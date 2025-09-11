إعلاميو فلسطين: قصف إسرائيل لمقار صحفية وقتلها صحفيين باليمن جريمة حرب

شدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على أن الاستهداف الإسرائيلي لصحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن" يرقى إلى جريمة حرب صريحة وفق المواثيق الدولية، داعيا المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل محاسبة الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته المتكررة.

واستشهد -أمس الأربعاء- عدد من الصحفيين والصحفيات جراء قصف إسرائيلي لمقري الصحيفتين اليمنيتين، ضمن هجوم مكثف على عدد من المنشآت في صنعاء والجوف، حيث أسقطت عشر طائرات حربية 30 قنبلة على 15 هدفا، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

🔴 مشاهد جديدة من جريمة العدو الإسرائيلي باستهداف مبنى صحيفتي ٢٦ سبتمبر واليمن ومنازل سكنية وسط العاصمة #صنعاء في مديرية #التحرير.#جرائم_العدو_الصهيوني pic.twitter.com/0p9sjMZ49y — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) September 10, 2025

وأكد المنتدى -في بيان له- أن الاعتداء على الصحيفتين يعكس استهداف الكلمة الحرة وحرية الصحافة، ويأتي ضمن الممارسات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الأصوات وكتم الحقيقة، والتعتيم على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.

وربط المنتدى بين ما تتعرض له الصحافة اليمنية وما يواجهه الصحفيون الفلسطينيون من استهداف ممنهج أودى بحياة 248 صحفيا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، مؤكداً أن إسرائيل تمارس سياسة موحدة ضد الصحافة العربية لإخفاء الحقيقة وحجب الرواية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لأنصار الله (الحوثيين) في اليمن مقتل 35 شخصا وجرح 131 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي، فيما توعد رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط بالرد على العدوان.

ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اتحاد الصحفيين العرب وكافة النقابات والهيئات الإعلامية العربية والدولية إلى تحرك عاجل وفاعل لنصرة الصحفيين اليمنيين والفلسطينيين.