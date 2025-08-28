5 مجموعات صحفية تؤسس شبكة لمواجهة ضغوط إدارة ترامب

شكلت 5 منظمات للدفاع عن الصحفيين في الولايات المتحدة الأميركية، شبكة لتقديم المساعدة القانونية والأمنية للصحفيين الذين يواجهون تهديدات وضغوط متزايدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب موقع "محررون وناشرون"، فإنه في ظل تعرض الصحفيين الأميركيين لضغوط متزايدة من إدارة ترامب -رغم الحقوق التي كفلها لهم "التعديل الأول للدستور الأميركي"- تتعاون 5 منظمات صحفية لتوفير الموارد القانونية والأمنية لأولئك الذين يغطون الأخبار.

وتتكون الشبكة الجديدة من لجنة حماية الصحفيين، ومؤسسة حرية الصحافة، والمؤسسة الدولية لوسائل الإعلام النسائية، ولجنة "مراسلون من أجل حرية الصحافة"، ومنظمة "بن أميركا".

ورغم أن المجموعات الخمس تعمل بشكل مستقل، فإن التشكيل الجديد يعني أن الاتصال بأحدها يعادل الاتصال بجميع المنظمات الخمس، ويمكن للشبكة تلقي مكالمات من الصحفيين وربطهم بمنظمات أخرى لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

ومنذ الانتخابات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تلقت المجموعات الخمس عددا متزايدا من طلبات المساعدة من الصحفيين وفقا للشبكة الجديدة، وتراوحت الطلبات بين المشورة الأمنية الرقمية والمادية، إلى التوجيه في مجال الهجرة وتقييم المخاطر.

ووفق ما صرحت به جينيفر نيلسون من "لجنة مراسلون من أجل حرية الصحافة" لموقع "محررون وناشرون" تقدم اللجنة خدمات قانونية عبر خط ساخن مع الصحفيين.

قدمنا تدريبا ومشورة في مجال السلامة لأكثر من 950 صحفيا في الولايات المتحدة في عام 2024، مقارنة بـ 106 في العام السابق و 20 في عام 2022 بواسطة لجنة حماية الصحفيين

وتضيف "يأتي إلينا الصحفيون بجميع أنواع الأسئلة، وغالباً ما تكون هذه الأسئلة ذات طابع قانوني، فهم يواجهون صعوبات في الوصول إلى السجلات العامة، أو يتعرضون لدعاوى قضائية بتهمة التشهير، أو يحتاجون إلى المساعدة في فتح سجلات المحاكم، وكل هذه أمور يمكننا مساعدتهم فيها، ومع ذلك هناك أوقات يأتينا فيها الصحفيون، ونحن ندرك أن هناك منظمات أخرى قد تكون أكثر قدرة على مساعدتهم في حل مشاكلهم، لذلك لدينا علاقات مع منظمات أخرى ممتازة تدعم الصحفيين كل يوم، ونحافظ على هذه العلاقات منذ سنوات، لذا فإن تشكيل الشبكة مجرد اعتراف أكثر رسمية بالتعاون بين منظماتنا الذي يستمر منذ سنوات".

وفي السياق ذاته أشارت جودي جينسبيرغ -الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين- إلى أن بيئة الصحفيين وسلامتهم "تتدهور بسرعة"، وقالت: "إن منظمتها شهدت زيادة حادة في طلبات المشورة والمساعدة في مجال السلامة من العديد من الصحفيين".

ووفقا لبيان صادر في مايو/أيار، قدمت لجنة حماية الصحفيين تدريبا ومشورة في مجال السلامة لأكثر من 950 صحفيا في الولايات المتحدة في عام 2024، مقارنة بـ 106 في العام السابق و20 في عام 2022.

وقالت جينسبيرغ: "إنها مجموعة واسعة جدا من الطلبات تتراوح بين كيفية تغطية الاحتجاجات بأمان والأمن الرقمي، وكيفية معرفة ما إذا كان هاتفك يحتوي على برامج تجسس، والآن بالطبع، أحد الأسئلة الكبيرة المتزايدة هو كيفية ضمان سلامتك على الحدود، وكيف يمكنك أن تكون آمنًا عند دخولك الولايات المتحدة وما إذا كنت آمنا كمهاجر هنا".