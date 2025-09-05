ترامب يهاجم الصحافة في 3500 منشور خلال 10 سنوات

بعد سنوات من العمل والتوثيق، كشفت الصحفية الأميركية ستيفاني سوغارز، عن قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف الصحافة في أكثر من 3500 منشور له على منصتي "إكس" و"تروث سوشيال" من أصل 75 ألف منشور كتبها ترامب وراجعتها الصحفية منذ عام 2015.

وجمعت سوغارز، كبيرة المراسلين في منظمة "يو إس برس فريدوم تراكر"، كل منشورات ترامب التي تضمنت اتهامات للتقارير الصحفية بالكذب أو الانحياز، أو دعوات للمقاطعة أو الفصل من العمل، بالإضافة إلى منشورات انطوت على تشويه سمعة وسائل الإعلام بشكل عام، وإهانات مباشرة للصحفيين أو المؤسسات الصحفية.

وإحدى الاستنتاجات الغريبة والمفاجئة التي خرجت بها سوغارز من البيانات الضخمة التي جمعتها، أن الهدف الرئيسي لترامب في منشوراته كان غالبا قناة فوكس نيوز.

وأضافت أن ترامب كمرشح، كان يستهدف وسائل الإعلام المحافظة، التي لا تُظهر ولاء له، لكن عندما يكون في منصبه، فإنه عادة ما يترك المؤسسات الإعلامية المحافظة ويركز على وسائل الإعلام ككل.

وعملت سوغارز قرابة 900 ساعة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ويونيو/حزيران من هذا العام، لتحديث قاعدة البيانات، ومراجعة المنشورات المتراكمة لترامب، والتي لم يتم تتبعها، خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن.

وفي حوار أجرته معها مجلة "محررون وناشرون" (إي آند بي) حول المشروع وما تكشفه نتائجه عن علاقة ترامب بالصحافة، قالت سوغارز إن الفكرة ولدت في فبراير/شباط 2017، عندما نشر ترامب على تويتر (إكس حاليا)، واصفا الصحافة بـ"عدو الشعب الأميركي"، وتضمن المنشور آنذاك وسائل إعلامية مثل "سي إن إن" وواشنطن بوست ونيويورك تايمز، مؤكدة على أن البيانات المصنفة مجتمعة يمكن أن تخبّر بقصة واضحة حول ترامب وإستراتيجيته، وما يعنيه ذلك بالنسبة للصحافة.

وفي ردها على سؤال حول أبرز التغييرات التي لاحظتها في ولاية ترامب الحالية، قالت سوغارز إنه قلل من وصفه وسائل الإعلام بـ"الأخبار المزيفة"، لكنه يهاجم الصحفيين الأفراد بشكل أكبر.

إعلان

وأبدت سوغارز قلقها مما يعتبره ترامب "انتصارات" ضد وسائل الإعلام، والمتمثلة بالتسويات مع شبكتي "إيه بي سي" و"سي بي إس"، وإغلاق هيئة البث العامة، فضلا عن وعيده المتواصل وحديثه عن وضع العديد من وسائل الإعلام تحت المراقبة.

يشار إلى أن سوغارز قامت بتتبع منشورات ترامب المرتبطة بالصحافة فقط عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، دون تضمين تعليقاته المعادية للصحافة في المؤتمرات الصحفية، والحوارات التلفزيونية وغيرها.

وفي ختام حوارها مع مجلة "إي آند بي" تطلعت الصحفية الأميركية إلى إدراك الناس أن ما يقوم به ترامب ليس مجرد تهديدات، ولا يعبر عن سمة شخصية لديه، مشددة على أنها مقصودة، محذرة من أن ذلك يأتي على حساب قوة النسيج الاجتماعي، مضيفة "خطاب الرئيس الأميركي يجعلني أخشى على مستقبل ديمقراطيتنا بشكل حقيقي للغاية".