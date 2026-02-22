النشرات البريدية.. ملاذ آمن لجمهور الأخبار في عصر الفوضى الرقمية

تبوأت النشرات البريدية (Email Newsletters) مكانة محورية في المشهد الإعلامي الحديث، حيث باتت تشكل جسرا مباشرا وموثوقا به بين المؤسسات الإخبارية وجمهورها في ظل فوضى منصات التواصل الاجتماعي.

وقد كشفت دراسة حديثة أصدرها مركز بيو للأبحاث (Pew Research Center) عن تحول إستراتيجي في عادات استهلاك الأخبار، حيث برزت النشرات البريدية كأداة لا غنى عنها للوصول إلى الجمهور مباشرة بعيدا عن تقلبات خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي.

الدراسة التي حملت عنوان "النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني كمصدر للأخبار" اعتمدت على تحليل بيانات عينة واسعة من البالغين في الولايات المتحدة، لاستكشاف مدى اعتمادهم على هذا الوسيط الرقمي الذي استعاد بريقه في السنوات الأخيرة كأحد أهم روافد ما يعرف بالولاء الرقمي.

أرقام تعكس الثقة

وتؤكد دراسة مركز بيو أن النشرات البريدية لم تعد مجرد أداة تسويقية، بل تحولت إلى مصدر رئيسي للمعلومات، حيث يشترك نحو 28% من البالغين الأمريكيين في نشرة إخبارية بريدية واحدة على الأقل. وبحسب المركز الأمريكي فإن المثير للاهتمام أن هذه النسبة ترتفع بشكل ملحوظ لدى الفئات الأكثر متابعة للأخبار، حيث يرى هؤلاء أن البريد الإلكتروني يوفر تجربة قراءة أكثر هدوءا وتركيزا مقارنة بضجيج المنصات الأخرى.

وبحسب النتائج، فإن ما يقرب من نصف المشتركين (45%) يفتحون هذه النشرات بشكل يومي، مما يجعلها إحدى أكثر الأدوات الرقمية قدرة على بناء عادة يومية لدى القارئ، وهو الهدف الأسمى لغرف الأخبار اليوم.

لماذا يفضلها الجمهور؟

وقد حدد مركز بيو في دراسته عددا من النقاط التي تجعل النشرات البريدية تتفوق على المصادر الأخرى، وهي كالتالي:

الملاءمة والتحكم: النشرات البريدية تمنح الجمهور القدرة على اختيار الوقت والمحتوى الذي يرغب في قراءته.

التنسيق (Curation): حيث توفر النشرات البريدية ملخصا ذكيا لأهم الأحداث، مما ينقذ الجمهور من ظاهرة الإغراق المعلوماتي، ويقصد به صعوبة فهم قضية ما واتخاذ قرارات فعالة عندما يكون لدى الجمهور الكثير من المعلومات حولها، ويرتبط عموما بالكمية المفرطة من المعلومات اليومية.

العلاقة الشخصية: يشعر الجمهور بارتباط أكبر بمحرر النشرة التي تصل مباشرة إلى "صندوق الوارد" الخاص به، أو بالمؤسسة التي تصدر عنها تلك النشرة.

تحديات في الأفق

ورغم الإيجابيات، لم تغفل دراسة مركز بيو الجوانب المتعلقة بالتحديات حيث أشارت على سبيل المثال إلى أبرز هذه التحديات وهو ما يعرف بتخمة الرسائل (Inbox Clutter) وهي المرحلة التي يتوقف فيها الجمهور عن قراءة النشرة البريدية وربما إلغائها، إذا شعر أن المحتوى أصبح متكررا أو غير ذي صلة.

كما أظهرت الدراسة تباينا في الدوافع بين الأجيال، فالفئات الأكبر سنا تبحث عن الشمولية في النشرات البريدية في حين يميل الشباب إلى النشرات المتخصصة التي تخاطب اهتماماتهم المحددة.

ويرى مختصون أن هذه الدراسة تأتي لتعيد الاعتبار للبريد الإلكتروني كأداة سيادية لغرف الأخبار، حيث تتيح للمؤسسات الإعلامية امتلاك بيانات جمهورها والتواصل معهم دون وسيط (خوارزمية). وبحسب مركز بيو، فإن النجاح في هذا المضمار يعتمد على تقديم محتوى يحترم وقت الجمهور ويقدم له قيمة مضافة تتجاوز مجرد ما هو موجود على الروابط.