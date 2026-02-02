لماذا اتجهت كبرى المؤسسات الصحفية لحظر أرشيف الإنترنت؟

في تحوّل دراماتيكي يعكس الصراع المتزايد بين حقوق الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي، بدأت كبرى المؤسسات الصحفية العالمية مثل "نيويورك تايمز" و"ذا غارديان" و"فايننشال تايمز" اتخاذ إجراءات صارمة لحظر أو تقييد وصول "أرشيف الإنترنت" إلى محتواها.

ووفق هذه المؤسسات، فإن هذا القرار لا يستهدف المهمة النبيلة للأرشيف، المتمثلة في حفظ ذاكرة الويب، بل خوفا من تحوله إلى "باب خلفي" تستغله شركات الذكاء الاصطناعي في سرقة البيانات المملوكة لهذه المؤسسات وتدريب نماذجها عليها دون مقابل.

وتتمثل المخاوف الرئيسية في أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى لم تعد تكتفي بالزحف المباشر على المواقع، بل أصبحت تلجأ إلى "أرشيف الإنترنت" كقاعدة بيانات ضخمة ومنظمة لسحب المحتوى الإخباري الذي قد يكون محميا خلف جدران دفع (Paywalls).

وقال روبرت هان مدير الشؤون التجارية في صحيفة ذا غارديان: "إنها ضريبة النتائج غير المقصودة، أنت تفعل شيئا لأغراض جيدة جدا (الأرشفة)، ثم يتم استغلاله بشكل سيئ".

ويذكر أن صحيفة نيويورك تايمز رفعت دعوى قضائية فدرالية نهاية عام 2023 على شركتي "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي"، في محاولة لإنهاء استخدامهما قصصها لتدريب روبوتات الدردشة دون إذنها، قائلة إن انتهاكاتهما لحقوق التأليف للصحيفة قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، بحسب تقرير لموقع "سي إن بي سي".

من الحظر الشامل إلى التقييد الذكي

وقد اتخذت الصحف مسارات مختلفة لحماية محتواها، يمكن تلخيصها في التالي:

نيويورك تايمز: اعتمدت "الحظر الشامل" (Hard Block)، حيث أضافت برمجيات الزحف الخاصة بالأرشيف إلى ملف robots.txt الخاص بها، مانعة إياها من الوصول تماما.

ذا غارديان: اختارت تقييد الوصول إلى "واجهات برمجة التطبيقات" (APIs) ومنع ظهور صفحات المقالات في نتائج "Wayback Machine"، مع السماح بأرشفة الصفحات الرئيسية فقط.

فايننشال تايمز: تحظر أي برمجية تحاول الوصول إلى المحتوى المدفوع، بما في ذلك برمجيات الأرشيف، لضمان أن ما يظهر للجمهور هو فقط ما تقصد الصحيفة إتاحته مجانا.

مجموعة "USA Today" (غانيت): اتخذت الإجراءات الأكثر شمولا، حيث تبين أن 87% من مواقعها (نحو 241 موقعا إخباريا) تحظر الآن برمجيات أرشفة الإنترنت.

ضحايا النيران الصديقة وتفكك عقد الإنترنت

ويرى خبراء التقنية أن أرشيف الإنترنت أصبح "ضحية جانبية" في الحرب ضد الذكاء الاصطناعي. ويقول البروفيسور مايكل نيلسون: "يُعتبر أرشيف الإنترنت من (الأخيار)، لكن (الأشرار) مثل شركات الذكاء الاصطناعي يستخدمونه للوصول إلى المحتوى، مما يجعل الأخيار يدفعون الثمن".

وهذا التوجّه يكسر ما وصفه المحررون بـ"العقد الاجتماعي للإنترنت"، حيث كان الناشرون يسمحون بالأرشفة التاريخية مقابل توثيق أعمالهم، لكنّ ظهور "كشط البيانات" المكثف لغايات تجارية جعل هذا العقد غير قابل للاستمرار.

وقد حذر بروستر كاهل، مؤسس "أرشيف الإنترنت"، من أن تقييد المكتبات الرقمية سيؤدي إلى ضعف الوصول إلى السجلات التاريخية، وتفاقم "اضطراب المعلومات". ومع ذلك، يبدو أن الناشرين، في سعيهم لحماية نماذجهم المالية، يجدون أنفسهم مضطرين للتضحية بجزء من التاريخ الرقمي مقابل البقاء في وجه طوفان الذكاء الاصطناعي.