إعلام|الولايات المتحدة الأميركية

صفقة أم ضغوط.. ما أسباب عودة برنامج كيميل للبث بعد أسبوع من إيقافه؟

IMAGE DISTRIBUTED FOR THE TELEVISION ACADEMY – EXCLUSIVE - Jimmy Kimmel with Emmy for Outstanding Host for a Game Show "Who Wants To Be A Millionaire" during night two of the Television Academy's 2025 Creative Arts Emmy Awards at the Peacock Theater on Sunday, Sept. 7, 2025 in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision for the Television Academy/AP Content Services)
أثار تعليق بث برنامج جيمي كيميل الشهير غضبا وجدلا واسعا حول حرية التعبير في أميركا (أسوشيتد برس)
Published On 23/9/2025
|
آخر تحديث: 17:18 (توقيت مكة)

حفظ

أعلنت شبكة "إيه بي إس" الأميركية عودة برنامج "جيمي كيميل لايف" الشهير إلى البث، بعد تعليقه الأسبوع الماضي، على خلفية تعليقات أدلى بها الإعلامي الساخر "جيمي كيميل" عقب اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وقالت شركة ديزني، المالكة لـ"إيه بي سي" في بيان إن قرار تعليق البرنامج اتخذ لتجنب تفاقم الوضع المتوتر في الولايات المتحدة بعد مقتل كيرك، مضيفة "أمضينا الأيام الماضية في إجراء محادثات مدروسة مع جيمي، وتوصلنا إلى قرار بإعادة البرنامج يوم الثلاثاء".

ولم تذكر ديزني ما إذا كانت جميع الشركات التابعة للشبكة التلفزيونية ستقوم ببث البرنامج أم بعضها، حيث أعلنت مجموعة تلفزيونية واحدة على الأقل بأنها لن تبثه.

وقالت شركة سينكلير، التي تمتلك ما يقرب من 24 شركة تابعة لشبكة "إيه بي سي" إنها لن تعرض برنامج كيميل على محطاتها، وستستبدله ببرامج إخبارية، في حين لم تحسم شركة "نيكستار"، وهي مجموعة تلفزيونية أخرى انتقدت مقدم البرنامج علنا، إن كانت ستبث البرنامج أو لا.

وتسيطر سينكلير ونيكستار على ما يزيد قليلا عن 20% من الشركات التابعة لشبكة "إيه بي سي" مجتمعة.

 

وأدى تعليق البث لبرنامج جيمي كيميل إلى نقطة جدل حول حرية التعبير في أميركا، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

إعلان

وسحبت "إيه بي سي" البرنامج بعد أن هدد رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC)، بريندان كار، الشبكة على خلفية تعليقات الكوميدي المخضرم كيميل، لا سيما حين قال إن "الكثيرين في أرض (ماغا) يعملون بجد للاستفادة من مقتل تشارلي كيرك"، في إشارة إلى استغلال الحدث وتوظيفه من قبل الجمهوريين وأنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان كيميل قد خطط للتعامل مع التوتر المتصاعد بعد مقتل كيرك، من خلال فقرته الافتتاحية في حلقة الأربعاء الماضي، غير أنه وبعد مراجعتها من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين في ديزني، شعروا بالقلق من أنها ستؤدي إلى تفاقم الوضع، وقرروا استبعاد كيميل وبرنامجه بدلا من ذلك.

A person holds a sign during a rally in front of ABC Studios to protest Walt Disney-owned ABC pulling "Jimmy Kimmel Live!" off the air in Manhattan, New York City, U.S., September 19, 2025. REUTERS/Kylie Cooper
إحدى اللافتات التي رفعت أثناء احتجاج أمام أستوديوهات "إيه بي سي" على تعليق برنامج جيمي كيميل (رويترز)

 

غضب على تعليق البرنامج

وفي الأيام التي تلت قرار التعليق، دانت 5 نقابات هوليودية على الأقل، تمثل مجتمعة أكثر من 400 ألف عامل، شركة ديزني علنا.

كما ندد اتحاد كتاب السيناريو بما سموه "جبن الشركات"، ونظموا احتجاجا خارج البوابة الرئيسية لمقر الشركة في كاليفورنيا.

وهدد دامون ليندلوف، مؤلف مسلسل "لوست" الذي يبث على "إيه بي سي" إذا لم يتم استئناف برنامج كيميل، فلن يتمكن من مواصلة العمل "بضمير حي" في الشركة التي فرضت التعليق، وفق تعبيره.

New York City Comptroller Brad Lander speaks during a rally in front of ABC Studios to protest Walt Disney-owned ABC pulling "Jimmy Kimmel Live!" off the air in Manhattan, New York City, U.S., September 19, 2025. REUTERS/Kylie Cooper
جانب من الاحتجاجات أمام أستوديوهات "إيه بي سي" في نيويورك على تعليق برنامج كيميل (رويترز)

وانتقد مايكل إيسنر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني، سحب البرنامج، في حين شبّه السيناتور الجمهوري تيد كروز، تعليقات رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC)، بريندان كار، التي توعد فيها شركات البث، بأنها "تعليقات زعيم عصابة"، منوها إلى أن تلميحاته بالانتقام من شركات الإعلام "خطيرة للغاية".

كما تعرضت ديزني لضغوط من عملائها، حيث ألغى بعضهم اشتراكاتهم في "ديزني بلس" و"ديزني وورلد" احتجاجا على ذلك.

وبحسب الصحيفة الأميركية، ستكون حلقة كيميل الثلاثاء إحدى أكثر الحلقات المنتظرة منذ سنوات، وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، استخدم العديد من مقدمي البرامج الليلية حلقاتهم ومنصاتهم للتعبير بقوة عن معارضتهم لإقالة كيميل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتفل بقرار تعليق البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" وكتب "تهانينا لـ "إيه بي سي" (ABC) على شجاعتها في القيام بما كان يجب القيام به".

مقتل كيرك يفضح ازدواجية موقف اليمين الأميركي

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد رصدت تحولا في مواقف شخصيات يمينية بارزة، كانت تدعي رفض المساس بمبدأ "حرية التعبير"، ثم أصبحت تقوضه علنا، لا سيما بعد حادثة اغتيال الناشط المحافظ كيرك.

وشدد المدعي العام الأميركي، على أن إدارة الرئيس ترامب ستستهدف الذين يتبنون ما وُصف بـ"خطاب الكراهية" ضد كيرك.

ولفت الكاتب في الغارديان أولفر كونروي إلى أن العديد من المحافظين يدعمون حملة عامة لإقالة أي شخص استخف باغتيال كيرك أو استهزأ به أو بسياسته، في حين يواصل مسؤولو الإدارة صياغة أمر تنفيذي للرئيس ترامب يهدف إلى "مكافحة العنف السياسي وخطاب الكراهية"، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

إعلان

وكان ترامب ونائبه جيه دي فانس، ومستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر، وغيرهم من كبار الجمهوريين، صوروا مقتل كيرك على أنه نتيجة لما يزعمون أنه خطاب عنيف، يتولى اليسار وحده المسؤولية عنه.

وذكر الكاتب أن "أكبر غنيمة" لحملة الجمهوريين حتى الآن هي الإعلامي جيمي كيميل، مشيرا إلى أن رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية، بريندان كار، المعين من ترامب، كان قد أشاد باستسلام شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية عبر تعليقها لبرنامج كيميل، على الرغم من أنه قبل عامين فقط قال إن حرية التعبير هي "ضابط مهم لرقابة الحكومة، ولهذا السبب الرقابة هي حلم المستبدين".

وفقد العديد من الصحفيين في الأيام الأخيرة وظائفهم أو واجهوا إجراءات تأديبية أخرى، في حين قامت صحيفة واشنطن بوست، التي يديرها جيف بيزوس، بفصل الصحفية المخضرمة كارين عطية بسبب كتاباتها غير المواتية عن آراء كيرك السياسية.

المصدر: نيويورك تايمز

إعلان