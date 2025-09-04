هل تريد أن تصبح صحفيا استقصائيا؟ البداية من هنا

عرض معهد بوينتر للصحافة جملة من النصائح للراغبين في العمل بحقل الصحافة الاستقصائية، نقلا عن ألكسندرا زاياس، نائبة مدير التحرير في موقع "بروبابليكا" المختص بالصحافة الاستقصائية. وقالت زاياس إن أحد أبرز الأمور التي يمكن للصحفيين البدء بها، هي تغيير طريقة التفكير، لافتة إلى أن التحقيقات الاستقصائية تدور عن المشكلات التي تؤدي إلى أضرار يمكن تجنبها، وأن المفتاح يكمن في النظر إلى كل قصة على أنها فرصة لتحقيق جديد.

وتبين زاياس أن التقارير الإخبارية قد تكشف ما حدث، لكن التحقيقات الصحفية تتعمق في أسباب الحدث، والمسؤولين عنه، حتى تحل المشكلة.

ونصحت بالاطلاع على التحقيقات المنجزة، مشيرة إلى أنه كلما قرأ الصحفيون وحللوا المزيد من التحقيقات المهمة، كلما تكشفت القصص التي يمكن البدء بها.

ووجهت بأهمية استنطاق مصادر المعلومات، وطرح سؤال "إذا كنت صحفيا استقصائيا، ما الذي ستبحث عنه؟ ما الأمور التي تضر بالناس"، وهذا من شأنه أن يصقل الأفكار ويسيّر العمل باتجاه أفضل.

ولفتت زاياس إلى أن "القصص تولد قصصا أخرى"، مؤكدة أن الصحفيين الذين يكتبون التقارير باستمرار، ويتحدثون إلى المصادر عن التفاصيل، ويصبحون خبراء في المجالات التي يغطونها، سيتعرضون لفرص استقصائية أكثر من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، مضيفة أن النشر المنتظم للصحفي قد يرسل إشارة إلى المصادر المحتملة، بأنه الشخص المناسب لتلقي المعلومات والأفكار الاستقصائية الفريدة.

واستعرضت خبيرة الصحافة الاستقصائية تجربة أحد التقارير التي نشرها موقع "بروبابليكا" أخيرا، والذي يتحدث عن التخفيضات التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الوكالات الصحية الفدرالية، ناصحة الصحفيين بدراسته.

وتقول زاياس إن إدارة ترامب رفضت الإفصاح عن عدد الموظفين الذين استُغني عنهم، لذا لجأ مراسلو "بروبابليكا" إلى مجموعة بيانات غير متوقعة، وهي دليل الموظفين على الإنترنت المؤرشف منذ ما قبل تولي ترامب منصبه، مضيفة "كانت مجموعة البيانات غير كاملة، على أقل تقدير، لكن الصحفيين عملوا عليها بصرامة شديدة، لتقديم الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن عن كيفية تأثر الوكالات الصحية".

وتزيد زاياس أن التحقيق آنف الذكر، يعد مثالا عمليا على كيفية استخدام قصة واحدة للبحث عن قصص أخرى، لافتة إلى أن الصحفيين الذين أنجزوا التحقيق بعد الاتصال بعشرات المصادر، استنتجوا فكرتين إضافيتين للعمل عليهما، من هذه المكالمات.