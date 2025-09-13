أكبر تراجع لحرية الصحافة في العالم منذ 50 عاما

تشهد حرية الصحافة في العالم أكبر تراجع لها منذ 50 عاما بالتزامن مع تراجع الديمقراطية، وفق تقرير حالة الديمقراطية العالمية 2025.

واستنتج التقرير الذي يصدره المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية "آي دي إي إيه" (IDEA)، ويقيس الأداء الديمقراطي سنويا منذ عام 1975، أن حرية الصحافة تدهورت في ربع البلدان التي يغطيها (174 دولة)، مما يعد أكبر تدهور منذ بداية جمع البيانات.

وأشار تقرير المعهد الذي يتخذ من السويد مقرا له، إلى أنه بين عامي 2024 و2025 استهدفت كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية قناة الجزيرة وعلقتا عملها بسبب مخاوف مزعومة مرتبطة بالأمن القومي، و"توتر حول تغطيتها لبعض الأحداث".

وكان أكبر ثلاثة بلدان شهدت تراجعا أفغانستان وبوركينا فاسو وميانمار، التي تعاني جميعها من مستويات عالية تاريخيا من الصراعات والفقر وعدم الاستقرار السياسي، في حين كان التراجع الرابع الأكبر في كوريا الجنوبية، حيث استهدف الرئيس السابق يون سوك يول مرارا وسائل الإعلام المعارضة، كما استخدمت حكومته دعاوى التشهير لإسكات الصحفيين قبل الإطاحة به في وقت سابق من هذا العام.

وبيّن التقرير أن سياقات المشاكل التي تواجه وسائل الإعلام تتباين بشكل كبير، ففي فلسطين استشهد ما أكثر من 200 صحفي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفرضت إسرائيل حصارا على دخول الصحافة الدولية إلى قطاع غزة.

وفي نيوزيلندا، قال التقرير إن الأزمة تميزت بتقلص المشهد الإعلامي، مما ترك أربعة من كل خمسة صحفيين يعملون لدى واحد من خمسة أرباب عمل فقط.

وسجلت تشيلي أكبر تحسن في حرية التعبير منذ التقرير الأخير للمعهد في عام 2021، ويرجع ذلك جزئيا إلى مشروع قانون تاريخي يهدف إلى تعزيز سلامة الصحفيين وأسرهم.

94 دولة شهدت تراجعا في الديمقراطية

وبحسب المعهد، فقد تراجعت الديمقراطية في 94 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، ولم تحرز سوى ثلث هذه الدول تقدما.

وقال الأمين العام للمعهد كيفن كاساس زامورا "تواجه الديمقراطية عاصفة كاملة من عودة الاستبداد وعدم اليقين الحاد بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة".

وسجل تقرير المعهد استحواذ أفريقيا على حصة كبيرة من التقدم العالمي في مجال الديمقراطية، حيث شملت 24% من البلدان التي أحرزت تقدما، وأبرزها بوتسوانا وجنوب أفريقيا، في حين أشاد التقرير بالانتخابات البرلمانية في الأردن عام 2024 وسجل زيادة في نزاهتها.



ماذا عن الولايات المتحدة؟

لكن الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أنها تعد منذ مدة طويلة من أبرز المدافعين عن الديمقراطية في العالم، فقد تراجعت بشكل كبير مشاركتها الدبلوماسية ودعمها المالي للمساعدة الدولية في مجال الديمقراطية هذا العام، وفق التقرير.

وأوضح التقرير أنه في أقل من ستة أشهر، فقدت المؤسسات السياسية المحلية في الولايات المتحدة الكثير من بريقها، وأصبحت مرجعا لتجاوزات السلطة التنفيذية، كما أنها تقدم تشجيعا أكبر للقادة الشعبويين أكثر من المرشحين المؤيدين للديمقراطية.

وفي عام 2021، أضاف المعهد أميركا إلى قائمتها للديمقراطيات "المنحرفة" لأول مرة، مشيرا إلى تدهور واضح قال إنه بدأ في عام 2019.