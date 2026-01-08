وثائقي يحكي 100 عام من حياة مجلة نيويوركر

تحدثت صحيفة لوتان السويسرية عن الفيلم الوثائقي "مئوية نيويوركر" المتاح على منصة نتفلكس، وهي المجلة التي صمدت إلى الآن في وجه التطورات الرقمية، واحتفلت مؤخرا بمرور 100 عام على تأسيسها.

وأضاف الكاتب ستيفان غوبو في تقريره أن هذا الحدث المهم خصص له مارشال كوري فيلما وثائقيا يناقش التجربة وكيف تحولت مجلة أنشئت للرسوم الكاريكاتيرية إلى صحيفة مهمة، وملاذا لكبار الكتاب.

وتابع أن تلخيص تجربة 100 عام في 97 دقيقة لم يكن بالمهمة السهلة أمام كوري، حيث اضطر للحديث عن أحداث وتفاصيل كثيرة بما يشبه التلخيص الذي يبقي المشاهدين في حالة تشويق دائم، خاصة الذين لا يعرفون نيويوركر.

ومن الأشياء التي تحدث عنها كوري الصدمة التي أحدثتها مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة ما جرى في هيروشيما.

تحول كبير

وتأسف الكاتب لعدم التعمق أكثر في الشيء الذي ميز نيويوركر منذ تأسيسها، وأغلفتها المرسومة على مدى عقود بيد كبار الرسامين مثل شارل آدامز، وماري بيتي، وآرثر غيتس.

وتقول نيويوركر إنه منذ تأسيسها عام 1925، تطورت من صحيفة هزلية "بـ15 سنتا تتمحور حول مانهاتن" -على حد تعبير محررها الأول هارولد روس- إلى مطبوعة متعددة المنصات معروفة عالميا بتقاريرها المعمقة، وتعليقاتها السياسية والثقافية، وأعمالها القصصية والشعرية، وروحها الساخرة.

وتضيف على موقعها الرسمي أن المجلة الأسبوعية تتكامل مع موقعها على الإنترنت "نيويوركر.كوم"، الذي يشكل مصدرا يوميا للأخبار والتغطية الثقافية.

وذلك إلى جانب قسم صوتي واسع، وذراع سينمائية وتلفزيونية حائزة على جوائز، ومجموعة من الفعاليات الحية التي تستضيف شخصيات بارزة.