"كانال بلس" الفرنسية تتصدر سوق التلفزيون المدفوع في أفريقيا

اشترت قناة "كانال بلس" الفرنسية شركة "مالتي تشويس" عملاق التلفزيون المدفوع والبث المباشر في جنوب أفريقيا، منهية بذلك عملية استمرت قرابة عامين.

وبفضل الصفقة ستعزز "كانال بلس" حضورها في أفريقيا، خصوصا في الأسواق الناطقة بالإنجليزية والبرتغالية، حيث تعد "مالتي تشويس" اللاعب الأكبر، بينما تهيمن "كانال بلس" على البلدان الناطقة بالفرنسية، كما ستعزز مكانتها كشركة إعلام وترفيه عالمية.

Your entertainment journey just got bigger! MultiChoice has joined Groupe CANAL+ and we’re building a stronger future of entertainment—together with YOU. Same DStv. Same favourites. Even more to come!.

#DStv # CANALPlus #MultiChoice #Africa pic.twitter.com/voiyJwxZ2N — MultiChoice Group (@MultiChoiceGRP) September 22, 2025

وتعد أفريقيا سوقا إستراتيجيا لـ"كانال بلس"، وهي شركة بث وإنتاج وتجميع، تعمل منذ أكثر من 3 عقود، وتتواجد في 20 دولة.

وبانضمام "مالتي تشويس" أصبح لدى القناة الآن أكثر من 40 مليون مشترك في ما يقرب من 70 دولة في أفريقيا وأوروبا وآسيا، وما يقرب من 17 ألف موظف، بحسب بيان للشركتين.

وقال ماكسيم سعادة، رئيس "كانال بلس" إن الصفقة ستعزز ريادة القناة في أفريقيا التي تعتبر أحد أكثر أسواق التلفزيون المدفوع ديناميكية في العالم، مع الاستمرار في تعزيز مكانتها في أوروبا.

وأطلقت "كانال بلس"، التي يسيطر عليها الملياردير فنسنت بولوري، عرضا للاستحواذ على "مالتي تشويس"، التي تمتلك نحو 19.3 مليون مشترك، مطلع العام الماضي، لتصير أكبر مساهم، بحصة تبلغ 46%، ضمن صفقة تقدّر بـ2.9 مليار دولار.

وبحسب بيانات عام 2024، لدى "كانال بلس" نحو 8 ملايين مشترك في 25 دولة أفريقية، مع إيرادات تتجاوز المليار يورو. ويرى محللون، أن الاستحواذ على "مالتي تشويس" سيمنح "كانال بلس" فرصا أوسع للتوسع، خاصة مع توقعات بارتفاع عدد سكان أفريقيا إلى نحو ملياري نسمة بحلول منتصف هذا القرن.

إعلان

ويعد السوق الأفريقي أكثر انتعاشا من أوروبا، حيث المنافسة شرسة وعادات المشاهدة تتغير بسرعة، كما أن فرنسا، المكان التاريخي لـ"كانال بلس"، لا تمثل الآن سوى قرابة ثلث المشتركين.