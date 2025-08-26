ترامب يهاجم شبكتي تلفزيون أميركيتين ويهدد بسحب تراخيصهما

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما على شبكتي "إن بي سي" و"إيه بي سي نيوز" التلفزيونيتين، معتبرا أن تغطيتهما متحيزة، ومهددا بسحب تراخيصهما.

وقال ترامب في منشورات عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" إن الشبكتين قدمتا تغطية سلبية له في 97% من الأخبار.

وفي حين لم يتضح من أين استقى ترامب النسبة "97%"، استدعت "فوكس نيوز" الأميركية دراسة نشرها مركز أبحاث وسائل الإعلام (إم آر سي) في وقت سابق من هذا العام، واستنتج المركز فيها أن تغطية أول 100 يوم للرئيس في منصبه كانت "سلبية بنسبة 92%".

وبأسلوبه المعهود باستخدام الأحرف الكبيرة، كتب ترامب "إذا كان هذا هو الحال، فهم ببساطة ذراع الحزب الديمقراطي ويجب، وفقا للكثيرين، إلغاء تراخيصهم"، متهما الشبكتين بأنهما متحيزتان للغاية وغير صادقتين، وتشكلان "تهديدا لديمقراطيتنا"، وفق ما جاء في المنشور.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ كتب الرئيس الأميركي منشورا آخر هاجم فيه القناتين ووصفهما بأنهما "أخبار كاذبة" و"اثنتان من أسوأ الشبكات وأكثرها تحيزا في العالم".

وتساءل ترامب عن سبب عدم دفع هاتين المؤسستين "ملايين الدولارات سنويا كرسوم ترخيص"، مشددا على ضرورة سحب تراخيصهما بسبب تغطيتيهما غير العادلة للجمهوريين والمحافظين، واستدرك ترامب "لكن على الأقل، يجب أن تدفعا مبلغا كبيرا مقابل امتياز استخدام الموجات الهوائية الأكثر قيمة في أي مكان وفي أي وقت"، وختم منشوره "الصحافة الفاسدة يجب ألا تكافأ، بل يجب إنهاؤها"

ولكونهما شبكتين محليتين، لا تحمل "إيه بي سي" و"إن بي سي نيوز" تراخيص شبكة الاتصالات الفدرالية "إف سي سي" لمحتوى الأخبار، ولكنهما توفران برامج للمحطات المحلية التابعة لهما في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي يتطلب عملها وجود ترخيص.

وقالت "فوكس نيوز" إن أي تحرك لإلغاء التراخيص على أساس تحيز إخباري حقيقي أو متصور، من شأنه أن يتعارض مع الحماية التي يوفرها التعديل الأول للدستور، لافتة إلى المحاكم رفضت محاولات مماثلة في الماضي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب وسائل الإعلام أو يهدد بسحب تراخيصها، ففي العام الماضي، سوّى ترامب دعوى تشهير ضد "إيه بي سي" مقابل 15 مليون دولار، وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت شركتا "باراماونت غلوبال" و"سي بي إس" على دفع تعويض في دعوى قضائية رفعها الرئيس ضد الشبكة بتهمة التدخل في الانتخابات.