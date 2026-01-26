لجنة حماية الصحفيين: تصاعد غير مسبوق للأخطار التي تهدد الصحافة عالميا

أعربت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين عن قلقها البالغ إزاء موجة التهديدات المتزايدة التي تلاحق العمل الصحفي. وأكدت أن الانتهاكات الأخيرة، التي تراوحت بين المداهمات الأمنية والملاحقات القضائية والاستهداف الميداني المباشر، تمثل تصعيدا خطِرا يهدد حرية التعبير وسلامة الطواقم الإعلامية.

وأشار تقرير للّجنة إلى واقعة دهم منزل مراسلة صحيفة واشنطن بوست هانا ناتانسون من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي وصفها خبراء بأنها غير مسبوقة وربما غير قانونية بموجب قانون حماية الخصوصية لعام 1980.

وسلطت هذه الواقعة الضوء على الثغرات الرقمية التي تواجه الصحفيين، إذ يشدّد خبراء الأمن الرقمي على ضرورة إغلاق الأجهزة الإلكترونية تماما لضمان تفعيل التشفير وحماية المصادر في حال المصادرة.

وفي الشأن الميداني، توقفت اللجنة عند الأرقام الصادمة القادمة من قطاع غزة، إذ استمر استهداف الإعلاميين. وأكد التقرير أن حصيلة القتلى بصفوف العاملين في الإعلام بالقطاع تجاوزت 200 شخص منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط مخاوف من تبرير هذه الاستهدافات بادعاءات عسكرية تفتقر في كثير من الأحيان إلى أدلة ملموسة.

وفي الداخل الأمريكي، رصدت اللجنة ضغوطا من نوع آخر، إذ يواجه الصحفيون -ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للاستهداف- حملات من التحرش والتهديدات العنيفة نتيجة التحولات السياسية والثقافية الحادة. كما أشارت اللجنة إلى خطر التضييق المالي والسياسي على وسائل الإعلام العامة، وتزايد محاولات الإدارة السياسية للسيطرة على الرواية الإعلامية أو حجب التمويل عن المؤسسات غير الموالية.