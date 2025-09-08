إسرائيل تدفع 52 مليون دولار لغوغل وإكس ويوتيوب مقابل تبييض جرائمها

بعد الفضح العالمي لجرائم الحرب الإنسانية التي لا تزال تقترفها إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة قبل نحو عامين، أطلقت حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- حملة دولية على مواقع التواصل الاجتماعي بتكلفة 51.8 مليون دولار، بهدف تبييض جرائمها، والترويج لمبرراتها في مواصلة الحرب على القطاع.

وبينما رفض مكتب نتنياهو التعليق على تفاصيل العقود، فقد بُررت في إسرائيل بـ"الحاجات التشغيلية والعاجلة" لإجراء حملات دولية مُوجَهة.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ستتضمن الحملة التي بدأت في يونيو/حزيران الماضي، وتستمر ستة شهور، مقاطع فيديو تسعى لإخفاء مظاهر التجويع في القطاع، وتعزيز دعاية إسرائيل أمام العالم.

وشملت الحملة إبرام مكتب نتنياهو عقودا ضخمة مع شركات كبرى، للتقليل من شأن المأساة الإنسانية في غزة، حيث حصلت شركة غوغل على 26.8 مليون دولار، وموقع يوتيوب على 17.9 مليون دولار، أما موقع التواصل الاجتماعي "إكس" فقد حصل على 3 ملايين دولار، بينما حصلت منصة "آوت براين – تيادس" الإسرائيلية على مبلغ 4.2 ملايين دولار.

وتأتي الحملة التي وُصفت بأنها من أكبر جهود التواصل الرقمي الدولية التي تبذلها إسرائيل من أجل تعزيز دعايتها، بعد تمكن الصحفيين الفلسطينيين من إيصال الواقع المأساوي جراء سياسة التجويع حتى الموت التي نفذتها إسرائيل.

واغتالت إسرائيل مراسل الجزيرة أنس الشريف، بعد رسالة مؤثرة له، نقل فيها مشهد سقوط امرأة غزية على الأرض مباشرة جراء الجوع الشديد.

صحيح، لم أتمالك نفسي من هول المجازر،

لكنني وجدت صوت أبناء شعبي المجوّعين يصرخ بجانبي: "استمر يا أنس، لا تقف، أنت صوتنا".

والله، هذا هو كل همي… أن أنقل صوت الناس المخذولين، المحاصرين، المجوّعين في غزة. pic.twitter.com/YRUDWopZIV — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 20, 2025

وبلغ عدد الشهداء الصحفيين الذين قضوا في سبيل فضح الجرائم الإسرائيلية المستمرة في القطاع 248 صحفيا، وفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وكان تحقيق استقصائي لموقع "دوب سايت نيوز"، قد كشف عن توقيع إسرائيل عقدا بقيمة 45 مليون دولار مع شركة غوغل، في إطار المحاولات الإسرائيلية لقلب الحقائق، عبر تكذيب مظاهر التجويع في غزة.

وفي الشهر الماضي نشرت الخارجية الإسرائيلية مقطعا دعائيا على منصة يوتيوب التابعة لغوغل، وحمل عنوان "هناك طعام في غزة.. أي ادعاء آخر كذب"، وحصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

ويتزامن تكثيف تل أبيب أساليب الدعاية لترويج روايتها مع تزايد الإدانة الدولية لمواصلة إسرائيل سياسة التجويع، عبر إغلاق المعابر أمام شاحنات المساعدات، منذ مارس/آذار الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للشهداء، نتيجة سوء التغذية الناجمة عن التجويع إلى 393 شهيدا من ضمنهم 140 طفلا.

في حين بلغ إجمالي شهداء "لقمة العيش" من مراكز توزيع المساعدات، جراء استهدافهم من قوات الاحتلال، إلى 2430 شهيدا وأكثر من 17 ألفا و794 مصابا وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.