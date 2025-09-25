اجتماع خاص في الأمم المتحدة يطالب بحماية الصحفيين في غزة

أصدر اجتماع ضم أكثر من 20 دولة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نداء عاجلا للتحرك وضمان حماية الصحفيين في قطاع غزة عبر الضغط على إسرائيل، وفتح القطاع أمام المراسلين الأجانب، وإجلاء الصحفيين الذين يحتاجون للمغادرة إلى خارج غزة.

وشارك في الاجتماع الذي جاء بمبادرة من منظمة "مراسلون بلا حدود" ووزارة الخارجية الفرنسية، صحفيون فلسطينيون من غزة لتقديم شهاداتهم المباشرة في مقر الأمم المتحدة.

وفي كلمته، أكد المدير العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" تيبو بروتين أن الوضع الذي يواجهه الصحفيون في غزة يمثل تحديا خطيرا لحمايتهم، مشددا على عدم السماح لحملات التشويه والاستهداف المباشر من قبل الجيش الإسرائيلي بتطبيع هذه الجرائم أو إضعاف القانون الدولي، خاتما "لقد انتهى وقت الكلام الآن، يجب أن نتحرك".

وأكد الاجتماع، الذي يعقد للمرة الأولى منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، على أهمية تشكيل مبادرة تضم أكبر عدد ممكن من الدول للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل اتخاذ خطوات ملموسة تتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار 2222 بشأن حماية الصحفيين.

"قريباً لن يتبقى أحد لتغطية أخبار غزة"..

أكثر من 250 مؤسسة إعلامية في ما يزيد عن 70 بلداً حول العالم تشارك في حملة تنسقها "مراسلون بلا حدود" و"آفاز" تتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين في غزة وتطالب بوقف جرائم الاحتلال بحقهم. pic.twitter.com/T5btMZ2Ng4 — AJ+ عربي (@ajplusarabi) September 1, 2025

وشارك في الاجتماع الصحفي الفلسطيني المقيم في غزة رامي أبو جاموس، وهو مراسل لعدة وسائل إعلام فرنسية منها راديو فرنسا وفرانس 24، كما تحدث الصحفيون الذين تمكنوا من مغادرة غزة قبل بضعة أشهر مثل المراسلة السابقة لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية ريتا بارود، والمصور الصحفي معتز عزايزة.

وشارك في حلقة نقاش منفصلة فيل تشيتويند مدير الأخبار العالمية في وكالة فرانس برس، ومراسلة "دويتشه فيله" في القدس ورئيسة رابطة الصحافة الأجنبية بإسرائيل تانيا كرامر، بالإضافة إلى الصحفي الإسرائيلي في صحيفة هآرتس اليومية جدعون ليفي، واختتمت الجلسة بكلمة من المديرة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين جودي جينسبيرغ.

وعلى صعيد الدول، تحدث وزراء خارجية قطر وفنلندا واليونان، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمينغ، كما حضر الاجتماع وزراء خارجية لبنان والبرازيل وتشيلي وإسبانيا وإستونيا والمفوض الفدرالي الألماني لحقوق الإنسان.

وبحسب إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهد حتى اليوم 251 صحفيا فلسطينيا جراء استهدافات إسرائيلية مباشرة، كما دمرت إسرائيل المباني التي تضم وسائل إعلام بما في ذلك غرف أخبار وكالة فرانس برس في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وما لا يقل عن 50 مكتبا إعلاميا آخر، وفقا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وأكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن الجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين في غزة ما زالت تمر دون عقاب، في حين تواصل إسرائيل تشويه سمعة الصحفيين على نحو منهجي ووصفهم بأنهم "إرهابيون من حماس" لتبرير استهدافهم.

وهذه الحصيلة المدمرة، تثبت مسؤولية إسرائيل وإخفاقاتها الجسيمة والمنهجية في واجبها في حماية المدنيين، وخاصة الصحفيين، وفق المنظمة، كما تثبت المسؤولية الجنائية لمرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، وهي انتهاكات نددت بها "مراسلون بلا حدود" في 4 شكاوى قدمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية على مدى العامين الماضيين.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الجرائم ضد الصحفيين مشمولة في نطاق تحقيقاته، في إشارة بارزة إلى القلق الذي أثارته هذه الجرائم.