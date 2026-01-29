رئيس الغابون يبحث مع وزير الاتصال أزمة إضراب العاملين بالمؤسسات الإعلامية

بحث رئيس الغابون بريس كلوتير أوليغي نغيما مع وزير الاتصال والإعلام جيرمان بياهودجو سبل معالجة إضراب العاملين في مجال وسائل الإعلام العمومية. وشدَّد الرئيس على ضرورة فتح حوار "شامل وبنّاء" بين الوزارة والهيئات النقابية والعاملين بهدف التوصل إلى حلول تحفظ السلم الاجتماعي، كما أوصى بتسريع معالجة الملفات ذات الأولوية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

ويواصل العاملون بمؤسسات الإعلام العمومي في الغابون، وعلى رأسها مجموعة "غابون تلفزيون" بما يشمل "غابون الأولى" و"راديو غابون" و"تلفزيون غابون"، إضرابا عاما مفتوحا منذ الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني الجاري. وأدى الإضراب إلى تعطيل نشرات الأخبار والاكتفاء بالحد الأدنى من الخدمات، وسط مطالب تراكمت منذ سنوات ولم تجد طريقها إلى الحل.

وبحسب مراقبين، فإن الأزمة الناتجة عن الإضراب تضع الحكومة أمام تحدٍّ مزدوج: الاستجابة لمطالب العاملين من جهة، وضمان انتظام البث والخدمات الإعلامية التي تُعَد قطاعا إستراتيجيا لنقل المعلومات الوطنية من جهة أخرى.