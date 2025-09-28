بريندان كار.. "رقيب خطير" عينه ترامب للتحكم بالإعلام الأميركي

وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"المحارب" من أجل حرية التعبير، لكن منتقديه يعتبرونه "رقيبا خطيرا"، وذلك على خلفية تحركاته وقراراته الرامية لضبط محتوى القنوات التلفزيونية على إيقاع اللحظة السياسية التي دخلتها البلاد منذ عودة ترامب إلى دفة الحكم.

إنه بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية، الذي حمّله كثيرون مسؤولية قرار قناة "إيه بي سي" (ABC) إيقاف بث برنامج "جيمي كيميل لايف" على خلفية تصريحات أدلى بها الإعلامي المخضرم كيميل عن مقتل تشارلي كيرك، الناشط اليميني المقرب من الرئيس.

وجاء قرار القناة الأميركية بعد وقت قصير من تصريحات أدلى بها كار في مقابلة على بودكاست يميني، وانتقد فيها بشدة تعليقات كيميل على مقتل كيرك، إذ قال فيها إن حركة ماغا (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) تبذل قصارى جهدها لتحقيق مكاسب سياسية من ذلك الاغتيال.

شبكة “ABC” الأمريكية تعلن إيقاف برنامج جيمي كيميل الشهير إلى أجل غير مسمى.. ما علاقة مقـ ـتـل الناشط اليميني تشارلي كيرك؟ #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/GHJPGeIJrw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 18, 2025

وبادرت أصوات كثيرة -خاصة في أوساط الحزب الديمقراطي– إلى توجيه أصابع الاتهام إلى لجنة الاتصالات الفدرالية وحملتها مسؤولية تعليق برنامج كيميل، في حين أشاد الرئيس ترامب بالقرار، وقال إنه "خبر سار لأميركا".

وارتبط اسم كار (46 عاما) بسلسلة قرارات أخرى كلها تصب في اتجاه يوحي بالنزعة نحو فرض إيقاع سياسي موحد على القنوات التلفزيونية على نحو يعكس هيمنة التيار المحافظ على إدارة شؤون البلاد.

وفي أول اجتماع له مع أعضاء اللجنة بصفته رئيسا لها في فبراير/شباط الماضي، أعلن كار أن الهيئة ستبدأ في التحقق مما إذا كانت الشبكات التلفزيونية توظف الترخيص الموكول لها لخدمة المصلحة العامة، وقال إن ثقة الجمهور بتلك القنوات انخفضت.

إعلان

وكان أول قرار اتخذه كار بعد أن عينه الرئيس ترامب على رأس لجنة الاتصالات الفدرالية -وهي أعلى هيئة رقابية على البث التلفزيوني- هو إعادة فتح الشكاوى التي رفضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وتتعلق بمزاعم بثّ محطات التلفزيون المحلية برامج متحيزة وغير متوازنة خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

Thank you, Mr. President! Thanks to your strong leadership, I’m proud to join with so many across the Administration in delivering great results for the American people. 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/wjq9O0aFzS — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) September 26, 2025

واستهدفت تلك التحقيقات قنوات "إيه بي سي"، و"سي بي إس" (CBS)، و"إن بي سي" (NBC)، وهي محطات كان كار قد انتقدها قبل الانتخابات بسبب تغطيتها لذلك الحدث السياسي واتهمها بعدم التوازن في نقل فعاليات سياسية بعينها، بينها مقابلة أجرتها قناة "سي بي إس" مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وقد رفع الرئيس ترامب دعوى قضائية على تلك القناة، ولاحقا توصلت باراماونت، الشركة المالكة للشبكة، لتسوية تلك الدعوى مقابل 16 مليون دولار، وبعد ذلك بقليل وافق كار على اندماج بقيمة 8 مليارات دولار بين شركتي سكاي دانس وباراماونت.

وفي مارس/آذار الماضي، بدأ كار التحقيق في سياسات قناة "إيه بي سي" المتعلقة بالتنوع والمساواة والإدماج، وتعهد بالتدقيق في ما سماها ممارسات تمييزية، وفي أبريل/نيسان اتهم شركة كومكاست (Comcast) المالكة لشبكة "إن بي سي" بـ"تشويه الأخبار".

ولم تستبعد صحيفة نيويورك تايمز أن يكون البرنامج الإخباري "ذا فيو" (The View) -الذي تبثه قناة "إيه بي سي" والذي ينتقد الرئيس ترامب- هو الهدف القادم في حملة كار الذي لم يستبعد أن تنظر اللجنة في إذا كان البرنامج إخباريا بالفعل، وهو ما يجعله مُستثنى من قاعدة تُلزم هيئات البث بمنح المرشحين السياسيين مساحة بث متساوية.

رقيب خطير

وتعليقا على قرارات كار منذ تعيينه في المنصب، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه يعمل على تحويل لجنة الاتصالات الفدرالية من وكالة تُعنى بترخيص محطات التلفزيون وتوسيع شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة، إلى جهة راعية للخطاب المحافظ.

وأضافت الصحيفة -نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين في اللجنة- أن الرجل ذا الخلفية القانونية يوسع، على وجه الخصوص، صلاحيات الوكالة لتشمل التحكم في المحتوى التلفزيوني.

وتثير قرارات وتصريحات كار مخاوف كثيرة في الأوساط الإعلامية والسياسية، وذهب منتقدوه إلى حد وصفه بـ"الرقيب الخطير"، وقالوا إن ما يقوم به يمس التعديل الأول من الدستور الأميركي الذي ينص على حرية التعبير والصحافة.

ونقلت نيويورك تايمز عن كريس لويس، رئيس منظمة المعرفة العامة (ذات التوجه اليساري)، قوله إن "هذا مستوى من الرقابة لم نشهده في حياتي"، في حين لم يفتأ الرئيس ترامب في الثناء على كار وهو يكثف جهوده لمعاقبة خصومه ومنتقديه.

إعلان

كار بين الماضي والحاضر

وينطوي مسار بريندان كار على مفارقة صارخة، إذ كان قبل سنوات قليلة من معارضي الرقابة الحكومية على تنظيم حرية التعبير، وقال عام 2019 في أول ظهور له في برنامج "تاكر كارلسون الليلة" على قناة فوكس نيوز "إن إسناد الرقابة إلى الحكومة ليس مجرد فكرة سيئة، بل هو انتهاك للتعديل الأول. لذا، أنا أرفض ذلك".

وجاء ذلك الظهور الإعلامي تتويجا لمساعي كار في البحث عن منفذ لوضع اسمه تحت أضواء الإعلام على الصعيد الوطني، وهو الطريق الذي بدأه من منصات التواصل الاجتماعي، حيث شرع في توجيه سيل من الانتقادات لعمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون، خاصة ما يتعلق بإنتاج وإدارة المحتوى.

نجم صاعد

وهكذا بدأ نجمه يسطع وأصبح وجها بارزا في التيار المحافظ، وفي عام 2022 طلبت منه "هيريتيدج فاونديشن" -وهي مركز أبحاث يميني- كتابة الفصل المتعلق بلجنة الاتصالات الفدرالية ضمن مشروع 2025، وهو أرضية سياسية محافظة لإعادة تشكيل الحكومة الفدرالية، وفي هذا الفصل، دعا كار لتعزيز حرية التعبير ومساهمة شركات التكنولوجيا في دعم فدرالي للإنترنت في المناطق الريفية.

لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب عندما اختاره الرئيس ترامب لقيادة اللجنة التي يعرفها من الدخل بحكم أنه عمل فيها منذ عام 2012 وأصبح أحد مفوضيها عام 2017 بترشيح من ترامب في ولايته الأولى. وبصفته مفوضا، لفت كار انتباه الجمهوريين لانتقاده اللاذع لوسائل الإعلام الإخبارية لما سماها تحيزات ليبرالية.

وفي أثناء إعلان تعيينه رئيسا للجنة، قال الرئيس ترامب إن كار "محارب من أجل حرية التعبير، وخاض الحرب القانونية التنظيمية التي قمعت حريات الأميركيين، وأعاقت اقتصادنا"، وتوقع أنه سيتصدى لشركات التكنولوجيا العملاقة و"يفكك كارتل الرقابة".

وقد أصبح كار -وفق وسائل إعلام أميركية كثيرة- المنفذ الأول لتوجهات الرئيس في ما يخص محتوى القنوات التلفزيونية التي لا يكل من انتقادها، وتحديدا في ما يخص تغطيتها لتصريحاته وقراراته وسياساته.

DOJ 🤝 FTC 🤝 FCC Great to join with Assistant Attorney General @AAGSlater & FTC Chairman @AFergusonFTC today as we work to smash the censorship cartel. pic.twitter.com/cDYSGoFCN6 — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) April 3, 2025



صلاحيات وسلطات

وإضافة إلى وزنه داخل التيار المحافظ، فإن كار يستند إلى خلفية حقوقية متينة، حيث تخصص في قانون الاتصالات في كلية الحقوق في كولومبوس بالجامعة الكاثوليكية، وعمل بعد التخرج محاميا في ذلك المجال قبل أن يلتحق عام 2012 باللجنة حيث اشتغل مستشارا عاما.

إلى جانب ذلك، عزز كار مكانته بالتقرب من الملياردير إيلون ماسك، الذي كان في وقت من الأوقات من المقربين لترامب ونشر على منصة إكس (تويتر سابقا) التي يملكها ماسك، صورا لنفسه في عمليات إطلاق "سبيس إكس" وغيرها من المشاريع التجارية التي يديرها الملياردير.

وتكمن سلطات كار في التراخيص التي تمنحها لجنة الاتصالات الفدرالية لمحطات الإذاعة والتلفزيون للبث عبر موجات الأثير العامة. ورغم أن اللجنة لا تستطيع حظر أي شبكة إخبارية بسبب محتواها، فإن كار لا يستبعد حجب التراخيص التي لا تُستخدم لخدمة المصلحة العامة.

وأمام اتساع مدلول المصلحة العامة، فإن عديدا من خبراء الاتصالات يرون -وفق ما أوردت نيويورك تايمز- أن كار قد يتذرع بذلك المعنى الفضفاض لكي يستغل منصبه لقمع الخطاب الذي يراه مسيئا.

وبينما تركز اللجنة تقليديا على تنظيم صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، يسعى كار إلى توسيع صلاحياتها لتشمل تنظيم الشركات الرقمية العملاقة، وهو أمر قد يتطلب تشريعا جديدا من الكونغرس.

إعلان

ولطالما انتقد كار بشكل صريح شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل غوغل وميتا وآبل ومايكروسوفت، واتهمها بتشكيل ما سماه "كارتل رقابة" يقوّض حرية التعبير، وتعهد بتفكيك هذه الشبكة التي "تستخدم سلطتها في التحكم بالمحتوى الإعلامي وتقييد الخطاب العام".