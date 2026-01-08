إعلام|ترجمات|الولايات المتحدة الأميركية

وثائقي يحكي 100 عام من حياة مجلة نيويوركر

A sample of the work created by French cartoonist Jean-Jacques Sempé, who created 113 covers for The New Yorker magazine between 1978 and 2019, are displayed at The New Yorker office in New York City on August 23, 2022. Jean-Jacques Sempé, a beaten and out-of-school child, has become a New York icon by signing more than 110 covers of the prestigious cultural magazine The New Yorker over 40 years. The magazine will pay a delicate tribute to this discreet genius of cartooning this month. "Jean-Jacques", as he is affectionately known in the New Yorker, died on August 11 at the age of 89. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
مجلة نيويوركر احتفلت مؤخرا بمرور 100 عام على تأسيسها (الفرنسية)
Published On 8/1/2026
|
آخر تحديث: 22:17 (توقيت مكة)

حفظ

تحدثت صحيفة لوتان السويسرية عن الفيلم الوثائقي "مئوية نيويوركر" المتاح على منصة نتفلكس، وهي المجلة التي صمدت إلى الآن في وجه التطورات الرقمية، واحتفلت مؤخرا بمرور 100 عام على تأسيسها.

وأضاف الكاتب ستيفان غوبو في تقريره أن هذا الحدث المهم خصص له مارشال كوري فيلما وثائقيا يناقش التجربة وكيف تحولت مجلة أنشئت للرسوم الكاريكاتيرية إلى صحيفة مهمة، وملاذا لكبار الكتاب.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتابع أن تلخيص تجربة 100 عام في 97 دقيقة لم يكن بالمهمة السهلة أمام كوري، حيث اضطر للحديث عن أحداث وتفاصيل كثيرة بما يشبه التلخيص الذي يبقي المشاهدين في حالة تشويق دائم، خاصة الذين لا يعرفون نيويوركر.

ومن الأشياء التي تحدث عنها كوري الصدمة التي أحدثتها مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة ما جرى في هيروشيما.

تحول كبير

وتأسف الكاتب لعدم التعمق أكثر في الشيء الذي ميز نيويوركر منذ تأسيسها، وأغلفتها المرسومة على مدى عقود بيد كبار الرسامين مثل شارل آدامز، وماري بيتي، وآرثر غيتس.

وتقول نيويوركر إنه منذ تأسيسها عام 1925، تطورت من صحيفة هزلية "بـ15 سنتا تتمحور حول مانهاتن" -على حد تعبير محررها الأول هارولد روس- إلى مطبوعة متعددة المنصات معروفة عالميا بتقاريرها المعمقة، وتعليقاتها السياسية والثقافية، وأعمالها القصصية والشعرية، وروحها الساخرة.

وتضيف على موقعها الرسمي أن المجلة الأسبوعية تتكامل مع موقعها على الإنترنت "نيويوركر.كوم"، الذي يشكل مصدرا يوميا للأخبار والتغطية الثقافية.

وذلك إلى جانب قسم صوتي واسع، وذراع سينمائية وتلفزيونية حائزة على جوائز، ومجموعة من الفعاليات الحية التي تستضيف شخصيات بارزة.

المصدر: لوتان

إعلان