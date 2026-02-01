غضب واسع بعد اقتحام مقر صحيفة في عدن

سادت منصات التواصل الاجتماعي في اليمن موجة غضب ورفض واسعة، عقب تعرض مقر صحيفة "عدن الغد" لاقتحام واعتداء مسلح، صباح الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن.

واتهمت الصحيفة في بيان لها أفرادا من قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" بالاعتداء على الموظفين وتحطيم محتويات المقر ونهب تجهيزاته بالكامل.

ووصفت الصحيفة الواقعة بأنها انتهاك صارخ لحرية الصحافة، ومحاولة لترهيب الصحفيين ومنعهم من أداء دورهم المهني.

وتصاعدت الأصوات المطالبة لمحافظ عدن والأجهزة الأمنية بضرورة ضبط الجناة لضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين.

واعتبر الصحفي أحمد ماهر أن ما حدث يصور عدن محافظة غير آمنة لمؤسسات الدولة، ويعد تقييدا خطِرا لحرية الرأي العام.

من جانبه، قال مختار الرجبي السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية إن حادثة الاعتداء تعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، مشيرا إلى "السلوك الإجرامي الممنهج" الذي يستهدف الكلمة الحرة ويقمعها.

كما أكد المصور صالح العبيدي أن الاختلاف يكون بالحجة لا بالعنف وتكميم الأفواه، مشددا على ضرورة احترام الرأي الآخر.

وحذر الكاتب عباس الضالعي من انتشار الفوضى إذا لم يحاسب المتورطون، مشيرا إلى أن الصحيفة كانت منبرا لاستقبال أصحاب المظالم خلال السنوات الماضية.

وفي تحرك رسمي، وجه رئيس الوزراء شائع الزنداني وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف، مؤكدا أن استهداف الإعلام انتهاك للدستور ومساس مباشر بالعمل الإعلامي.

ونشر رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" فتحي بن لزرق مشاهد قال إنها من الاعتداء الذي استهدف مقر الصحيفة وتخريب ممتلكاتها.

ويعد هذا الاقتحام حلقة جديدة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام في اليمن، في ظل غياب إجراءات رادعة وسط استمرار التضييق على المؤسسات التي تتبنى خطابا ناقدا أو مخالفا، بحسب صحفيين يمنيين.

إعلان

وتُعرف صحيفة "عدن الغد" نفسها بأنها أول صحيفة إخبارية إلكترونية مستقلة تُدار من داخل مدينة عدن، ويشرف عليها نخبة من الإعلاميين والصحفيين، وتهتم الصحيفة بتغطية الشؤون السياسية والثقافية والرياضية في كافة المدن اليمنية.