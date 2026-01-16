في يوبيلها الفضي.. ويكيبيديا تقدم دروسا وتعيد صياغة مفهوم الأخبار

يرى جوشوا بنتون الكاتب والمدير السابق لمختبر "نيمان لاب" أن ويكيبيديا بعد مرور ربع قرن على انطلاقها، لم تعد مجرد موسوعة رقمية، بل أصبحت مدرسة تقدم دروسا مميزة ومجانية لصناعة الأخبار التقليدية.

وفي مقال تحليلي، يؤكد بنتون أن ويكيبيديا أثبتت طوال الـ25 عاما الماضية أن "الأخبار ليس بالضرورة أن تبدو كأخبار" لكي تؤدي وظيفتها في إخبار العالم بما يحدث.

ويرصد بنتون كيف تتحول الموسوعة في لحظات الأزمات الكبرى إلى غرفة أخبار عالمية، ففي الأحداث التي اندلعت في بدايات عام 2026 مثل الضربة الأميركية لفنزويلا أو احتجاجات إيران، يهرع مئات المحررين المتطوعين لبناء مقالات استقصائية موسعة تعتمد على المصادر الإخبارية مادة خاما، محولين "الخبر العاجل" إلى "معرفة تراكمية".

وقد قدم الكاتب ما قال إنه دروس أربعة جوهرية يمكن لصناعة الأخبار تعلمها من تجربة ويكيبيديا وهي:

1. الخبر ليس دائما ما حدث للتو

وهنا يشير بنتون إلى أن المؤسسات الإخبارية لا تزال أسيرة دورات الإنتاج القديمة، حيث يتم إعادة كتابة الخبر كل يوم برابط "URL" جديد. في المقابل، تقدم ويكيبيديا نموذج "المقال المستمر" الذي يتطور وينمو مع كل تفصيل جديد دون الحاجة لروابط جديدة أو تكرار ممل، حيث إن الموسوعة في الأساس مصممة لخدمة من فاتهم الخبر، لتقدم لهم القصة كاملة ومحدثة، بدلا من مجرد ملاحقة "اللحظة" التي تضيع في أرشيف المواقع الإخبارية.

2. بناء العمليات يعني بناء الثقافة

يكمن سر نجاح ويكيبيديا في "المعايير المقدسة" التي يتبناها محرروها، مثل: "منع البحوث الأصيلة"، و"وجهة النظر المحايدة"، و"افتراض حسن النية". ويوضح الكاتب أن المؤسسات الإعلامية تمتلك مواثيق شرف، لكن ويكيبيديا نجحت في تحويل هذه العمليات إلى "ثقافة جمعية" توحد آلاف المتطوعين. وأوضح أن فشل المواقع الشبيهة بويكيبيديا لم يكن تقنيا، بل لأنها لم تستطع بناء ثقافة أخلاقية ومهنية تحمي العمليات التي تسير عليها.

3. لا تكسر الروابط (استمرارية الذاكرة)

ينتقد بنتون ضياع أرشيف الأخبار العالمي؛ فمقالة ويكيبيديا عن "نيكولاس مادورو" لا تزال موجودة على نفس الرابط منذ عام 2006 رغم خضوعها لأكثر من 4400 تعديل. وفي حين تفشل معظم المواقع الإخبارية في الحفاظ على روابطها القديمة (Broken Links) عند تحديث منصاتها، فويكيبيديا تعامل مقالاتها على أنها "أصول دائمة". والدرس هنا هو أن قيمة الصحافة تزداد عندما يثق القارئ بأنه سيجد المعلومة في مكانها الثابت غدا وبعد عشر سنوات.

4. توثيق العمل.. الشفافية طريق للثقة

الدرس الأكثر إثارة للإعجاب هو "صفحات النقاش" (Talk Pages) والهوامش. ففي ويكيبيديا، يمكن لأي قارئ أن يرى كواليس الجدل الصحفي: لماذا حُذفت هذه الجملة؟ ولماذا أُضيفت تلك المعلومة؟ هذا المستوى من الشفافية -الذي يربط كل ادعاء بهامش ومصدر- يبني جسرا من الثقة مع القارئ. ويرى بنتون أن كشف آلية اتخاذ القرار التحريري علنا يمنح العمل الصحفي مصداقية لا يمكن للتقارير المغلقة والمجهولة المصدر أن تحققها.

وينهي جوشوا بنتون رؤيته بالتأكيد على أن ويكيبيديا، التي واجهت في بداياتها سخرية الإعلام ووصفه لها بأنها مصدر غير موثوق به، أصبحت اليوم هي المرجع الذي تهرع إليه الجماهير للتحقق من صحة ما تنشره وسائل الإعلام نفسها. ويختتم بالقول: "لقد أثبتت ويكيبيديا أن الشفافية هي العملة الجديدة للثقة في عصر الفوضى المعلوماتية".