الجزيرة تتوج بجائزة "شبكة العام" في مهرجان كان للإعلام والتلفزيون

اختيرت شبكة الجزيرة الإعلامية "شبكة العام" في جوائز مهرجان كان للإعلام والتلفزيون المرموقة، بعد أن حصلت على العديد من الجوائز تقديرا لتميز وثائقياتها وبرامجها.

فقد فازت قناة الجزيرة الإنجليزية بذهبية عن وثائقي "أطفال منطقة دارين غاب" لبرنامج فولت لاينز، وذهبية لوثائقي عن غزة من إنتاج وحدة التحقيقات، وفضية عن وثائقي لبرنامج "ويتنس"، ونالت وحدة التحقيقات بالشبكة تكريما عن فيلمي "7 أكتوبر"، و"غزة" الذي توج بجائزة أفضل وثائقي لعام 2025.

كما حصدت قناة الجزيرة الإخبارية الجائزة الذهبية عن وثائقي لبرنامج "للقصة بقية" بعنوان "غزة: عقيدة الإبادة".

وفاز البرنامج بفضية عن وثائقي "غزة: البحث عن حياة"، ونالت القناة فضية أخرى عن وثائقي استقصائي بعنوان "وما أدراك ما صيدنايا؟".

ويأتي هذا التتويج في وقت تواصل فيه الجزيرة وفرقها الصحفية الميدانية العمل بمهنية وشجاعة، خاصة في غزة لنقل بشاعة الإبادة التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، رغم الاستهداف المتكرر والترهيب المستمر.

سجن صيدنايا الأشهر في عهد نظام آل الأسد.. شهادات تفصيلية حصرية وتصوير حصري لهيكلية الزنازين وغرف الإعدام

وما أدراك ما صيدنايا | الليلة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على منصة #الجزيرة يوتيوب ومنصة #الجزيرة360

كونوا في الموعد.. https://t.co/iWfvnwcEW1 pic.twitter.com/ZUn3nTDZdO — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 14, 2025

وفي تعليقه على هذا التتويج، قال الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية "إن الفوز بجائزة شبكة العام في مهرجان كان للإعلام والتلفزيون يمثل شهادة مهمة على تميز المحتوى الصحفي الذي ننتجه، ودليلا على التزامنا بالمعايير المهنية، وقيم وأخلاقيات العمل الإعلامي المحترف في تغطياتنا للأحداث في كل أنحاء العالم، وهذا التقدير هو أيضا تكريم لكل صحفيينا، خاصة من يعملون في أصعب الظروف وأكثرها خطورة، وحافز لنا لمواصلة رسالتنا الإعلامية المستقلة ونقل الحقيقة كاملة مهما كانت التحديات".

وتواصل الجزيرة تقديم تغطية متكاملة من مناطق لا تصلها أحيانا المؤسسات الإعلامية الأخرى، ويتعرض فيها الصحفيون لمخاطر كبيرة.