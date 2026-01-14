متقدمون للعمل بصحيفة الجيش الأميركي يواجهون "اختبار ولاء" لترامب

قالت صحيفة واشنطن بوست إن المتقدمين للعمل في صحيفة الجيش الأميركي "ستارز آند سترايبس" واجهوا ما وصفته بـ"اختبار ولاء" لسياسات الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن صحفيين وخبراء تخوفهم من دور الأسئلة المرتبطة بالولاء لترامب في تقويض العمل الصحفي المهني في الصحيفة العسكرية ومستقبل استقلاليتها التحريرية التاريخية.

وأُطلقت صحيفة "ستارز آند سترايبس" لأول مرة خلال الحرب الأهلية الأميركية واستمر نشرها دون انقطاع منذ الحرب العالمية الثانية، ورغم أنها ممولة جزئيا من وزارة الحرب وأن موظفيها يتبعون للوزارة، فإن الكونغرس ألزم بضمان استقلالية الصحيفة واتخذ إجراءات لحمايتها.

سؤال غير مسبوق

لكن خلال الأشهر الأخيرة، طُرِح على المتقدمين للوظائف في الصحيفة التي تقول السلطات إنها تصل إلى نحو 1.4 مليون شخص يوميا عبر منصاتها السؤال التالي: "كيف ستسهم في تعزيز أوامر الرئيس التنفيذية وأولوياته السياسية في هذا الدور؟ حدّد أمرين تنفيذيين أو مبادرات سياسية تراها مهمة، واشرح كيف ستساعد في تنفيذها إن تم توظيفك".

وأثار السؤال القلق بشأن احتمال سعي إدارة ترامب للتأثير على استقلالية الصحيفة عبر إدخال معيار أيديولوجي في عملية التوظيف، وهو قلق قال مسؤول في الإدارة إنه غير مبرر.

وقالت أمينة المظالم في الصحيفة، جاكلين سميث، إن قيادة الصحيفة لم تكن تعلم أن المتقدمين يُسألون هذا السؤال إلا بعد استفسار واشنطن بوست عن الأمر هذا الشهر.

كما أعرب رئيس التحرير والناشر عن استنكارهم أمر السؤال وعدم علمهم فيه، مؤكدين حرصهم على موضوعية الصحيفة واتزانها.

ونقلت واشنطن بوست عن 3 مراسلين سابقين ومراسلين حاليين، جميعهم وُظفوا قبل إدارة ترامب الحالية، تأكيدهم بعدم تعرضهم لسؤال عن دعم سياسات الرئيس أو أي أسئلة مشابهة عند تقدمهم للعمل.

وقال أحد المراسلين السابقين "هذا تطور صادم ومحزن، ستارز آند سترايبس تقول إنها تقدم أخبارا ومعلومات مستقلة. هذا يبدو مستحيلا إذا كان الصحفيون قلقين بشأن تعزيز أولويات الرئيس السياسية".

ترامب سعى سابقا لإغلاق الصحيفة

وفي إدارة ترامب الأولى عام 2020، خطط البنتاغون لإغلاق صحيفة الجيش، لكن بعد احتجاج واسع من المشرعين والمحاربين القدامى، أعلن ترامب أنه سيُبقي الصحيفة "ستظل مصدرا رائعا للمعلومات لجيشنا العظيم!".

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تحاول الصحيفة تجنب لفت الانتباه، وفقا لموظفين حاليين وسابقين، وقال أحدهم "نحاول السير تحت الرادار، هناك من يقول: لا تُغضِب الدب".

ويخيّم على الصحيفة العسكرية شبح ما حدث لوسائل إعلام مدعومة اتحاديا أخرى، إذ ألغى الكونغرس بدفع من ترامب تمويلا قدره 1.1 مليار دولار عن "إن بي آر" و"بي بي إس" ومحطاتهما بدعوى الانحياز الليبرالي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، سلم صحفيون من واشنطن بوست وعشرات المؤسسات الأخرى تصاريحهم الصحفية للبنتاغون بعد رفضهم قيودا جديدة تمنعهم من طلب معلومات لم تسمح الحكومة بها مسبقا.

تاريخيا، نشرت الصحيفة تقارير عن قضايا تؤثر على الحياة اليومية لأفراد الجيش، حتى تلك التي لا تغطيها الصحافة السائدة، بما في ذلك قضايا أثارت انتقادات حادة للسياسات الحكومية، مثل التغطية المفصلة بشأن كيفية تأثير حملة إدارة ترامب ضد التنوع والمساواة والشمول على الجيش.

وتقول كيلي ماكبريد من معهد بوينتر إن الكثير على المحك بالنسبة للجنود الذين يعتمدون على الصحيفة لاتخاذ قرارات في حياتهم اليومية، مضيفة "هذا الجمهور لديه احتياجات مختلفة تماما عن احتياجات رئيس الولايات المتحدة".