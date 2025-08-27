ترامب يوبخ صحفية سألته عما إذا كان يستغل الحكومة لإقالة مسؤولين لا يحبهم

وبخ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صحفية سألته خلال اجتماع لمجلس وزرائه أمس الثلاثاء، عما إذا كان "يستغل الحكومة" لإقالة المسؤولين العموميين الذين لا يحبهم.

وفي اليوم الذي سبق الاجتماع، أعلن ترامب على موقع التواصل "تروث سوشيال"، أنه أقال محافظة الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك، في حين أصدرت الأخيرة بيانا أعلنت فيه عزمها الطعن في قرار الرئيس، مؤكدة أن ترامب لا يملك سلطة إقالتها.

وأعلن ترامب أنه "يُقيل كوك فورا" بسبب مزاعم ارتكابها احتيالا عقاريا، في سابقة وصفت بالتاريخية في إطار السعي للسيطرة على الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وخلال فقرة الأسئلة والأجوبة من اجتماع مجلس الوزراء الأميركي، سألت مراسلة "سي بي أس نيوز" CBS News نانسي كوردز، ترامب عما إذا كانت إدارته تفعل الأمر الذي انتقدته في السنوات السابقة.

وقالت كوردز مخاطبة ترامب: "لقد تحدثت بقوة لفترة طويلة عما تعتبره استغلالا للحكومة، هل تقوم إدارتك باستغلال الحكومة من خلال البحث في سجلات الرهن العقارية للمسؤولين العموميين الذين لا تحبهم؟"، أجاب ترامب بحزم: "لا، إنها سجلات عامة، يمكنك العثور على تلك السجلات، يمكنك الذهاب والتحقق من السجلات بنفسك، وفي الواقع، يجب أن تقومي بهذا العمل".

وأضاف ترامب معاتبا الصحفية كوردز: "لن تفعلي ذلك لأنك لست من هذا النوع من الصحفيين، لكن يجب أن تقومي بهذا العمل، إذا قمت بعملك بشكل صحيح، فلن نواجه مشاكل مثل ليزا كوك".

ويرجح قانونيون واقتصاديون أميركيون أن تُشعل خطوة ترامب معركة قانونية واسعة النطاق، يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا، وقد تُسبب اضطرابا في الأسواق المالية.