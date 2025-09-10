شبكة إعلام أميركية تغير معايير التحرير بعد انتقادات من إدارة ترامب

قامت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية على نحو مفاجئ بتغيير معايير إنتاج المقابلات الصحفية بعد أيام من هجوم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم على الشبكة، متهمة موظفيها بتحرير ومونتاج ظهورها في برنامج "فايس ذا نايشن" بشكل مخادع.

وبحسب متحدثة باسم الشبكة، فإن التعديل الجديد يتمثل في بث المقابلات التي يتم إجراؤها على الهواء مباشرة حصرا أو التي يتم تسجيلها مسبقا لكن دون أي حذف أو تعديل، عازية التغيير إلى "ردود فعل الجمهور خلال الأسبوع الماضي".

وقالت الشبكة إن هذا الإجراء يعني أن المتابعين سيشاهدون المقابلة الكاملة غير المحررة، وذكرت أنها ستواصل نشر النصوص الكاملة والفيديو غير المحرر كذلك على الإنترنت.

This morning, I joined CBS to report the facts about Kilmar Abrego Garcia. Instead, CBS shamefully edited the interview to whitewash the truth about this MS-13 gang member and the threat he poses to American public safety. Watch for the part of my interview that @CBS tried to… pic.twitter.com/28fsGZug48 — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) August 31, 2025

وكانت وزيرة الأمن الداخلي ردت بغضب بعد أن بث البرنامج نسخة معدلة من مقابلتها مع مراسل "سي بي إس"، وقالت إن الشبكة "عدلت بشكل مخجل" ظهورها وحذفت بعض تعليقاتها حول رجل تم ترحيله إلى السلفادور من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس/آذار الماضي.

ودافعت الشبكة عن إجرائها في البداية، وأصدرت بيانا مفاده أن المقطع المحرر "يفي بجميع معايير سي بي إس"، ونشرت المقابلة الكاملة، التي استمرت لمدة 16 دقيقة و40 ثانية، على الإنترنت مع نسخة مكتوبة، أما النسخة التي بُثت في برنامج "فايس ذا نايشن" فكانت مدتها 12 دقيقة و15 ثانية.

يشار إلى أن تحرير المقابلات قبل بثها يعد من الممارسات المعتادة في برامج الأخبار التلفزيونية بغرض الوضوح وتكثيف المعلومات أو لضيق الوقت. لكن المسؤولين في "سي بي إس" أعادوا النظر في هذا الإجراء بعد ضغوط عامة مستمرة من إدارة ترامب.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي توبيخا رسميا للشبكة اتهمت فيه البرنامج بتجاهل تعليقات مهمة لنويم، بما في ذلك عدد من الأوصاف المهينة التي كان بعضها موضع خلاف.

ضغوط سابقة على الشبكة

وأدت التوترات في الشبكة بشأن تغطيتها لأنشطة ترامب إلى استقالة المنتج التنفيذي لبرنامج "60 دقيقة" بيل أوينز، الذي قال إنه فقد استقلاليته الصحفية. وكان ترامب أهان في مقابلة سابقة مع صحيفة "ذا ديلي كولر" مارغريت برينان مقدمة برنامج "فايس ذا نايشن"، ووصفها بـ"السيئة"، في حين وصفتها كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية لترامب بـ"الغبية".

وقال فرانك سيسنو، الأستاذ في جامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمكتب "سي إن إن" في واشنطن، إن سياسة التحرير الجديدة التي وضعتها "سي بي إس" قد تزيد من الثقة في برنامجها لكنها ستقيد قدرة البرنامج على التركيز على أجزاء المقابلات الأكثر أهمية إخباريا للمشاهدين. وأضاف منتقدا "من غير المناسب أن تحصر نفسك في قيود البث المباشر فقط، فقد ترغب في إجراء مقابلة مدتها ساعة مع شخص ما لكنك لا تملك ساعة كاملة في البرنامج".

يذكر أن "باراماونت"، الشركة الأم لـ"سي بي إس"، دفعت مؤخرا 16 مليون دولار للرئيس ترامب لتسوية دعوى قضائية رفعها بشأن تعديل مقابلة برنامج "60 دقيقة" مع كامالا هاريس نائبة الرئيس السابق جو بايدن، وتمت تسوية الدعوى القضائية التي اعتبرها العديد من الخبراء القانونيين آنذاك تافهة.