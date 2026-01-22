تشييع 3 صحفيين بغزة و"فرانس برس" تطالب بالتحقيق

طالبت وكالة الأنباء الفرنسية بإجراء تحقيق كامل وشفاف في ملابسات اغتيال الصحفي عبد الرؤوف شعث إلى جانب صحفيَّين فلسطينيين آخرَين بغارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء عملهم في قطاع غزة، أمس الأربعاء.

وقالت الوكالة في بيان "لقد قُتل عدد كبير من الصحفيين المحليين في غزة خلال العامين الماضيين، في حين لا يزال الوصول الحر للصحفيين الأجانب مستحيلا" إلى القطاع المحاصر والمدمر.

وأعربت عن "حزنها الشديد" لاستشهاد الصحفي شعث الذي كان يتعاون مع الوكالة بانتظام منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023

وأضافت "كان يحظى بتقدير كبير من فريق فرانس برس، ويتذكره زملاؤه رجلا كريما لديه التزام عميق بمهنته".

العريس الشهيد

واستُشهد المصور الصحفي المستقل عبد الرؤوف شعث (34 عاما) مع زميليه أنس غنيم ومحمد قشطة في وسط قطاع غزة، جراء قصف إسرائيلي مباشر استهدف سيارة مدنية كانت تقلهم، أثناء قيامهم بمهمة صحفية إنسانية مع لجنة الإغاثة المصرية لتصوير معاناة المدنيين وتوثيقها في مخيمات النزوح.

وقبل أسبوعين تماما، استأنف عبد الرؤوف بعد إتمام زواجه، وكتب العريس الشهيد عبر حسابه على فيسبوك "الحمد لله الذي أتمّ علينا حفل زفافي، واليوم أعود من جديد إلى عملي وواجبي الوطني في ميدان الصحافة، لأواصل المسيرة في توثيق جرائم الجيش الإسرائيلي بحق أهلنا النازحين في الخيام بقطاع غزة".

المشيعون يطالبون بمحاسبة إسرائيل

وشيّع مئات من الغزيين والصحفيين، اليوم الخميس، جثامين الصحفيين الفلسطينيين الثلاثة، وأدَّوا صلاة الجنازة عليهم في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، قبل مواراة الجثامين الثرى.

وردد الصحفيون هتافات طالبت بمحاسبة إسرائيل على استهداف الصحفيين، مؤكدين أن هذه الاعتداءات لن تثنيهم عن مواصلة نقل الحقيقة.

ودعا المشاركون الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة اليونسكو والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق دولي مستقل، محذرين من أن الاكتفاء ببيانات الإدانة يشجع على استمرار استهداف الصحافة الفلسطينية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مصر طلبت توضيحات من تل أبيب عن القصف، في حين زعم الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف مشغلي طائرة مسيَّرة شكلوا خطرا على قواته.

وأضافت القناة أن مصر مصممة على فهم أسباب قصف سلاح الجو الإسرائيلي لسيارة تقل فلسطينيين يعملون في اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وباستشهاد شعث وغنيم وقشطة، يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 270 صحفيا، وفق توثيق المكتب الإعلامي الحكومي.

جريمة اغتيال متعمدة

وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية مدى "جريمة الاغتيال المتعمدة" التي أسفرت عن استشهاد الصحفيين الثلاثة.

وقالت النقابة في بيان إن استهداف الصحفيين بالقصف المباشر أثناء قيامهم بواجبهم جريمة حرب ضد الإنسانية، ويتعارض مع القانون الدولي، ويُعَد انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة التي تكفل حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيقات جدية وفعالة، وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين عن جرائم استهداف الصحفيين. كما دعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكل المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى تجاوز بيانات الإدانة، واتخاذ إجراءات عملية وضاغطة لوقف هذه الجرائم.

وتمنع إسرائيل الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة بشكل مستقل منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في القطاع، تاركة للصحفيين الفلسطينيين مهمة توثيق مجريات الحرب وتحمُّل عبء التغطية من الخطوط الأمامية في ظروف صعبة ومهددة للحياة.

وبين فينة وأخرى، تختار إسرائيل عددا من الصحفيين الأجانب لجولات مدروسة داخل القطاع برفقة جيش الاحتلال، لتعزيز روايته.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن المرافقين الإسرائيليين للصحفيين أدوات للدعاية، ويخضعون لرقابة مشددة من الجيش الإسرائيلي، ولا يُسمح للصحفيين بالبقاء في غزة إلا بضع ساعات حيث يُوجَّهون إلى مواقع محددة، ولا يتاح لهم التواصل بحرية بالفلسطينيين. وأضافت اللجنة أن ذلك لا يتوافق مع الممارسات المقبولة دوليا.