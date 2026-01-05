لماذا أخفت صحف أميركية كبرى خبر هجوم فنزويلا رغم علمها به مسبقا؟

قال موقع سيمافور الأميركي إن صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست علمتا بوجود مداهمة أميركية سرية على فنزويلا قبل وقت قصير من موعد بدئها المقرر ليلة الجمعة، إلا أنهما امتنعتا عن نشر ما عرفتا به لتجنّب تعريض القوات الأميركية للخطر.

واعتبر الموقع أن قرار الصحيفتين كتمان الخبر ينسجم مع تقاليد صحفية أميركية راسخة، رغم العداء المتبادل وغير مسبوق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووسائل الإعلام التقليدية التي لا تزال تهيمن على تغطية شؤون الأمن القومي.

كما يشير القرار إلى أن ثمة خيطا من التواصل، بل وحتى التعاون، بشأن بعض أكثر قضايا الأمن القومي الأميركي حساسية وخطورة.

واستحضر سيمافور تعليق وزير الحرب بيت هيغسيث على العملية حين قال إن "التنسيق والتخفي والدقة، والذراع الطويلة جدا للعدالة الأميركية كل ذلك كان في جوف الليل".

ولم يذكر هيغسيث -يتابع الموقع- أن جزءا من تلك السرية كان ناتجا عن قرار المؤسسات الإخبارية، إذ لا تمتلك الولايات المتحدة، على عكس دول أخرى، آلية تُمكّن الحكومة من منع نشر الأسرار، بعد أن حذّرت الإدارة من أن النشر قد يعرّض القوات الأميركية التي تنفذ العملية للخطر.

ورفض متحدثون باسم البيت الأبيض، ووزارة الدفاع (البنتاغون)، وصحيفة واشنطن بوست التعليق على المحادثات التي جرت بين الصحفيين والمسؤولين ليلة الجمعة.

ليست المرة الأولى

ورأى سيمافور أن قرار عدد من كبرى المؤسسات الإخبارية الأميركية حجب الخبر يعكس الاحترام التقليدي العريق الذي تبديه بعض وسائل الإعلام الكبرى للبيت الأبيض فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الأميركية السرية، رغم التوتر الكبير في العلاقة بين إدارة ترامب ووسائل الإعلام.

وحجبت نيويورك تايمز مسبقا بعض التفاصيل المتعلقة بغزو خليج الخنازير الأميركي عام 1961، كما أجّلت لأشهر نشر تقرير عن عمليات التنصّت غير المصرح بها من قبل وكالة الأمن القومي خلال إدارة بوش، بعد أن قال مسؤولو البيت الأبيض إن نشر القصة سيعرّض أرواح أميركيين للخطر.

وفي أغسطس/آب الماضي، امتنعت وسائل إعلام أميركية عن نشر تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة كانت بصدد تنفيذ عملية تبادل سجناء مع روسيا، شملت مراسل وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش والجندي الأميركي السابق بول ويلان.

ومن الجدير بالذكر، أن صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست العريقتين امتنعتا عن بث خبر العملية العسكرية في فنزويلا، رغم تبيانهما العميق في قراءة الحدث المفصلي.

ورأت نيويورك تايمز في افتتاحيتها الموقعة باسم هيئة التحرير غداة العملية أن تحرك ترامب يعكس مغامرة غير قانونية وخطيرة، وربما تتسبب في فوضى إقليمية، أما واشنطن بوست فاعتبرت اعتقال مادورو تفوقا وعملية جريئة تخدم المصالح الأميركية.