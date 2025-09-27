الشرطة الألمانية تلاحق صحفيين غطوا مظاهرات مؤيدة لغزة

سجلت منظمة صحفية أوروبية منذ بداية الشهر الحالي قيام الشرطة الألمانية بانتهاكات غير قانونية ضد صحفيتين، خلال تغطيتهما مظاهرات مؤيدة لغزة.

ودعت منظمة "رسم خريطة حرية الإعلام" الأوروبية (MFRR) الشرطة الألمانية إلى احترام حرية الصحافة بالتزامن مع مظاهرات "كلنا مع غزة" المقررة اليوم السبت في ألمانيا.

وكشفت المنظمة عن أن الشرطة قامت في 3 سبتمبر/أيلول الحالي باعتراض طريق صحفيتين أثناء تغطية مظاهرة مؤيدة لفلسطين في ميدان ألكسندر في برلين.

الشرطة الألمانية تعتدي على متظاهرين ضد تجويع غزة في #برلين وتعتقل عددا منهم#حرب_غزة pic.twitter.com/aodIYU2KWE — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 27, 2025

وفي التفاصيل، اقترب اثنان من ضباط الشرطة الألمانية من المصورة الصحفية الإيطالية زايرا بياجيني، واقتادوها بعيدا، رغم عرض بطاقتها الصحفية، وطلبوا منها تسليم الصور التي التقطتها أثناء المظاهرة للتفتيش، لكنها رفضت ذلك.

وحدث الأمر ذاته مع الصحفي رياض عارف الذي أفاد بأن أحد الضباط قال له "يمكنك التصوير في أي مكان في ألمانيا، ما عدا برلين"، من دون إبداء الأسباب.

واعتبرت المنظمة التابعة للمركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام (ECPMF) أن ذلك يعدّ تدخلا في العمل الصحفي وتقييدا لممارسة المهنة الصحفية، مشيرة إلى أنه لا يمكن تقييد التغطية الصحفية وتفتيش معدات وسائل الإعلام في ألمانيا، وبالتحديد في برلين، إلا من قبل محكمة.

الشرطة الألمانية تعتقل ناشطة متضامنة مع غزة في العاصمة برلين، عقب مظاهرة تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع pic.twitter.com/XlFQLt6pOr — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 25, 2025

وحذرت المنظمة من أن الانتهاكات الصحفية تأتي ضمن إطار أوسع، حيث غالبا ما يتعرض الصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات في ألمانيا لرقابة غير متناسبة، إذ سجلت 28 حالة من تدخل الشرطة ضد 72 عاملا إعلاميا خلال أنواع مختلفة من الاحتجاجات في العامين الحالي والماضي، 11 منها شملت صحفيين يغطون المظاهرات المؤيدة لفلسطين.

وبيّن عدد من الصحفيين في ألمانيا، لا سيما المستقلين منهم، والذين يغطون الفعاليات التضامنية مع غزة، تعرضهم لحالات ضغط من قبل السلطات من دون أن يبلغوا عنها، بحسب المنظمة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته قناة "زد دي إف" الألمانية مؤخرا أن 83% من الألمان يرون أن الهجمات الإسرائيلية على غزة غير مبررة، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها نسبة مرتفعة إلى هذا الحد في رفض الحرب، وفقا للقناة.