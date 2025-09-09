إعلام

"العفو الدولية" تضيء 240 شمعة بذكرى مرور شهر على اغتيال صحفيي الجزيرة

People light candles to demand justice for Al Jazeera correspondent Anas al-Sharif and other journalists killed in an Israel airstrike in Gaza, at a vigil in Mexico City, Tuesday, Aug. 12, 2025. (AP Photo/Eduardo Verdugo)
إضاءة شموع ضمن فعالية تضامنية سابقة في العاصمة المكسيكية غداة استشهاد أنس الشريف وزملائه الخمسة (أسوشيتد برس)
Published On 9/9/2025
آخر تحديث: 12:30 (توقيت مكة)

بالتزامن مع مرور شهر على اغتيال مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع و4 من زملائهما، دعت منظمة العفو الدولية إلى وقفة احتجاجية رسمية الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن، تكريما للصحفيين الشهداء في قطاع غزة.

وستتضمن الوقفة إضاءة أكثر من 240 شمعة، في إشارة إلى عدد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على القطاع منذ نحو عامين، وهي الفترة الأكثر دموية على الإطلاق للصحفيين، وفق وصف المنظمة الدولية.

 

وستتخلل الوقفة التي ستقام مقابل مبنى داونينغ ستريت، كلمة لرئيس مكتب الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح، حول الاستهداف المنهجي للصحفيين في غزة.

وأصبح الدحدوح رمزا عالميا للصمود والتضحية في سبيل قول الحقيقة، رغم تكبده خسائر لا يمكن تصورها، وفق "العفو الدولية"، حيث استشهدت زوجته وابنته (7 أعوام) وابنه (15 عاما) في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى ابنه حمزة الصحفي بالجزيرة و8 من أقاربه الآخرين.

وفي العاشر من أغسطس/ آب الماضي، قتلت إسرائيل 6 صحفيين دفعة واحدة، بعد قصف خيمة الجزيرة الصحفية، قرب مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ورغم أن الجريمة أحدثت صدمة عالمية وموجة إدانات كبرى، فإن الاحتلال الإسرائيلي واصل استهدافه للصحفيين لقتل الرواية الفلسطينية، حيث قتل 5 آخرين في مجمع ناصر الطبي بعد أسبوعين فقط من اغتيال الشريف.

وفي الشهر الماضي فقط، استشهد 15 صحفيا فلسطينيا، أي في كل يومين كانت تقتل إسرائيل صحفيا، ضمن مساع حثيثة لخنق الأصوات التي تفضح جرائم الإبادة وسياسة التجويع في القطاع، لا سيما في ظل المنع الإسرائيلي للصحفيين الأجانب من دخول غزة لتغطية الحرب.

