أكبر تراجع لحرية الصحافة في العالم منذ 50 عاما

سجل المعهد الدولي أكبر تدهور لحرية الصحافة منذ بدأ عمله عام 1975، وخاصة في فلسطين (وكالة الأناضول)
Published On 13/9/2025
تشهد حرية الصحافة في العالم أكبر تراجع لها منذ 50 عاما بالتزامن مع تراجع الديمقراطية، وفق تقرير حالة الديمقراطية العالمية 2025.

واستنتج التقرير الذي يصدره المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية "آي دي إي إيه" (IDEA)، ويقيس الأداء الديمقراطي سنويا منذ عام 1975، أن حرية الصحافة تدهورت في ربع البلدان التي يغطيها (174 دولة)، مما يعد أكبر تدهور منذ بداية جمع البيانات.

وأشار تقرير المعهد الذي يتخذ من السويد مقرا له، إلى أنه بين عامي 2024 و2025 استهدفت كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية قناة الجزيرة وعلقتا عملها بسبب مخاوف مزعومة مرتبطة بالأمن القومي، و"توتر حول تغطيتها لبعض الأحداث".

 

وكان أكبر ثلاثة بلدان شهدت تراجعا أفغانستان وبوركينا فاسو وميانمار، التي تعاني جميعها من مستويات عالية تاريخيا من الصراعات والفقر وعدم الاستقرار السياسي، في حين كان التراجع الرابع الأكبر في كوريا الجنوبية، حيث استهدف الرئيس السابق يون سوك يول مرارا وسائل الإعلام المعارضة، كما استخدمت حكومته دعاوى التشهير لإسكات الصحفيين قبل الإطاحة به في وقت سابق من هذا العام.

A journalist holds the blood-covered camera belonging to Palestinian photojournalist Mariam Dagga, a journalist who freelanced for AP since the start of the war and who was killed in an Israeli strike on Nasser hospital in Khan Yunis in the southern Gaza Strip, during her funeral on August 25, 2025. Gaza's civil defence agency said five journalists, including Mariam Dagga, were among at least 20 people killed on August 25 when Israeli strikes hit Nasser hospital in the south, with Reuters, the Associated Press and Al Jazeera mourning their slain contributors. (Photo by AFP) / The erroneous mention appearing in the caption of this photo by - has been modified in AFP systems in the following manner: [Palestinian photojournalist Mariam Dagga, a journalist who freelanced for AP since the start of the war] instead of [Palestinian photojournalist Hussam al-Masri, a Reuters contractor,]. Please immediately remove the erroneous mention from all your online services and delete it from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
250 صحفيا قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 (الفرنسية)

وبيّن التقرير أن سياقات المشاكل التي تواجه وسائل الإعلام تتباين بشكل كبير، ففي فلسطين استشهد ما أكثر من 200 صحفي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفرضت إسرائيل حصارا على دخول الصحافة الدولية إلى قطاع غزة.

وفي نيوزيلندا، قال التقرير إن الأزمة تميزت بتقلص المشهد الإعلامي، مما ترك أربعة من كل خمسة صحفيين يعملون لدى واحد من خمسة أرباب عمل فقط.

وسجلت تشيلي أكبر تحسن في حرية التعبير منذ التقرير الأخير للمعهد في عام 2021، ويرجع ذلك جزئيا إلى مشروع قانون تاريخي يهدف إلى تعزيز سلامة الصحفيين وأسرهم.

94 دولة شهدت تراجعا في الديمقراطية

وبحسب المعهد، فقد تراجعت الديمقراطية في 94 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، ولم تحرز سوى ثلث هذه الدول تقدما.

وقال الأمين العام للمعهد كيفن كاساس زامورا "تواجه الديمقراطية عاصفة كاملة من عودة الاستبداد وعدم اليقين الحاد بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة".

وسجل تقرير المعهد استحواذ أفريقيا على حصة كبيرة من التقدم العالمي في مجال الديمقراطية، حيث شملت 24% من البلدان التي أحرزت تقدما، وأبرزها بوتسوانا وجنوب أفريقيا، في حين أشاد التقرير بالانتخابات البرلمانية في الأردن عام 2024 وسجل زيادة في نزاهتها.

سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تقويض الصحافة عبر إجراءاته المعادية لوسائل الإعلام والصحفيين (الفرنسية)


ماذا عن الولايات المتحدة؟

لكن الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أنها تعد منذ مدة طويلة من أبرز المدافعين عن الديمقراطية في العالم، فقد تراجعت بشكل كبير مشاركتها الدبلوماسية ودعمها المالي للمساعدة الدولية في مجال الديمقراطية هذا العام، وفق التقرير.

وأوضح التقرير أنه في أقل من ستة أشهر، فقدت المؤسسات السياسية المحلية في الولايات المتحدة الكثير من بريقها، وأصبحت مرجعا لتجاوزات السلطة التنفيذية، كما أنها تقدم تشجيعا أكبر للقادة الشعبويين أكثر من المرشحين المؤيدين للديمقراطية.

وفي عام 2021، أضاف المعهد أميركا إلى قائمتها للديمقراطيات "المنحرفة" لأول مرة، مشيرا إلى تدهور واضح قال إنه بدأ في عام 2019.

المصدر: غارديان

