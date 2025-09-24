إعلام

"كانال بلس" الفرنسية تتصدر سوق التلفزيون المدفوع في أفريقيا

The Canal+ offices in Paris.Photographer: Magali Cohen/AFP/Getty Images
أصبح لدى "كانال بلس" الفرنسية أكثر من 40 مليون مشترك في ما يقرب من 70 دولة في أفريقيا وأوروبا وآسيا (غيتي)
Published On 24/9/2025
|
آخر تحديث: 18:40 (توقيت مكة)

حفظ

اشترت قناة "كانال بلس" الفرنسية شركة "مالتي تشويس" عملاق التلفزيون المدفوع والبث المباشر في جنوب أفريقيا، منهية بذلك عملية استمرت قرابة عامين.

وبفضل الصفقة ستعزز "كانال بلس" حضورها في أفريقيا، خصوصا في الأسواق الناطقة بالإنجليزية والبرتغالية، حيث تعد "مالتي تشويس" اللاعب الأكبر، بينما تهيمن "كانال بلس" على البلدان الناطقة بالفرنسية، كما ستعزز مكانتها كشركة إعلام وترفيه عالمية.

وتعد أفريقيا سوقا إستراتيجيا لـ"كانال بلس"، وهي شركة بث وإنتاج وتجميع، تعمل منذ أكثر من 3 عقود، وتتواجد في 20 دولة.

وبانضمام "مالتي تشويس" أصبح لدى القناة الآن أكثر من 40 مليون مشترك في ما يقرب من 70 دولة في أفريقيا وأوروبا وآسيا، وما يقرب من 17 ألف موظف، بحسب بيان للشركتين.

وقال ماكسيم سعادة، رئيس "كانال بلس" إن الصفقة ستعزز ريادة القناة في أفريقيا التي تعتبر أحد أكثر أسواق التلفزيون المدفوع ديناميكية في العالم، مع الاستمرار في تعزيز مكانتها في أوروبا.

FILE PHOTO: A MultiChoice logo is displayed outside the company's building in Cape Town, South Africa February 2, 2024. REUTERS/Esa Alexander/File Photo
تمتلك "مالتي تشويس" نحو 19.3 مليون مشترك في أفريقيا (رويترز)

وأطلقت "كانال بلس"، التي يسيطر عليها الملياردير فنسنت بولوري، عرضا للاستحواذ على "مالتي تشويس"، التي تمتلك نحو 19.3 مليون مشترك، مطلع العام الماضي، لتصير أكبر مساهم، بحصة تبلغ 46%، ضمن صفقة تقدّر بـ2.9 مليار دولار.

وبحسب بيانات عام 2024، لدى "كانال بلس" نحو 8 ملايين مشترك في 25 دولة أفريقية، مع إيرادات تتجاوز المليار يورو. ويرى محللون، أن الاستحواذ على "مالتي تشويس" سيمنح "كانال بلس" فرصا أوسع للتوسع، خاصة مع توقعات بارتفاع عدد سكان أفريقيا إلى نحو ملياري نسمة بحلول منتصف هذا القرن.

إعلان

ويعد السوق الأفريقي أكثر انتعاشا من أوروبا، حيث المنافسة شرسة وعادات المشاهدة تتغير بسرعة، كما أن فرنسا، المكان التاريخي لـ"كانال بلس"، لا تمثل الآن سوى قرابة ثلث المشتركين.

المصدر: AFP

إعلان