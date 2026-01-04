معهد الجزيرة للإعلام يطلق جائزة أفضل قصة صحفية إنسانية

أطلق معهد الجزيرة للإعلام جائزة "الجزيرة لأفضل قصة صحفية إنسانية"، لإبراز أهمية السرد الصحفي العميق في توثيق تفاصيل الحياة اليومية التي قد تندثر في زحمة الأخبار العاجلة، ولتسليط الضوء على تداعيات الحروب والنزاعات والهجرات على الناس، ومنح مساحة مستحقة للأصوات المهمشة والقصص المنسية.

وتحتفي الجائزة بأفضل القصص الصحفية الإنسانية المكتوبة والمعزَّزة بالصور، شريطة أن تكون أعمالا أصلية غير منشورة من قبل، باللغتين العربية أو الإنجليزية، ويتقدّم بها صحفيون ممارسون أو إعلاميون مستقلون، على ألّا يرشح المتقدّم أكثر من عمل واحد.

وسُتقيّم المشاركات وفق معايير تركز على أصالة الفكرة وابتكار زاوية المعالجة، وقوة السرد وجودة اللغة، ودقة التوثيق والبحث الميداني، إضافة إلى قوة التأثير والالتزام بالمعايير الأخلاقية واحترام الكرامة الإنسانية.

وتتولى لجنة من معهد الجزيرة للإعلام فرز الطلبات قبل إحالتها إلى لجنة تحكيم من قطاعات شبكة الجزيرة الإعلامية، ليُتوَّج في النهاية 4 صحفيين بجوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 8 آلاف دولار، مع نشر الأعمال الفائزة على منصات الشبكة.

ويتضمن ملف الترشح سيرة ذاتية، ونسخة من العمل المرشح، ونماذج من أعمال سابقة، وصورة شخصية حديثة، وآخر أجل لاستلام المشاركات يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني 2026 عبر هذا الرابط.​