صفقة أم ضغوط.. ما أسباب عودة برنامج كيميل للبث بعد أسبوع من إيقافه؟

أعلنت شبكة "إيه بي إس" الأميركية عودة برنامج "جيمي كيميل لايف" الشهير إلى البث، بعد تعليقه الأسبوع الماضي، على خلفية تعليقات أدلى بها الإعلامي الساخر "جيمي كيميل" عقب اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وقالت شركة ديزني، المالكة لـ"إيه بي سي" في بيان إن قرار تعليق البرنامج اتخذ لتجنب تفاقم الوضع المتوتر في الولايات المتحدة بعد مقتل كيرك، مضيفة "أمضينا الأيام الماضية في إجراء محادثات مدروسة مع جيمي، وتوصلنا إلى قرار بإعادة البرنامج يوم الثلاثاء".

شبكة “ABC” الأمريكية تعلن إيقاف برنامج جيمي كيميل الشهير إلى أجل غير مسمى.. ما علاقة مقـ ـتـل الناشط اليميني تشارلي كيرك؟ #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/GHJPGeIJrw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 18, 2025

ولم تذكر ديزني ما إذا كانت جميع الشركات التابعة للشبكة التلفزيونية ستقوم ببث البرنامج أم بعضها، حيث أعلنت مجموعة تلفزيونية واحدة على الأقل بأنها لن تبثه.

وقالت شركة سينكلير، التي تمتلك ما يقرب من 24 شركة تابعة لشبكة "إيه بي سي" إنها لن تعرض برنامج كيميل على محطاتها، وستستبدله ببرامج إخبارية، في حين لم تحسم شركة "نيكستار"، وهي مجموعة تلفزيونية أخرى انتقدت مقدم البرنامج علنا، إن كانت ستبث البرنامج أو لا.

وتسيطر سينكلير ونيكستار على ما يزيد قليلا عن 20% من الشركات التابعة لشبكة "إيه بي سي" مجتمعة.

Beginning Tuesday night, Sinclair will be preempting Jimmy Kimmel Live! across our ABC affiliate stations and replacing it with news programming. Discussions with ABC are ongoing as we evaluate the show’s potential return. pic.twitter.com/beGC6VID2x — Sinclair, Inc. (@WeAreSinclair) September 22, 2025

وأدى تعليق البث لبرنامج جيمي كيميل إلى نقطة جدل حول حرية التعبير في أميركا، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

وسحبت "إيه بي سي" البرنامج بعد أن هدد رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC)، بريندان كار، الشبكة على خلفية تعليقات الكوميدي المخضرم كيميل، لا سيما حين قال إن "الكثيرين في أرض (ماغا) يعملون بجد للاستفادة من مقتل تشارلي كيرك"، في إشارة إلى استغلال الحدث وتوظيفه من قبل الجمهوريين وأنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان كيميل قد خطط للتعامل مع التوتر المتصاعد بعد مقتل كيرك، من خلال فقرته الافتتاحية في حلقة الأربعاء الماضي، غير أنه وبعد مراجعتها من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين في ديزني، شعروا بالقلق من أنها ستؤدي إلى تفاقم الوضع، وقرروا استبعاد كيميل وبرنامجه بدلا من ذلك.

غضب على تعليق البرنامج

وفي الأيام التي تلت قرار التعليق، دانت 5 نقابات هوليودية على الأقل، تمثل مجتمعة أكثر من 400 ألف عامل، شركة ديزني علنا.

كما ندد اتحاد كتاب السيناريو بما سموه "جبن الشركات"، ونظموا احتجاجا خارج البوابة الرئيسية لمقر الشركة في كاليفورنيا.

وهدد دامون ليندلوف، مؤلف مسلسل "لوست" الذي يبث على "إيه بي سي" إذا لم يتم استئناف برنامج كيميل، فلن يتمكن من مواصلة العمل "بضمير حي" في الشركة التي فرضت التعليق، وفق تعبيره.

وانتقد مايكل إيسنر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني، سحب البرنامج، في حين شبّه السيناتور الجمهوري تيد كروز، تعليقات رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC)، بريندان كار، التي توعد فيها شركات البث، بأنها "تعليقات زعيم عصابة"، منوها إلى أن تلميحاته بالانتقام من شركات الإعلام "خطيرة للغاية".

كما تعرضت ديزني لضغوط من عملائها، حيث ألغى بعضهم اشتراكاتهم في "ديزني بلس" و"ديزني وورلد" احتجاجا على ذلك.

وبحسب الصحيفة الأميركية، ستكون حلقة كيميل الثلاثاء إحدى أكثر الحلقات المنتظرة منذ سنوات، وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، استخدم العديد من مقدمي البرامج الليلية حلقاتهم ومنصاتهم للتعبير بقوة عن معارضتهم لإقالة كيميل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتفل بقرار تعليق البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" وكتب "تهانينا لـ "إيه بي سي" (ABC) على شجاعتها في القيام بما كان يجب القيام به".

مقتل كيرك يفضح ازدواجية موقف اليمين الأميركي

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد رصدت تحولا في مواقف شخصيات يمينية بارزة، كانت تدعي رفض المساس بمبدأ "حرية التعبير"، ثم أصبحت تقوضه علنا، لا سيما بعد حادثة اغتيال الناشط المحافظ كيرك.

وشدد المدعي العام الأميركي، على أن إدارة الرئيس ترامب ستستهدف الذين يتبنون ما وُصف بـ"خطاب الكراهية" ضد كيرك.

ولفت الكاتب في الغارديان أولفر كونروي إلى أن العديد من المحافظين يدعمون حملة عامة لإقالة أي شخص استخف باغتيال كيرك أو استهزأ به أو بسياسته، في حين يواصل مسؤولو الإدارة صياغة أمر تنفيذي للرئيس ترامب يهدف إلى "مكافحة العنف السياسي وخطاب الكراهية"، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

بعد اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك.. هل تنزلق #أمريكا نحو "حرب أهلية ثقافية"؟ pic.twitter.com/cpVvF0i9YJ — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 13, 2025

وكان ترامب ونائبه جيه دي فانس، ومستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر، وغيرهم من كبار الجمهوريين، صوروا مقتل كيرك على أنه نتيجة لما يزعمون أنه خطاب عنيف، يتولى اليسار وحده المسؤولية عنه.

وذكر الكاتب أن "أكبر غنيمة" لحملة الجمهوريين حتى الآن هي الإعلامي جيمي كيميل، مشيرا إلى أن رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية، بريندان كار، المعين من ترامب، كان قد أشاد باستسلام شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية عبر تعليقها لبرنامج كيميل، على الرغم من أنه قبل عامين فقط قال إن حرية التعبير هي "ضابط مهم لرقابة الحكومة، ولهذا السبب الرقابة هي حلم المستبدين".

وفقد العديد من الصحفيين في الأيام الأخيرة وظائفهم أو واجهوا إجراءات تأديبية أخرى، في حين قامت صحيفة واشنطن بوست، التي يديرها جيف بيزوس، بفصل الصحفية المخضرمة كارين عطية بسبب كتاباتها غير المواتية عن آراء كيرك السياسية.