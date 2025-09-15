ترامب يشارك منشورا من تيك توك يدعوه لتقييد المؤسسات الإخبارية

شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس السبت على منصة "تروث سوشيال" مقطع فيديو مصدره من "تيك توك" يحثه على إعادة تفعيل تشريع يجعل من "شبه المستحيل" على المؤسسات الإخبارية "الكذب على الجمهور الأميركي"، وفق ما جاء في المقطع.

ويأتي المقطع المنشور في إطار موجة ردود غاضبة على اغتيال الناشط الأميركي تشارلي كيرك، لا سيما من وسائل الإعلام اليمينية، حيث وصفت شخصيات إعلامية يمينية بارزة الحال بالقول "نحن في حالة حرب" وتعهدت بـ"الانتقام" لمقتل كيرك.

ودعت الفتاة التي تظهر في مقطع الفيديو ترامب إلى إعادة العمل بقانون "سميث/موندت لعام 1948" بشكل كامل، لافتة إلى أن التشريع "يحمّل المؤسسات الإخبارية مسؤولية الكذب على الشعب الأميركي ونشر الدعاية بدلا من الحقيقة"، مضيفة أنه كان مفعلا قبل تعديله خلال رئاسة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأقر القانون المذكور في الكونغرس الأميركي بعد الحرب العالمية الثانية بهدف إعداد ونشر معلومات في الخارج عن الولايات المتحدة وشعبها وسياساتها، من خلال الصحافة والمنشورات والإذاعة والأفلام السينمائية، لمواجهة الدعاية السوفياتية إبان الحرب الباردة، لكن مُنع استخدامه للتأثير على الرأي العام الأميركي في الداخل، كما منع استخدام الأموال في نشر الدعاية الموجهة للجمهور الأجنبي داخل البلاد.

بعد اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك.. هل تنزلق #أمريكا نحو "حرب أهلية ثقافية"؟ pic.twitter.com/cpVvF0i9YJ — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 13, 2025

وحثت مستخدمة "تيك توك" الرئيس على استدعاء نسخة عام 1948 من التشريع وإعادة تسميته بـ"قانون تشارلي كيرك" تكريما له.

وقالت "اجعله قانونا، واجعل من المستحيل تقريبا على هؤلاء الأشخاص الاستمرار في الكذب على الجمهور الأميركي، الأمر الذي تسبب في الفوضى والكراهية والانقسام في جميع أنحاء هذا البلد"، مضيفة "بسبب أكاذيبهم المستمرة، فقَد رجل حياته إثر الخطاب الكريه المستمر".

إعلان

وحصل المقطع الذي شاركه ترامب دون أي إضافات أو تعليق، على أكثر من 16 ألف مشاركة و6 آلاف تعليق و46 ألف إعجاب حتى ظهر اليوم الأحد.

وطالبت صاحبة الفيديو بأهمية أن تشمل القيود المفروضة على المؤسسات الإخبارية منشئي المحتوى "الذين ينشرون الدعاية وأنصاف الحقائق"، معربة عن أملها بأن تصل رسالتها إلى الرئيس وأن يفكر في إجراء تغييرات كبيرة.

ردود الفعل في الولايات المتحدة تتواصل على اغتيال الناشط اليميني "تشارلي كيرك"، وجاءت عملية الاغتيال لتعمّق حالة الاحتقان السياسي والأيديولوجي في المشهد السياسي الأمريكي | تقرير: محمد العلمي#الأخبار pic.twitter.com/40wTetozhF — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 12, 2025

وكان ترامب وصف كيرك بأنه أصبح "شهيدا من أجل الحقيقة والحرية"، وكرر الكثير من ردود الفعل التي أبدتها وسائل الإعلام المحافظة، وقال "العنف والقتل هما النتائج المأساوية لتشويه صورة من لا تتفق معهم، لسنوات قارن اليساريون المتطرفون أميركيين رائعين مثل تشارلي بالنازيين وأسوأ القتلة والمجرمين في العالم".

وكتبت لورا لومر، الصحفية التي اشتُهرت ببثّ خطاب كراهية يستهدف المسلمين والمهاجرين وأصبحت مستشارة مقربة من ترامب، "لقد كان هذا أسبوعا متطرفا للغاية، رسالة إلى اليسار: وقت النقاش انتهى، أنتم من أنهيتموه".