انخفاض المرور إلى أفضل المواقع بأكثر من 11% بآخر 5 سنوات

انخفضت حركة المرور إلى أفضل المواقع على الإنترنت بأكثر من 11% خلال السنوات الـ5 الماضية، وفقا لبيانات "سيميلار ويب"، في مؤشر واضح على التحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية التقليدية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقال موقع أكسيوس الأميركي إنه رغم استمرار نمو استخدام الإنترنت وانتشاره، فإن المواقع الأقدم تكافح في سبيل مواكبة التطورات، في الوقت الذي تبدأ فيه التجارب الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بالهيمنة على انتباه المستخدمين.

ربع صفحات الويب التي كانت موجودة في الفترة ما بين 2013 و2023 لم تعد متاحة الآن، و23% من صفحات الأخبار تحتوي على رابط معطل واحد على الأقل بواسطة مركز بيو للأبحاث

وتُظهر البيانات أن هذه المواقع القديمة لا تختفي فجأة، بل تستمر في "التآكل" على شبكة الإنترنت المفتوحة لسنوات، مما يربك نتائج البحث ويترك خلفه مسارات من الروابط المعطلة أو المحتوى القديم.

ووفق "سيميلار ويب"، فقد ظلت حركة الإنترنت مستقرة خلال السنوات الـ5 الماضية عند نحو 300 مليار زيارة شهرية في المتوسط، عند النظر إلى حركة الويب الإجمالية عالميا لأكبر ألف موقع، بما في ذلك المواقع الجديدة.

وخلص تقرير أكسيوس إلى أن التدهور البطيء للمواقع الأقدم جعل الإنترنت مربكا للمستخدمين، وكذلك للأدوات التي تحاول جمع بيانات دقيقة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي حين سعى بعض الناشرين إلى الحفاظ على مواقعهم وتحديث تجاربهم، فإن كثيرين بدلا من ذلك أهملوا مواقعهم القديمة.

ووجدت دراسة لمركز بيو للأبحاث أن ربع صفحات الويب التي كانت موجودة في الفترة ما بين 2013 و2023 لم تعد متاحة الآن.

كما استنتجت أن 23% من صفحات الأخبار تحتوي على رابط معطل واحد على الأقل، والحال كذلك بالنسبة لـ21% من صفحات مواقع الجهات الحكومية.

ويجادل الناشرون المميزون لسنوات بأن قيام شركات الذكاء الاصطناعي بجمع بيانات محتواهم قد يؤدي في النهاية إلى إخراجهم من السوق، مما سيترك النماذج اللغوية الكبيرة دون تدريب في المستقبل إلا على المحتوى القديم.

وتُظهر البيانات أن حركة الإحالة القادمة من روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى أبرز مواقع الإعلام والأخبار تقل بنسبة تقارب 96% عن حركة الإحالة عبر البحث التقليدي في غوغل.

وقد دفع هذا القلق بعض شركات الذكاء الاصطناعي وعلى رأسها "أوبن إيه آي" إلى إبرام اتفاقيات مع ناشرين لتعويضهم عن محتواهم.