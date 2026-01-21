إسرائيل تغتال 3 صحفيين بلجنة الإغاثة المصرية في غزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، باستشهاد 3 صحفيين يعملون مع لجنة الإغاثة المصرية جراء قصف إسرائيلي على منطقة نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش للجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمعن في قتل الفلسطينيين في القطاع، وأضاف أن الصحفيين الشهداء الثلاثة يعملون لدى اللجنة المصرية لإغاثة غزة.

وأعلن الدفاع المدني، بدوره، في بيان نقل جثامين الصحفيين الثلاثة الذين استشهدوا إثر قصف طائرة إسرائيلية مسيَّرة إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن "الصحفيين كانوا يؤدون مهمة تصوير ميدانية في نتساريم، وذلك أثناء توثيقهم أوضاع مخيمات تشرف عليها اللجنة المصرية".

وأضاف أن الصحفيين كانوا يرتدون ملابس مميزة للصحافة أثناء وجودهم في موقع الاستهداف.

الرواية الإسرائيلية

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو نفذ غارة استهدفت سيارة في وسط قطاع غزة، بزعم أن من كانوا بداخلها استخدموا طائرة مسيَّرة لجمع معلومات استخبارية عن قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في المنطقة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر قوله إن الغارة استهدفت من وصفهم بـ"مشتبه فيهم" كانوا يشغّلون طائرة مسيَّرة، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية بشأن هوياتهم أو مصيرهم.

وفي حصيلة التصعيد الإسرائيلي اليوم، أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد شهداء الغارات على مناطق عدة وسط وجنوبي قطاع غزة إلى 11 شهيدا.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، فجرا، غارات جوية تزامنت مع عمليات نسف نفذها داخل مناطق سيطرته بقطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وعلى مدى عامين منذ أكتوبر 2023، خلَّفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

إعلان

ومنذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، قتلت إسرائيل 483 فلسطينيا وأصابت 1287، وتقيّد بشدة إدخال مواد الغذاء والإيواء والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع مأساوية.