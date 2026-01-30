من ميادين الحروب إلى منصات الاحتجاج: صحفيو واشنطن بوست يدافعون عن مهنتهم

تشهد الصحافة العالمية إحدى أكثر مراحلها اضطرابا منذ عقود، في ظل تحولات اقتصادية رقمية عميقة، وانحسار عائدات الإعلان التقليدي، وتزايد هيمنة رؤوس الأموال العملاقة على المؤسسات الإعلامية الكبرى.

وفي قلب هذه التحولات، تبرز أزمة صحيفة واشنطن بوست بوصفها نموذجا دالا على التناقض المتفاقم بين متطلبات الاستدامة المالية واستقلالية العمل الصحفي.

فغرفة الأخبار التي لطالما عُرفت بدورها الريادي في الصحافة الاستقصائية والتغطيات الدولية العميقة، تواجه اليوم شبح تسريحات واسعة قد تصل إلى أكثر من 10% من طاقمها التحريري، وسط مخاوف من أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار يعيد تشكيل هوية الصحيفة ووظيفتها العامة.

حملة رقمية

وقد أطلق صحفيون ومراسلون في صحيفة واشنطن بوست حملة رقمية واسعة تحت وسم #SaveThePost، احتجاجا على خطة التسريحات المرتقبة في طاقم غرفة الأخبار.

واعتبر صحفيو "البوست" أن تلك الإجراءات تهدد جوهر العمل الصحفي، وتضعف قدرة المؤسسة على أداء دورها الرقابي والمهني.

وتأتي هذه الحملة في وقت تتصاعد فيه الشائعات حول نية إدارة الصحيفة، المملوكة للملياردير الأمريكي جيف بيزوس، تنفيذ تخفيضات كبيرة في عدد العاملين مطلع فبراير/شباط المقبل، وسط ضغوط مالية وتحديات متراكمة تواجه قطاع الإعلام عالميا.

تجارب في مواجهة الخطر

بريانا شرور -وهي مصممة جرافيك في الصحيفة- تقول "إن تصميم الصفحات الرياضية كان أجمل ما عاشته خلال مسيرتها في واشنطن بوست"، وتضيف أن "العمل في الصحيفة كان حلمها منذ البداية، وقد تحقق على مدى تسع سنوات من الشغف اليومي".

وتروي لوفداي موريس –المراسلة الدولية- أن "مصدرا حذرها في أحد الأيام من أن تقاريرها قد تودي بحياتها"، في مشهد تصفه بأنه "يوم عادي في حياة مراسل أجنبي".

وتضيف أنها "لا تستطيع حصر عدد المرات التي تعرضت فيها لإطلاق النار أو اهتزت نوافذ أماكن إقامتها بفعل الانفجارات، مؤكدة أن المراسلين الدوليين يخاطرون بحياتهم يوميا من أجل إيصال الحقيقة إلى الجمهور".

إعلان

ويختصر محمد الشماع ضغط العمل بقوله إنهم "خلال ثلاثة أشهر فقط انتقلوا من تغطية الحرب على غزة، إلى الهجوم عبر أجهزة النداء على عناصر حزب الله، ثم الحرب الشاملة في لبنان، فـانهيار نظام بشار الأسد، وصولا إلى احتجاجات أعياد الميلاد في دمشق".

وتخاطب شيفان أوغرادي مالك الصحيفة جيف بيزوس، مذكّرة إياه بدعمه السابق لتغطيات الحرب في أوكرانيا، وبإشادة زوجته السابقة بفريق الصحيفة واصفة إياهم بأنهم "منارات أمل جريئة".

وتؤكد أن "المراسلين يخاطرون بحياتهم من أجل القصص التي ينتظرها القراء، معبرة عن أملها ألا يُخذل هذا الجهد الإنساني والمهني".

وتقول أناستاسيا غالوشكا إنها "على مدار أربع سنوات ضحّت بصحتها النفسية وسلامتها الجسدية مرارا لتروي قصص الناس في أوكرانيا".

وتضيف أنها "فعلت ذلك لأنها كانت تعتقد أن مؤسستها والعالم يهتمان حقا بهذه القصص، معربة عن خشيتها من أن تثبت التطورات الحالية عكس ذلك".

وفي نفس السياق تؤكد لويزا لوفلوك أن "المراسلين الدوليين والمحليين في واشنطن بوست خاطروا بحياتهم مرارا جنبا إلى جنب، إيمانا منهم بأن التغطية الميدانية الدقيقة تخدم الصالح العام. وتحذر من أن تقويض هذا الجهد عبر تسريحات واسعة سيعني تدمير محرك أساسي للصحافة الشجاعة والملتزمة".

صراع البقاء في زمن الأزمات

تعكس حملة "أنقذوا واشنطن بوست" (#SaveThePost) أزمة أوسع يعيشها الإعلام العالمي، حيث تواجه المؤسسات التقليدية تراجعا حادا في الإعلانات، وتنافسا شرسا من المنصات الرقمية، وضغوطا مالية تدفعها إلى تقليص الكوادر بدل إعادة ابتكار نماذجها الاقتصادية.

ويرى صحفيون أن هذه المعالجة القصيرة المدى تهدد بتحويل الصحافة من خدمة عامة إلى منتج تجاري محدود الكلفة والطموح، مما يضعف قدرتها على كشف الحقائق ومساءلة السلطة.

بالنسبة للمشاركين في الحملة، لا تتعلق القضية بعدد الوظائف التي قد تُلغى، بل بمستقبل الصحافة نفسها. فكل مراسل يُستغنى عنه يعني قصة لم تُروَ، وانتهاكا لم يُكشف، وصوتا غاب عن المشهد.

وشهدت صحيفة "واشنطن بوست" خلال السنوات الأخيرة سلسلة تعديلات متتالية على هيكل القوى العاملة، شملت طرح برامج للتقاعد المبكر في عامي 2023 و2025، وإلغاء 240 وظيفة خلال عام 2023، كان معظمها عبر تسويات طوعية ضمن هذه البرامج.

وبحسب تقارير إعلامية، بلغ عدد العاملين في غرفة الأخبار نحو 800 موظف حتى أغسطس/آب 2025. وفي حين لم تصدر أرقام رسمية بشأن حجم القسم الرياضي، تشير تقديرات متداولة إلى احتمال إلغائه كليا ضمن خطط إعادة الهيكلة المرتقبة.