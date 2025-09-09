غارديان: قتل صحفيي غزة مظهر من مظاهر النظام العالمي الجديد

خلصت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن إسرائيل التي قتلت 248 صحفيا في قطاع غزة، بدم بارد، من دون الحاجة حتى إلى ذكر مبررات للعالم، تعكس انخراطها بالنظام العالمي الجديد القائم على القوة فقط، منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب سدة الحكم.

واستدعى الكاتب الإسرائيلي في الصحيفة ميرون رابوبورت التحوّل في الموقف الإسرائيلي إزاء استهداف مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في مايو/أيار 2022، والصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتا إلى أن إسرائيل حين قتلت أبو عاقلة على الأقل ساقت جملة من المبررات الزائفة من قبيل أن الأمر حدث عن طريق الخطأ، مع كلمات تعزية باهتة وادعاء أن "حرية الصحافة والحفاظ على سلامة الصحفيين هما جزء من مكونات الديمقراطية الإسرائيلية".

لكن في حالة استهداف صحفيي غزة -يستدرك الكاتب- صار هناك توق إلى هذا النوع من أنصاف الحقائق والأكاذيب والكلمات الجوفاء من الجيش الإسرائيلي، وفق وصفه.

"لا يوجد أبرياء في غزة"

ويعود هذا التحول في نظر رابوبورت إلى أسباب عديدة، منها اعتبار إسرائيل أن عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبرر أي نوع من الرد، بغض النظر عن أخلاقيته أو قانونيته، وأضاف أن غالبية الإسرائيليين وفقا لاستطلاعات الرأي يتفقون مع الادعاء القائل إنه "لا يوجد أشخاص أبرياء في غزة"، وينسحب هذا على الصحفيين الفلسطينيين، الذين يُنظر إليهم على نطاق واسع على أنهم يبثون دعاية لحماس، إن لم يكن أسوأ من ذلك.

وينبه الكاتب إلى أن هناك عنصرا آخر مهما في هذا التحول، والذي يتمثل بتغير الإدارة الأميركية، موضحا أنه عندما قتل الجنود الإسرائيليون شيرين أبو عاقلة، كان جو بايدن في البيت الأبيض، وربما شعرت إسرائيل بأنها مضطرة لإظهار احترامها للقانون الدولي.

لكن مع وجود دونالد ترامب الآن في البيت الأبيض -يتابع الكاتب- لم تعد إسرائيل تحت أي ضغط للامتثال للقانون الدولي فحسب، بل يبدو أنها تشعر بالحاجة الملحة لإثبات قدرتها على دوسه بالأقدام، إلى جانب عدم احترام القواعد والمؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن ذلك بات الشعار السائد في واشنطن، في حين يتطلع بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– وحكومته إلى إظهار إسرائيل كنموذج لنظام عالمي جديد قائم على القوة والقوة والمزيد من القوة، كما لو أن دور إسرائيل هو تنفيذ رؤية ترامب للعالم على أرض الواقع، بالطائرات والدبابات والجرافات.

غابت الادعاءات والتبريرات الهشة

ولفت رابوبورت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل شهر تماما، ولم يحاول حتى التظاهر بأنها كانت غلطة، بل كان هو الهدف، في حين تلاشى ادعاء الالتزام بحرية الصحافة، ولم يكلف الجيش الإسرائيلي نفسه عناء التعبير عن تعازٍ شكلية لاستشهاد 5 صحفيين آخرين قضوا في استهداف الشريف ذاته، بل جرى اعتبارهم ضحايا جانبية.

وزاد الكاتب الإسرائيلي بأن التبرير السابق الذي وصفه بالمشبوه يبدو صلبا عند الحديث عن الاستهداف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في 25 أغسطس/آب الماضي، والذي استشهد جراءه 6 صحفيين، مشيرا إلى أن هذه المرة، لم يكن الهدف "عنصرا في حماس" كما في حالة أنس الشريف، بل كاميرا، كان موقعها معروفا جيدا، واعتمد عليها الصحفيون في العالم لفترة طويلة باستعراض بث مباشر من خان يونس.

وخلص إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي إن كان قد شعر بالحرج قبل 3 سنوات من استشهاد شيرين أبو عاقلة، قد أصبح ذلك بالنسبة له الآن أمرا روتينيا، وختم بالقول "إن الهجوم على كاميرا في خان يونس هو مجرد مظهر من مظاهر هذا النظام العالمي الجديد".