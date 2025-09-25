مؤسسات إعلامية غربية تبث فيلما يطالب بدخول الصحفيين إلى غزة

أطلقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالتعاون مع وكالات "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" ورويترز فيلما قصيرا يدعو إسرائيل إلى السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة.

وقال راوي الفيلم، الصحفي المخضرم في "بي بي سي" ديفيد ديمبلبي، "يجب السماح الآن للصحفيين الدوليين بدخول غزة لتقاسم العبء مع الصحفيين الفلسطينيين هناك، حتى نتمكن جميعا من نقل الحقائق إلى العالم".

The BBC, AFP, AP & Reuters have launched a film calling for independent access to Gaza. For nearly two years, international reporters have been barred — while Palestinian reporters pay a high price. Nearly 200 local journalists and media workers have been killed by Israel,… pic.twitter.com/JMhFOOyZ74 — Carl Nasman (@CarlNasman) September 25, 2025

وبينما تمنع إسرائيل دخول الصحفيين الأجانب، يستند العالم على جهود الصحفيين الفلسطينيين، للاطلاع على ما يجري في القطاع، وسط تواصل عمليات استهدافهم على نحو مباشر من قبل إسرائيل، سعيا لإسكات صوتهم.

وحتى اليوم، سجل المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع استشهاد 251 صحفيا فلسطينيا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع.

وفي العام الماضي، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن القيود المفروضة على دخول غزة مبررة لأسباب أمنية، في حين كشفت مجلة +972 الإسرائيلية عن "خلية الشرعية" كوحدة عسكرية تتركز مهمتها على خلق مبررات تمهد لجيش الاحتلال قيامه باغتيال صحفيين في غزة، بهدف قتل السردية الفلسطينية، وإخفاء الفظائع الإسرائيلية في القطاع.

وقالت ديبورا تورنيس، الرئيسة التنفيذية لبي بي سي نيوز، "يجب أن يُسمح لنا الآن بالدخول إلى غزة، لكي نعمل جنبا إلى جنب مع الصحفيين المحليين، حتى نتمكن جميعا من نقل الحقائق إلى العالم".

وسيُعرض الفيلم لأول مرة في نيويورك ليلة الأربعاء في حفل تستضيفه لجنة حماية الصحفيين، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتضمن الفيلم لقطات لأحداث تاريخية وفظائع التقطها الصحفيون، تشمل مشاهد من إنزال نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، وحرب فيتنام، ومجاعة إثيوبيا عام 1984، واحتجاجات ميدان تيانانمن في الصين، والإبادة الجماعية في رواندا، وأزمة اللاجئين السوريين، والحرب في أوكرانيا.

ويقول ديمبلبي في الفيلم "في أوكرانيا، يخاطر صحفيون من جميع أنحاء العالم بحياتهم كل يوم لتغطية معاناة الناس، ولكن عندما يتعلق الأمر بغزة، تقع مهمة التغطية على عاتق الصحفيين الفلسطينيين وحدهم، الذين يدفعون ثمنا باهظا، مما يترك عددا أقل منهم ليشهدوا على الأحداث".

وفي يوليو/تموز الماضي، أعربت "بي بي سي" ووكالات الأنباء الثلاث في بيان عن "قلقها الشديد" على الصحفيين في غزة الذين يعانون من ظروف قاسية، بما في ذلك الجوع والتشريد.

وفي أغسطس/آب، أيدت 27 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة، بيانا دعا إسرائيل إلى السماح لوسائل الإعلام الأجنبية بالدخول الفوري إلى غزة وأدان استهداف الصحفيين هناك.