"توفيتُ ثم عدت إليكم".. ناشطة تفضح قناة إسرائيلية زعمت مقتلها بمظاهرات إيران

انفجرت مواقع التواصل في إسرائيل بخبر وفاة ناشطة إسرائيلية، وسادت مشاعر الغضب والحزن، فالفتاة مشهورة هناك ونشطة على المنصات، لكن تبيّن لاحقا أن المعنية حية تُرزق.

وتعرف نويا صهيون بأنها ناشطة إسرائيلية ومصورة وصانعة محتوى، تدير حسابات فنانين ومشاهير إسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُوصف بأنها الأقوى والأعلى مشاهدة والأكثر انتشارا في إسرائيل، وصاحبة التأثير الواسع في الرأي العام الإسرائيلي.

وفوجئ جمهور الفتاة بخبر نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية، يقول إنها قُتلت في احتجاجات إيران الأخيرة، ونشرت القناة تقريرا يعرض صور 4 إيرانيين من أصل يهودي، منهم نويا صهيون، وقال إنهم قُتلوا خلال المظاهرات الشعبية في إيران، وأكدت القناة أن عدد اليهود القتلى قد يكون أعلى بكثير.

غير أن الإسرائيليين صدموا بمقطع فيديو آخر على حسابات نويا صهيون الشخصية، ماذا جاء فيه: "ماذا يحدث؟ أنا في منزلي أستعد للتمرين بعد نصف ساعة".. يا جماعة.. ما الذي يجري؟

وكتبت الفتاة بنفسها على حسابها: "مرحبا، أنا نويا صهيون، لقد توفيت لمدة 24 ساعة، وعدتُ لأحكي قصتي".

ولم تقدم القناة الـ12 أي بيان اعتذار، وقالت: "انتشرت صور القتلى على مواقع التواصل، ووصلت إلى العالم أجمع، بما في ذلك إسرائيل".

وتطرح هذه القصة مسألة نقل الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يتحقق الصحفي من مدى مصداقيتها.

تعليقات ساخرة

ووردت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تسخر من أكاذيب وسائل إعلام إسرائيلية توصف بالمرموقة، رصدت بعضها حلقة (2026/1/28) من برنامج "شبكات".

وجاء في حساب البرنس أن الإعلام الإسرائيلي يعرف بكذبه، بقوله:

"عادي لا أحد يقدر أن يحاسب الإعلام العبري.. إنه يكذب أو ما يكذب .. هذه عادتهم نشر الكذب والادعاءات الباطلة".

ويعلق صالح على مسألة زيف الخبر، ويقول:

" الخبر لا ينفع يكون صحيحا أصلا من البداية.. لأنه ممنوع الإسرائيلي يدخل إيران من الآخر".

ولم يستغرب راسل من كذب القناة الإسرائيلية، ويعلق:

" وشهد شاهد من أهلها.. دليل على أخبارهم الكاذبة والتضليل الإعلامي على مر العصور".

ويتهم حمد من جهته الإسرائيليين بالكذب، ويقول:

"هذا دليل تلفيق التهم .. وهذا يدل على فشل الصهاينة في مخططاتهم".

ويقول فندي إن الكذبة صدمت حتى الإسرائيليين.

" حتى الصهاينة المعروفين بالكذب مصدومين من الكذبة اللي أطلقتها القناة العبرية".

ويُذكر أنه منذ بداية الاحتجاجات الأخيرة في إيران، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أرقاما مبالغا فيها عن عدد القتلى، حيث قدرت القناة الـ12 عددهم بـ36 ألف متظاهر، دون الاستناد إلى أي مصدر، أو التثبت من صحة الرقم.