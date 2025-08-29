أقدم الصحف الأميركية تتوقف عن الطباعة بعد 157 عاما

أعلنت صحيفة "أتلانتا جورنال-كونستيتيوشن" الأميركية التوقف عن الطباعة مع حلول نهاية العام الحالي، من أجل التركيز على الخدمة الإخبارية الرقمية، وتكريس كل الموارد في سبيل تقديم صحافتها "لأكبر عدد من الناس" عبر الإنترنت، وفق ما نقلت نيويورك تايمز عن أندرو مورس، رئيس وناشر الصحيفة.

وتُعد "أتلانتا جورنال – كونستيتيوشن" من أكبر الصحف الأميركية اليومية، وبذلك القرار المفاجئ تنهي الصحيفة 157 عاما من تقديم نسختها المطبوعة، إذ بدأ إصدار ونشر النسخ الأولى منها في عام 1868.

انخفاض هائل خلال 20 عاما

وقد واجهت الصحف المحلية الأميركية انخفاضا حادا في التوزيع على مدار الـ20 عاما الماضية، وانتقلت معظم عائدات الإعلانات إلى المنصات الإلكترونية، لكن معظم المدن الأميركية الكبرى لا تزال يتلقى قاطنوها نسخا مطبوعة من الصحف، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الإصدارات المطبوعة ما تزال مربحة، بحسب نيويورك تايمز.

ويتلقى الآن نحو 40 ألف مشترك النسخة المطبوعة من "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن"، بعد أن كان عددهم 94 ألفا في عام 2020، أما في ذروتها عام 2004، كان يصل توزيع "طبعة الأحد" من الصحيفة إلى قرابة 630 ألف نسخة.

ووفقا لتقرير صدر العام الماضي عن جامعة "نورث ويسترن" حول حالة الأخبار المحلية الأميركية، لا يزال ما يقرب من ثلث الصحف اليومية المتبقية، والتي يزيد عددها عن ألف صحيفة، تطبع 7 أيام في الأسبوع، في حين وجدت الدراسة أن نحو 180 صحيفة كانت تطبع يوميا أصبحت تطبع أقل من 3 أيام في الأسبوع.

طموحات رقمية صعبة

وحددت "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن" هدفا طموحا يتمثل بالوصول إلى نصف مليون مشترك بالنسخة الرقمية المدفوعة، بحلول نهاية عام 2026.

لكن الصحيفة ليست في طريقها لتحقيق هذا الهدف، وفق تقديرات "نيويورك تاميز"، إذ لديها نحو 115 ألف مشترك ممن يدفعون مقابلا، منهم 75 ألف مشترك رقمي فقط، وهو رقم ارتفع من نحو 55 ألفا في نهاية عام 2023، بحسب متحدثة باسم الشركة.

وقال ناشر الصحيفة مورس، إن الصعود السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي غيّر بسرعة طريقة بحث الناس عن المعلومات واستهلاكها، كان تحديا غير متوقع، مؤكدا أن التوقف عن الطباعة على الرغم من أنها مربحة، هو أفضل طريق لتسريع الانتقال إلى النسخة الرقمية.

لكن جزءا من التحدي وفق معهد بوينتر للصحافة هو حث المشتركين المتبقين في النسخة المطبوعة على التحول إلى الاشتراكات الرقمية، إذ تقوم الصحف التي خفضت عدد أيام الطباعة إلى بضعة أيام فقط في الأسبوع، بالترويج بشكل مكثف للنسخ الإلكترونية، وهي تنسيق رقمي بتصميم مطبوع، وعلق المعهد بأن "هذا البديل يرضي البعض، ولكنه لا يرضي جميع التقليديين بأي حال من الأحوال".

وبالتالي فإن تنفيذ إستراتيجية "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن" الصعبة أساسا، يبدو أكثر صعوبة، لكن هذا لا ينفي فرضية أن المستقبل هو الرقمي، وفق بوينتر.