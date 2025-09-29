صفقة تيك توك.. الأثرياء يواصلون الاستحواذ على الإعلام

خلصت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعبر تمهيده الطريق أمام المستثمرين للسيطرة على منصة "تيك توك" التي يعتمد عليها الملايين في الحصول على الأخبار، يحصر المزيد من وسائل الإعلام بأيدي الأثرياء.

وبينت الكاتبة -في الصحيفة- مارغريت سوليفان، أن عدد الأميركيين الذين يحصلون على الأخبار من "تيك توك" كان قليلا جدا قبل 5 سنوات، بيد أنه الآن ارتفع، بحيث أن واحدا من كل 5 أميركيين يعتمدون عليه.

ووفقا لمكز بيو للأبحاث، يحصل ما يقرب من نصف البالغين دون سن 30 عاما على الأخبار من هناك.

من مالك "تيك توك" القادم؟

وتجيب سوليفان باختصار، سيملك المنصة الأثرياء، كما هو الحال مع الكثير من وسائل الإعلام الأميركية، من شبكات التلفزيون إلى بعض أكبر الصحف.

وحذرت من أن تحركات ترامب لإتمام صفقة بيع أصول المنصة في الولايات المتحدة لمجموعة من المستثمرين، ستمهد لسيطرة الأوليغارشية (حكم قلة محدودة من الأثرياء أو رجال الأعمال)، وهذا من شأنه أن يحول الإعلام إلى نمط أكثر تطرفا.

الأربعة الأكثر ثراء في العالم

ولفتت الكاتبة إلى أن أحد هؤلاء المستثمرين هو الملياردير والداعم لترامب لاري إليسون، الذي تمتلك شركة الإعلام التابعة لابنه شبكة "سي بي أس نيوز"، كما تخطط لشراء "وارنر براذرز ديسكفري" التي تمتلك بدورها شبكة "سي إن إن"، ومن بين المستثمرين كذلك روبرت مردوخ وابنه لاكلان، المعروفان بانتمائهما إلى اليمين، عبر سيطرتهما على شبكة فوكس نيوز.

ووصف وزير العمل الأميركي السابق روبرت رايش الوضع بوضوح، حيث كتب على منصة إكس "أغنى رجل على وجه الأرض يمتلك إكس، وثاني أغنى رجل على وجه الأرض على وشك أن يصبح مالكا رئيسيا لـ"تيك توك"، وثالث أغنى رجل يمتلك فيسبوك وإنستغرام وواتس اب، أما رابع أغنى رجل فيمتلك واشنطن بوست".

إعلان

وكان رايش يتحدث بطبيعة الحال عن إيلون ماسك، وإليسون، ومارك زوكربيرج، وجيف بيزوس.

كيف غير الأثرياء بوسائل الإعلام توددا لترامب؟

وتعلق سوليفان "لقد رأينا بالفعل بعض ما يحدث عندما يسيطر المليارديرات على وسائل الإعلام، ويظلون ملتزمين بأن يصبحوا أكثر ثراء وقوة".

وذكرت كيف حول بيزوس قسم الرأي في صحيفة واشنطن بوست بشكل كبير إلى اليمين، لكي يخطب ود الرئيس ترامب، كما عيّن محرر رأي طرد بعض الصحفيين الأكثر احتراما في الصحفية.

وغير الملياردير باتريك سون-شيونغ، نبرة الرأي في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، وهو يتودد إلى ترامب.

وخلصت الكاتبة إلى أن ما يحدث يجسد قصة توحيد وسائل الإعلام والسلطة والمال، لافتة إلى أن الصحف المحلية كذلك مملوكة إلى حد كبير، وبشكل متزايد لسلاسل كبيرة، بدلا من العائلات المحلية التي كانت لها حصة في المجتمعات التي تخدمها صحفها.

ونوهت إلى أن أحد أكبر الأسئلة سيدور حول السيطرة على الخوارزمية، التي تحدد ما يراه المستهلكون عند استخدامهم للمنصة.

ويشار إلى أن ترامب لا يمكنه إتمام الصفقة عبر أي أمر تنفيذي مباشر، لأن الخطة المحتملة ستؤدي إلى فصل النسخة الأميركية من المنصة عن النسخة الصينية من "تيك توك" المملوكة لشركة "بايت دانس"، ولا يزال يتعين على المسؤولين الصينيين الموافقة على ذلك.

WATCH: Here’s where Netanyahu says the purchase of TIKTOK is important so Israel can “battle” for public opinion 🤔 (Sure sounds like they plan to manipulate the algorithm, with the help of the Trump allies buying it — and sounds like Elon is helping them too) pic.twitter.com/4297C1FGzI — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) September 27, 2025

وقالت إيما بريانت من جامعة نوتردام لصحيفة واشنطن بوست، إن السرعة التي يستحوذ بها أباطرة الإعلام على الفضاء الإعلامي أمر مقلق للغاية، في وقت تشهد فيه حرية التعبير قمعا على نطاق أوسع، مضيفة "يستحوذون على المزيد والمزيد من البنية التحتية التي تجري من خلالها المناقشات السياسية ويسعون للسيطرة عليها".

وتبدي الكاتبة سوليفان شكوكها حول ما إذا كانت مقاطع الفيديو القصيرة على "تيك توك" المخصصة للمشاركة الفيروسية، هي الطريقة المثالية لنقل الأخبار إلى الجمهور؟ إذ لا يقدم هذا الشكل -في تقديرها- الكثير من الفروق الدقيقة أو السياق.

لكنها استدركت بالقول إن "تيك توك" يحظى بشعبية كبيرة وتأثير كبير، وهي في صعود مستمر في هذا العصر الذي يتسم بانخفاض مدى الانتباه.