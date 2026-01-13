بين مقتل جورج فلويد ورينيه غود.. لماذا تغيّر أثر الفيديو من الإجماع إلى الإرباك؟

قارنت وكالة أسوشيتد برس بين أثر مقاطع الفيديو في حادثة مقتل سيدة أميركية على يد ضابط شرطة الهجرة الأربعاء الماضي، ومقتل جورج فلويد قبل 5 سنوات، وكلاهما حدثتا في مدينة مينيابوليس الأميركية، غير أن صور الحادثة الجديدة عجزت عن خلق تأثير وإجماع عام كما فعلت حين قُتل فلويد.

وعزت أسوشيتد برس ذلك إلى الغموض والتحريف اللذين نجما عن انتشار المعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي.

وذكرت الوكالة أن صور الفيديو التي أظهرت شرطيا يضغط بركبته على عنق جورج فلويد فيما كانت حياته تنفلت رويدا رويدا، أشعلت حركة اجتماعية واسعة، بينما تبدو مقاطع الفيديو التي نقلت اللحظات الأخيرة من حياة رينيه غود (37 عاما) أكثر غموضا، وأكثر عرضة للتحريف سواء داخل الصورة نفسها أو في طريقة تفسيرها.

وأضافت أن إدارة ترامب وأنصارها سارعوا في الحادثتين إلى تشكيل رؤيتهم العامة لهما قبل ظهور لقطات الفيديو.

وخلصت الوكالة الأميركية إلى أن أشياء كثيرة تغيرت بعد نصف عقد من حادثة فلويد، بدءا من المواقف الثقافية وصولا إلى التكنولوجيا المتطورة بسرعة والمتعلقة بجميع أنواع الصور.

الصور قادرة على تغيير المواقف

لا أحد ممن شاهدوا الفيديو المؤلم للشرطي ديريك شوفين وهو يضع ركبته على عنق فلويد لأكثر من 9 دقائق، بينما كان فلويد يؤكد أنه لا يستطيع التنفس، سينساه، آنذاك توحد المتظاهرون في شعورهم بالاشمئزاز، وبدؤوا واحدة من أكبر الحركات الاجتماعية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، وقد أدين الشرطي شوفين بالقتل.

وكتبت الباحثة القانونية أنجيلا أونوواتشي- ويليغ في دراسة نشرتها مجلة "هيوستن لاو ريفيو" أن اللقطات جعلت العديد من الأشخاص يمرون بما يشبه "لحظة الإدراك" فيما يتعلق بالعنصرية، وتحديدا العنصرية الثقافية في الولايات المتحدة.

لكنها خلصت لاحقا إلى أن ذلك لم يتحول إلى صدمة ثقافية جماعية لدى البيض وأن تأثيره تضاءل بمرور الوقت، وهو ما أكده التراجع في برامج التنوع خلال الإدارة الثانية لترامب.

إعلان

في حين قالت خبيرة أخلاقيات الإعلام في معهد بوينتر، كيلي ماكبريد إن "الأشخاص الذين يكتبون السردية الثقافية لحادث إطلاق النار على غود تعلموا جيدا من قضية فلويد، وهم يديرون هذه السردية بطريقة مختلفة".

ووصفت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، السيدة رينيه غود -التي كانت تشارك في مظاهرة احتجاجية ضد إجراءات إدارة الهجرة والجمارك- بأنها إرهابية محلية، وهو توصيف رفضه عمدة مينيابوليس جاكوب فراي بألفاظ حادة.

وألمح الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس إلى أن إطلاق النار كان مبررا لأن غود كانت تحاول دهس عناصر الشرطة بسيارتها.

الفيديو مكّن للأطراف تفسير الحدث كما تشاء

وقال صانع الأفلام الوثائقية والأستاذ في كلية الصحافة بجامعة كولومبيا، دوي لينه تو "هذه الفيديوهات بشأن دائرة الهجرة تعرض حقائق لا يمكن إنكارها، امرأة قادت سيارتها ثم قُتلت برصاص ضابط الشرطة، لكن ما لا يمكن للفيديوهات إظهاره هو نية المرأة أو نية الضابط، وهذا هو الجزء المعقد".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن أحد المقاطع أظهر الأمر وكأن الضابط صدمته سيارة غود، مضيفة "لكن عندما مزامنته مع مقطع آخر، نرى أن الضابط لم يكن يُدهس".

وظهر الجمعة فيديو جديد عبر موقع "ألفا نيوز" في ولاية مينيسوتا يُظهر الحادث من منظور الشرطي جوناثان روس الذي أطلق النار وقيل إنه تعرض للدهس، لكنه أيضا ترك الكثير من الأسئلة دون إجابة، مع وجود الكثير من الأشخاص المستعدين لتقديم إجاباتهم الخاصة.

وشارك فانس الفيديو وكتب "لقد قيل لكم إن هذا الضابط لم يُصدم بسيارة ولم يتعرض للمضايقة وإنه قتل امرأة بريئة. الحقيقة أن حياته كانت مهددة وقد أطلق النار دفاعا عن النفس".

أما زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر فكتب "كيف يمكن لأي شخص في العالم مشاهدة هذا الفيديو والوصول إلى ما يقوله جي دي فانس؟"، وأضاف أن الإدارة "تكذب عليكم".

وقالت ماكبريد من معهد بوينتر إن وسائل الإعلام تعاملت بشكل عام بحذر ومهنية في شرح الأدلة المتداولة أمام الجمهور، لكنها قالت أيضا إن الإدارة كانت فعّالة في نشر تفسيرها الخاص للأحداث.

وقال صانع الأفلام دوي لينه تو "هناك الآن زوايا تصوير أكثر مما كان موجودا في قضية فلويد، لكنني لا أعرف ما إذا كانت تضيف وضوحا أم مزيدا من الضباب، أعتقد أن الناس سيشاهدون ما يريدون مشاهدته، أو بالأحرى سيختارون الزاوية التي تتماشى مع ما يؤمنون به مسبقا".

ويؤدي هذا الشعور المستمر بعدم اليقين الناتج عن الفيديوهات إلى استنتاج خبراء بأنها لن تترك الأثر نفسه الذي تركته قضية فلويد، فمع مرور كل عام، يصبح الجمهور أقل تأثرا بصور العنف.

كما أن انتشار الصور المزيفة المُعززة بالذكاء الاصطناعي يجعل الجمهور يشك فيما يراه، فقبل الكشف عن هوية الشرطي روس، قالت "بي بي سي فيرفاي" إن صورا مزيفة كانت تنتشر عبر الإنترنت تدعي الكشف عن مظهر الشرطي المقنع، كما انتشر فيديو مزيف لتظاهرة في مينيابوليس.

وتعلق أستاذة الصحافة بجامعة نورث كارولينا، فرانشيسكا ديلمان كاربنتر "الآن لم يعد بإمكانك الوثوق بما تراه، لا تعرف ما إذا كان الفيديو حقيقيا أم تم التلاعب به، لا أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يساعد في هذا الأمر على الإطلاق".