مستخدمو روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يرونها مصادر جيدة للأخبار

كشفت دراسة حديثة أعدَّها مركز الأخبار والتكنولوجيا والابتكار "سي إن تي آي" (CNTI) ونشرها مختبر نيمان (Nieman Lab) عن مفارقة مثيرة في عادات استهلاك الأخبار، إذ يميل مستخدمو روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي (ChatGPT) وجيميناي (Gemini) إلى وصفها بأنها مصادر "محايدة" و"جيدة بما يكفي" رغم إدراكهم الكامل لوقوعها في أخطاء حقيقية وتقديمها معلومات قديمة. وتركز الدراسة على أكبر سوقين لهذه التقنيات، هما الولايات المتحدة والهند.

فلسفة 80/20

وبحسب الدراسة، فإن شريحة واسعة من المستخدمين يعتمدون على قاعدة يطلق عليها بعضهم اسم "قاعدة 80/20″، إذ يرون أن الروبوت يمنحهم 80% من المعلومات بما لا يتجاوز 20% من الجهد مقارنة بالبحث التقليدي.

وأوضح جاي باركاس-ليشتنشتاين مدير الأبحاث في مركز "سي إن تي آي" (CNTI) أن المستخدمين يُظهرون مواقف إيجابية تجاه هذه الأدوات لأنهم يتوقعون منها أن تكون "جيدة بما يكفي" لا أن تكون "مثالية". والمثير للدهشة أنهم يغفرون للروبوت أخطاءه المتكررة، في حين يُظهرون نفورا وعدم ثقة تجاه المؤسسات الإخبارية التقليدية عند وقوعها في أي خطأ.

ووجدت الدراسة أن المستخدمين لا يبحثون في "البوتات" عن الأخبار العاجلة، بل يستخدمونها أداة لما تُعرف بـ"الصحافة الخدمية" التي تساعدهم على اتخاذ قرارات حياتية.

توفر الروبوتات للمستخدم شعورا بالشراكة، إذ يمكنه توبيخ الآلة أو طلب تعديل الإجابة وتوضيحها، وهو ما يمنحه شعورا بالسلطة واتخاذ القرار في بيئة معلوماتية مزدحمة. بواسطة نيمان لاب

ففي الولايات المتحدة يسعى المستخدمون للحصول على معلومات تساعدهم على التنبؤ الشخصي، مثل فهم حقوقهم القانونية عند وجود نشاط أمني في منطقتهم، أو كيفية التعامل مع "الإغلاق الحكومي".

أما في الهند فقد وجدت الدراسة أن المستخدمين يطلبون من هذه التطبيقات "تنبؤات مباشرة" نيابة عنهم، مثل توقع أسعار "البتكوين" أو قراءة الخرائط الفلكية وتحليل أسهم البورصة، حتى مع اعتراف بعضهم بخسارة أموال سابقا بسبب نصائح من هذه التطبيقات.

وهم الحياد وسحر التفاعل

ويرى المشاركون في الدراسة أن روبوتات الدردشة تمثل مصدرا محايدا ومتوازنا وخاليا من الآراء السياسية أو المصالح المؤسسية التي يتهمون بها الإعلام التقليدي.

إعلان

ويوضح المستخدمون أن مجرد وجود روابط ومصادر في إجابة الروبوت يُعَد دليلا كافيا على الدقة، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء النقر على هذه الروابط للتأكد من صحتها.

وبحسب الدراسة، فإن الروبوتات توفر للمستخدم شعورا بالشراكة، إذ يمكنه توبيخ الآلة أو طلب تعديل الإجابة وتوضيحها، وهو ما يمنحه شعورا بالسلطة واتخاذ القرار في بيئة معلوماتية مزدحمة.

وتؤكد أرقام معهد رويترز لدراسة الصحافة (RISJ) أن 7% من الأمريكيين يستخدمون الروبوتات للأخبار أسبوعيا، في حين تقفز النسبة في الهند إلى 20%. وتخلص الدراسة إلى أن ما تفتقر إليه الروبوتات من دقة تعوّضه بمنح المستخدمين شعورا بالتحكم والراحة، وهو ما يجعلها منافسا شرسا لتدفقات البحث التقليدية ومواقع الأخبار.