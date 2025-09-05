إعلام|الولايات المتحدة الأميركية

لماذا أطلق مرشحو الرئاسة الأميركية 2028 برامج بودكاست خاصة بهم؟

Kentucky Governor Andy Beshear, joined by local and executives with Shelbyville Battery Manufacturing a $712 million battery manufacturing project in Shelbyville, Ky., creating 1,572 skilled, high-tech jobs at the Governor's Mansion in Frankfort, Ky., Friday, Nov. 15, 2024. (AP Photo/Timothy D. Easley)
يتطلع آندي بيشير، حاكم ولاية كنتاكي وأحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية عام 2028، إلى التواصل مع الأميركيين بفعالية عبر البودكاست (أسوشيتد برس)
Published On 5/9/2025
آخر تحديث: 21:17 (توقيت مكة)

سلطت وكالة أسوشيتد برس الأميركية الضوء على البودكاست كصناعة صاعدة في إطار الحملات الانتخابية للشخصيات السياسية، مستحضرة ظهور الرئيس دونالد ترامب المتواصل في البودكاست كجزء من الإستراتيجية الإعلامية في حملته الناجحة في الانتخابات الأخيرة.

ويرى الكاتب في الوكالة ديفيد بودر، أن إتقان البودكاست الشخصي في المستقبل قد يحل محل السير الذاتية البسيطة كوسيلة للسياسيين لزيادة شهرتهم.

ويلفت بودر إلى أن حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير، الذي كان قد أعلن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2028، بدأ برنامج بودكاست للتواصل مع الأميركيين.

وإذا نجح بيشير -يتابع الكاتب- في الوصول إلى سدة الحكم كزعيم ديمقراطي، فقد يُنظر يوما ما إلى مبادرته بالظهور في بودكاست، كخطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وبدأ حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، وهو أيضا من بين المرشحين المحتملين للرئاسة، بودكاسته الخاص في وقت سابق من هذا العام.

وفي مقابلة، قال بيشير إن أحد العوامل المحفزة في بودكاسته الخاص، كان الأشخاص الذين جاؤوا إليه، خاصة خلال إدارة ترامب، للتحدث عن مخاوفهم، مضيفا "من خلال البودكاست نحاول مساعدة الأميركيين على استيعاب ما نمر به".

ووفق الكاتب، فإن بيشير، وهو نجل حاكم سابق، يتحدث عن القضايا بنفسه، فيما يحل اثنان من أصدقائه، أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي، ضيوفا منتظمين، ويساعده ابنه البالغ من العمر 16 عاما في فهم بعض مصطلحات الشباب.

أما نيوسوم، فقد بدأ البودكاست الخاص به ببطء، لكنه قفز مؤخرا من عشرات الآلاف إلى مئات الآلاف في عدد المتابعين، حسبما قال بول ريزماندل، رئيس شركة "سيغنال هيل إنسايت"، وهي شركة أبحاث تركز على الصوت.

 

وبيّن ريزماندل الباحث في مجال البودكاست أن زيادة ظهور نيوسوم، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، ربما تكون عاملا في تزايد شعبية البودكاست.

Paul Riismandel (brand-innovators.com)
ينصح ريز ماندل السياسيين بأن يكونوا تلقائيين لنجاح برامج البودكاست الخاصة بهم (موقع براند إنوفيتورز)

ويوصي ريز ماندل السياسيين الطموحين أن يكونوا على دراية بما يجعل برامج البودكاست ناجحة في نظر الناس، لافتا إلى أن الجمهور يتوقع نوعا من الحوار والعرض الأكثر تلقائية وصدقا، ودون مونتاج مبالغ فيه.

وأضاف أن السياسيين إذا بالغوا في ظهورهم، وبحثوا عن نوع من المقتطفات الصوتية الشبيهة بالعرض التلفزيوني الجامد، فمن غير المرجح أن ينجحوا ببرامج البودكاست الخاصة بهم، وقال "يجب أن يكونوا على استعداد للانفتاح".

المصدر: أسوشيتد برس

