"أنت تُلحق ضررا بالغا بأستراليا".. ترامب يوبخ صحفيا سأله عن ثروته الشخصية

"أنت تُلحق ضررا بالغا بأستراليا الآن"، بهذه الكلمات وبّخ الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحفيا يعمل لدى هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) حين سأله عن زيادة ثروته الشخصية منذ توليه منصبه مطلع العام الحالي.

وسأل المراسل الأسترالي جون ليونز الرئيس ترامب، في أثناء حديثه مع الصحفيين في حديقة البيت الأبيض أمس الثلاثاء، "كم أصبحت أكثر ثراء الآن مقارنة بما كنت عليه قبل عودتك إلى البيت الأبيض؟".

وأجاب الرئيس بأن معظم الصفقات التي أبرمها كانت قبل وصوله إلى السلطة، في حين أن الصفقات الحالية يبرمها أبناؤه، الذين يديرون أعماله، مضيفا "هذا ما قمت به طوال حياتي، لقد شيّدت المباني".

ثم تفاخر ترامب بقاعة الرقص الجديدة التي يقوم ببنائها في البيت الأبيض، مخاطبا الصحفي "هل ترى تلك المنطقة، ستكون أكبر قاعة رقص في العالم، وبتكلفة 150 مليون دولار"، مضيفا "يسعدني أن أفعل ذلك من أجل البلد، وأنا أدفع ثمنها"، وواصل الحديث عن قاعة الرقص، واصفا إياها بأنها باهظة الثمن، وأنها ستكون أفضل قاعة رقص على مدار 150 عاما.

'You're hurting Australia': Donald Trump criticises ABC journalist John Lyons in White House clash pic.twitter.com/rlR4glUEVF — Ben Knight (@benknight38) September 16, 2025

لكن الصحفي صمم على سؤاله بشأن مساعي ترامب التجارية، إذ أشارت تقارير صحفية مؤخرا إلى أن عائلة ترامب حققت ما يصل إلى 5 مليارات دولار فقط خلال الشهور الأخيرة، بعد افتتاحها مشروعا للعملات المشفرة.

وتابع الصحفي "هل من المناسب أن ينخرط رئيس في منصبه بهذا القدر الكبير من الأنشطة التجارية؟".

وهنا، أكد ترامب مجددا عدم علاقته بالأمر، مكررا "أبنائي هم من يديرون الأعمال"، قبل أن يهاجم المراسل الصحفي ويسأله "من أين أنت؟".

وعقب أن أخبره الصحفي أنه من هيئة الإذاعة الأسترالية، قال ترامب بغضب: "برأيي، أنت تضر بأستراليا كثيرا في الوقت الحالي، وهم يريدون التصالح معي، كما تعلم، زعيمكم قادم لرؤيتي قريبا، سأخبره عنك. لقد أضفت نبرة سيئة للغاية".

وحاول الصحفي استئناف سؤاله، غير أن ترامب قاطعه وقال له: "اصمت" قبل أن ينتقل إلى مراسل آخر.

ABC’s John Lyons has fired back at Donald Trump’s “absurd notion” that asking legitimate questions could damage relations b/w the US & Australia

“If our job as journalists is to hold truth to power, then surely asking legitimate questions politely…should be acceptable”🔥💯#Abc pic.twitter.com/O7eEqDbni2 — stranger (@strangerous10) September 16, 2025

استهجان في أستراليا ومطالبات بالرد على ترامب

وأثار الحوار الاستثنائي ردود فعل في أستراليا، حيث طالب حزب الخضر الأسترالي رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بأن يدافع عن الصحفيين الأستراليين عندما يلتقي ترامب. وأضاف الحزب في بيان له: "يجب على السيد ألبانيز أن يوضح أنه لن يتسامح مع الهجمات على الصحفيين الأستراليين".

كما شدد على أنه من غير المقبول مهاجمة ترامب الصحفي الأسترالي لمجرد قيامه بدوره بمحاسبة السلطة، مستهجنا قول ترامب إن ذلك سيؤثر على العلاقة بين أميركا وأستراليا.

ووصف الحزب -الذي يعد ثالث أكبر الأحزاب في أستراليا- ترامب بالمتنمر، مضيفا "يعتقد أنه يمكنه التنمر على الصحافة، ويمكنه التنمر على أستراليا".

وأكد البيان أن حرية الصحافة ركيزة أساسية لأي ديمقراطية فعالة، لافتا إلى القول "نرى كل يوم أدلة جديدة على أنها مهددة بشكل خطير في أميركا تحت حكم ترامب".

وأصبح مألوفا أن يُقدم الرئيس الأميركي -الذي يوصم بمعاداته للصحافة- على توبيخ الصحفيين وتهديدهم وإهانتهم في المؤتمرات الصحفية، في وقت يسعى فيه إلى تضييق الخناق على وسائل الإعلام التي لا تتوافق مع سياساته عبر ملاحقتها قضائيا.