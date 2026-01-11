موقع زيتيو: أنس الشريف الشخصية الأكثر تأثيرا في مجال الصحافة لعام 2025

اختار موقع "زيتيو" مراسل الجزيرة في غزة الشهيد أنس الشريف بوصفه الشخصية الأكثر تأثيرا في مجال الصحافة لعام 2025، ضمن تقريره السنوي الذي تضمن قائمة بأبرز الشخصيات والأحداث التي شكّلت ملامح العام المنصرم.

وقال الموقع إن عام 2025 كان حافلا بالتحولات والوقائع الصادمة، ما دفع هيئة التحرير إلى إعداد تقرير يوثّق أبرز اللحظات والوجوه التي أثرت في المشهد العالمي.

وفي فئة "صحفي العام"، اختار الموقع الشهيد أنس الشريف تكريما لدوره الاستثنائي في نقل الحقيقة خلال الحرب على غزة، رغم القصف والحصار والتهديد الإسرائيلي المتواصل.

وأكد القائمون على التصنيف، أن أنس الشريف وزملاءه في غزة، جسّدوا معنى الصحافة الحقيقية، حين تحوّلت الكاميرا والكلمة إلى خط دفاع أخير عن المدنيين، والموثق الوحيد لجرائم تُرتكب أمام أنظار العالم، في وقت صمتت فيه منصات كبرى أو انحازت للرواية الإسرائيلية.

وشدّد الموقع على أن صحفيي غزة لم يكونوا مجرد ناقلين للأخبار، بل شهودًا مباشرين على التاريخ؛ دفع بعضهم حياته ثمنًا للحقيقة، بينما واصل آخرون عملهم تحت النار، بلا حماية ولا دعم.​

يذكر أن زيتيو هي شركة إعلامية وإخبارية تابعة لـسبستاك أسسها المعلق الأميركي مهدي حسن في 15 أبريل/ نيسان 2024 م بعد استقالته من شبكة إم إس إن بي سي إحتجاجا على إلغاء برنامجه الحواري.

وتنشر زيتيو أخبارا يومية وتقدم برنامجا حواريا أسبوعيا باسم مهدي بدون فلترة (Mehdi Unfiltered) يستضيفه حسن بالإضافة إلى بودكاست أسبوعي.