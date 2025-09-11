قوات الدعم السريع تعتقل صحفيا في دارفور منذ شهرين

أفادت لجنة حماية الصحفيين "سي بي جيه" (CPJ) بأن قوات الدعم السريع تعتقل الصحفي السوداني الرشيد محمد هارون، منذ يوليو/تموز الماضي، دون ذكر أسباب الاعتقال.

ونقلا عن صحفي محلي لم يكشف عن هويته خشية الانتقام، قالت اللجنة إن الدعم السريع اعتقل هارون في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لهم في غربي دارفور، قبل نقله إلى سجن دقريس في نيالا جنوبي دارفور، في أغسطس/آب الماضي، حيث لا يزال معتقلا، دون السماح لأسرته بزيارته.

وقالت سارة القضاة، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية "إن استمرار اعتقال الصحفي الرشيد هارون من قبل الجماعة شبه العسكرية، يشير إلى المخاطر الجسيمة التي يواجهها الصحفيون في دارفور لمجرد قيامهم بعملهم".

وطالبت القضاة قوات الدعم السريع بالإفراج عن هارون فورا ودون شروط، ووضع حد لممارستها المتمثلة في احتجاز الصحفيين تعسفيا بسبب عملهم.

وعمل هارون مديرا لمحطة إذاعة دارفور المحلية، وكذلك مراسلا للعديد من القنوات الإخبارية الإقليمية.

ووثقت لجنة حماية الصحفيين مقتل ما لا يقل عن 14 صحفيا في السودان، منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نشرت في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي أدلة مدعومة بمقاطع فيديو، جمعها فريق التحقيقات المرئية التابع لها، توثق فظائع قالت إن قوات الدعم السريع ارتكبتها في السودان خلال عام ونيف منذ اندلاع الحرب بينها وبين الجيش السوداني في 15 أبريل/نيسان 2023.

وتكشف الأدلة المرئية التي جمعتها الصحيفة الأميركية وحللتها على مدى أشهر، هويات قادة قوات الدعم السريع الذين كان جنودهم يرتكبون "فظائع" تحت أنظارهم في جميع أنحاء السودان.