كيف يحمي الصحفيون أصالة كتاباتهم من تغوّل الذكاء الاصطناعي؟

كشف تقرير حديث أعدته الصحفية مارينا أدامي ونشره معهد رويترز لدراسة الصحافة، عن تغلغل بصمة الذكاء الاصطناعي في اللغة الإنجليزية بشكل غير مسبوق، محذرا من تحول جذري في أساليب السرد البشري والصحفي نتيجة الاعتماد المتزايد على أدوات مثل "ChatGPT".

ويُسلط التقرير، الذي استند إلى آراء خبراء في اللسانيات والإعلام، الضوء على ظاهرة ما سماه "الكلمات المفتاحية"، التي أصبحت تكشف هوية الكاتب الآلي وتثير قلق المحترفين.

وقد لاحظ الباحثون ارتفاعا مفاجئا في استخدام كلمات إنجليزية معينة كانت تُعتبر في السابق "رسمية" أو "أكاديمية"، لكنها تحولت اليوم إلى كليشيهات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فكلمات مثل: تعمق Delve، Intricate معقد، تأكيد Underscore، جدير بالثناء Commendable أصبحت تظهر بكثافة في الأبحاث العلمية، والتقارير الإخبارية، وحتى الخطابات السياسية.

وبحسب توم جوزيك، الأستاذ في اللسانيات الحسابية في جامعة ولاية فلوريدا، فإن هذه الكلمات أصبحت تبرز لأن النماذج اللغوية الكبيرة تم تدريبها عبر عملية تسمى "التعلُّم التعزيزي من التغذية الراجعة البشرية" (RLHF). وفي هذه المرحلة يميل المحكمون البشريون، وغالبا ما يكونون من العمالة منخفضة الأجر في دول الجنوب العالمي إلى تفضيل الإجابات التي تبدو مهذّبة ورسمية، مما يرسّخ هذه المفردات داخل "عقل" الآلة ويجعلها النمط الافتراضي.

حين يقلّد البشر الروبوتات

وأخطر ما كشفت عنه الأبحاث هو وجود ما يمكن تسميته بحلقة مفرغة في تطور اللغة، فالبشر لم يعودوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي للكتابة فحسب، بل بدؤوا يقلّدون لغته لا شعوريا.

وأظهرت دراسة لمعهد "ماكس بلانك" في ألمانيا أن الكلمات التي يفرط تشات جي بي تي "ChatGPT" في استخدامها بدأت تظهر بكثرة في "البودكاست" والحوارات البشرية العفوية، مما يشير إلى أن الآلة بدأت فعليا في إعادة تشكيل الثقافة واللغة البشرية.

إعلان

وتحذر الدكتورة كارولينا رودنيكا، الأستاذ المساعد في جامعة غدانسك ببولندا، من أن أدوات الذكاء الاصطناعي تميل إلى تنميط اللغة، فهي تحذف العامية، وتتجنب التعبيرات الاصطلاحية المحلية، وتفضل الاختصار الشديد، مما قد يؤدي في النهاية إلى حدوث تجانس لغوي يفقد اللغة تنوعها وجمالياتها واختلاف لهجاتها.

تصريحات عاطفية وجوفاء

وبالنسبة للصحفيين، فإن هذه التطورات تمثل تحديا وجوديا، حيث يشير أليكس ماهاديفان، مدير برنامج "MediaWise" في معهد بوينتر للصحافة، إلى أن الذكاء الاصطناعي يميل إلى إطلاق تصريحات عاطفية واسعة وجوفاء، وهو ما يتناقض مع جوهر الصحافة.

ويضيف ماهاديفان أن الصحفيين أصبحوا يخشون استخدام أدوات ترقيم معينة (مثل الشرطة الطويلة —) أو مفردات محددة خوفا من اتهامهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة أن استطلاعات الرأي تظهر أن ثلث القراء فقط يشعرون بالارتياح تجاه المقالات المكتوبة آليا. ويحذر التقرير من أن الاعتماد المفرط على الآلة قد يجعل أخبار الجرائم تبدو كأنها "بيانات شرطة"، وتغطية المناخ كأنها "تقارير استدامة مؤسسية"، مما يفقد المحتوى الإعلامي روحه وهويته المميزة.

ويختتم الخبراء بأنه وبينما يسهّل الذكاء الاصطناعي الكتابة لغير الناطقين باللغة الأصلية، إلا أنه يفرض تحديا على جودة المحتوى. وعليه فإن التحدي القادم للصحفيين والمبدعين ليس في تجنب الآلة، بل في التمسّك بالعمق والسياق والفرادة التي لا تستطيع الخوارزميات محاكاتها حتى الآن.