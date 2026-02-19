في بيئة تكافئ السرعة.. البحث العكسي سلاح الصحفي بمواجهة التضليل

في الأيام الماضية، انتشرت على منصات التواصل صور لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وهو يقف على متن بارجة حربية إيرانية، مرفقة بادعاء يقول إن الزيارة تأتي في تقليد مباشر لظهور المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على متن حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، وإن المشهد يعكس ما وُصف بأنه "عقيدة إيرانية لمحاكاة التحركات الأميركية".

حصدت الصور تفاعلا واسعا، وتحولت إلى مادة للتأويل السياسي والمقارنات العسكرية، قبل أن يُطرح السؤال المهني: هل المشهد حديث فعلا؟ وهل يرتبط زمنيا بالزيارة الأميركية كما يُروّج أم أن الصورة أُعيد تأطيرها ضمن سردية سياسية جديدة؟

هنا تبرز أهمية البحث العكسي بوصفه أداة لتفكيك الروايات البصرية السريعة الانتشار. فبدلا من الاكتفاء بالانطباع الذي تتركه المقارنة بين الصورتين، يتيح البحث العكسي تتبع تاريخ نشر الصور، وتحديد أول ظهور لها، ومقارنة سياقها الزمني بالمشهد الأميركي الذي قيل إنها تحاكيه. بهذه الخطوة، ينتقل التحقق من مستوى التأويل السياسي إلى مستوى الفحص التقني، حيث تُختبر الادعاءات بالبيانات لا بالانطباعات.

ما هو البحث العكسي؟

البحث العكسي تقنية رقمية تتيح تتبع أصل الصور أو مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت، من خلال مقارنتها بمحتوى سابق مؤرشف في محركات البحث وقواعد البيانات المفتوحة.

تعتمد هذه التقنية على تحليل الخصائص البصرية للصورة، مثل الأنماط اللونية والتفاصيل الهندسية والعناصر المميزة، لإنشاء ما يشبه بصمة رقمية تُقارن بملايين الصور المخزنة. وغالبا ما تكشف النتائج النسخ الأقدم أو المشابهة، مع تحديد تواريخ النشر الأولى والمواقع التي ظهرت فيها الصورة.

ولا يقتصر الأمر على معرفة ما إذا كانت الصورة قديمة، بل يمتد إلى إعادة بناء سياقها الزمني والمكاني، والتحقق مما إذا كانت قد عُدلت أو استُخدمت خارج سياقها الأصلي.

لماذا يُعد البحث العكسي أداة محورية في التحقق؟

غالبا لا تُفبرك المواد البصرية المضللة كليا، بل يُعاد تدويرها. تُستحضر صور من حروب سابقة أو كوارث طبيعية قديمة، وتُربط بأحداث جديدة لإثارة التعاطف أو الغضب أو دعم سردية معينة.

تتجلى أهمية البحث العكسي في عدة جوانب:

كشف إعادة استخدام صور قديمة وتقديمها بوصفها حديثة

العثور على النسخة الأصلية قبل التعديل الرقمي

رصد التلاعب الجزئي، مثل حذف شعارات أو أعلام أو لافتات

حماية غرف الأخبار من الوقوع في فخ النشر المتسرع

في بيئة إعلامية تكافئ السرعة، يمنح البحث العكسي الصحفي أداة للتريث، ويعيد الاعتبار لقاعدة أساسية: لا تثق بالصورة قبل فحصها.

أبرز أدوات البحث العكسي

تتنوع الأدوات المتاحة، ولكل منها خوارزمية فهرسة مختلفة، مما يعني أن النتائج قد تختلف من أداة إلى أخرى. لذلك يُنصح باستخدام أكثر من محرك بحث خلال عملية التحقق، ومن أبرز أدوات البحث في الصور:

Google Reverse Image Search

Yandex Images

TinEye

Bing Visual Search

Google Lens

أما فيما يتعلق بالفيديوهات، فيُستخدم امتداد "InVID-WeVerify"، الذي يتيح تقسيم الفيديو إلى إطارات ثابتة يمكن البحث عنها عكسيا، مما يساعد في تحديد تاريخ نشر المقطع الأصلي أو مصدره الأول.

المنهجية المهنية في استخدام البحث العكسي

لا يقتصر البحث العكسي على رفع صورة وانتظار النتائج، بل يبدأ بتحليل بصري أولي.

يفحص الصحفي التفاصيل الدقيقة، اللافتات، اللغة المستخدمة، طبيعة المباني، شكل الطرق، الطقس، الظلال، الملابس، وحتى التضاريس الظاهرة في الخلفية. وقد توفر هذه العناصر مؤشرات أولية عن المكان أو الفترة الزمنية.

بعد ذلك، تُستخدم عدة أدوات للبحث، وتُرتب النتائج زمنيا للعثور على أقدم نسخة منشورة. ثم تُقارن النسخ المختلفة بدقة لرصد أي حذف أو إضافة أو تعديل. وفي كثير من الحالات، يُستكمل ذلك ببحث نصي باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالحدث أو بالموقع المحتمل.

كيف يكشف البحث العكسي الروايات المضللة؟

تتكرر أنماط معينة في التضليل البصري

صورة من فيضانات أو زلزال قبل سنوات تُعاد نسبتها إلى كارثة جديدة

مشهد احتجاج محدود يُقدم بوصفه انتفاضة واسعة

صورة معدلة حُذف منها علم أو شعار لتغيير دلالتها السياسية

في كل هذه الحالات، يُمكّن البحث العكسي من تتبع السياق الأصلي، وكشف الفجوة بين الصورة والادعاء المرافق لها.

ومع ذلك، فإن العثور على نسخة أقدم لا يعني بالضرورة أن الصورة مزيفة، فقد تكون صحيحة لكنها استُخدمت خارج سياقها. وهنا يظهر الفرق بين التزييف وإعادة التأطير، وهما شكلان مختلفان من أشكال التضليل.

تحديات متزايدة

رغم فعاليته، يواجه البحث العكسي تحديات متصاعدة، أبرزها تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي أصبحت تنتج صورا وفيديوهات عالية الواقعية لا أصل رقميا سابقا لها، مما يجعل العثور على نسخة أقدم أمرا غير ممكن.

كما يشكل انتشار المحتوى داخل منصات مغلقة أو مجموعات خاصة عائقا أمام أرشفة الصور وفهرستها. ويضاف إلى ذلك لجوء بعض الجهات إلى ضغط الصور أو اقتصاص أجزاء منها لتقليل فرص المطابقة.

كل ذلك يعني أن البحث العكسي أصبح خطوة أولى في عملية التحقق، لا خطوة أخيرة.