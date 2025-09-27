أي المنصات الرقمية يفضلها الأميركيون للحصول على الأخبار؟

يحصل أكثر من نصف الأميركيين البالغين على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي، بنسبة تقدّر بـ53%، ويتفوق موقعا فيسبوك ويوتيوب على سواهما كمصادر منتظمة للأخبار بالنسبة للأميركيين، وفق استطلاع حديث لمركز بيو للأبحاث.

واستنتج المركز أن النسبة ثابتة تقريبا في استهلاك الأخبار من المصادر الرقمية إذا ما قورنت مع السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن هناك تباينا في تصنيفات المستخدمين للمنصات، وفق العمر والجنس والانتماء الحزبي وغيرها من العوامل.

منصات يفضلها الأميركيون للأخبار

وبحسب الاستطلاع، قال 38% من البالغين في الولايات المتحدة إنهم يحصلون على الأخبار بانتظام من فيسبوك، كما قال 35% منهم الشيء ذاته عن موقع يوتيوب.

أما المنصات الأخرى، فتستحوذ على نسبة أقل من الأميركيين المواظبين على المتابعة بانتظام، وكانت النتائج كالآتي:-

إنستغرام Instagram %20

تيك توك TikTok %20

إكس 12% X

ريديت Reddit %9

نيكست دورNextdoor %6

واتساب WhatsApp %5

ثريدز Threads %3

رومبل Rumble %2

تروث سوشيال Truth Social %2

بلوسكاي Bluesky %2

ورغم صغر جمهورها، تبرز بعض مواقع التواصل كوجهات للحصول على الأخبار بين العديد من مستخدميها، فعلى سبيل المثال يحصل 57% من مستخدمي إكس على الأخبار من هناك، وكذلك نسبة مماثلة من المستخدمين 55% على "تروث سوشيال" الموقع المملوك لشركة الإعلام والتكنولوجيا التابعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن ناحية أخرى، يحصل 15% فقط من مستخدمي "واتساب" على الأخبار بانتظام على تلك المنصة.

ويقول المركز إن ما يزيد قليلا على نصف مستخدمي تيك توك 55% يحصلون على الأخبار بانتظام على الموقع، بزيادة قدرها 22% عن عام 2020.

النساء x الرجال

واستنتج مركز الأبحاث الأميركي أن النساء غالبا ما يحصلن بانتظام على الأخبار من منصات (فيسبوك، إنستغرام، تيك توك) أما الرجال فيحصلون عليها من مواقع (يوتيوب، إكس، ريديت) مع الإشارة إلى أن ثمة استثناءات محدودة.

الأميركيون البيض والملونون

ويستهلك الشباب الأخبار على نحو منتظم على (تيك توك، إنستغرام، ريديت، إكس) ويرجح أن يحصل الأميركيون من أصل أفريقي وأميركي لاتيني وآسيوي على الأخبار بانتظام من (يوتيوب، إنستغرام، واتساب) أكثر من الأميركيين البيض.

جامعيون x غير جامعيين

وبحسب الاستطلاع، فإن الذين لا يحملون شهادة جامعية هم أكثر ميلا من حاملي الشهادات الجامعية للحصول على الأخبار من (فيسبوك، تيك توك).

ديمقراطيون x جمهوريون

وبين الاستطلاع أن الديمقراطيين يحصلون على الأخبار من (إنستغرام، تيك توك، ريديت) أكثر من الجمهوريين، مع الإشارة إلى أن النسبة متساوية تقريبا من كل حزب حول الحصول على الأخبار بانتظام من يوتيوب.