13 نصيحة لإعادة النظر في أخلاقيات الصحافة في عصر ترامب والأخبار الكاذبة

تحدث ثلاثة عشر صحفيًا وخبيرا إعلاميا بارزون لمجلة جامعة كولومبيا للصحافة، وقدموا رؤاهم في كيفية تجديد أخلاقيات الصحافة في عصر ترامب والأخبار الزائفة والذكاء الاصطناعي وتراجع صناعة الأخبار.

وقدم قادة غرف الأخبار ومختصو الأخلاقيات مقترحات متعددة من تعزيز الشفافية، إلى إشراك الجمهور، وصولاً إلى مساءلة السلطة السياسية في أوقات الأزمات.

وترى مجلة جامعة كولومبيا، أن الصحافة شهدت خلال العقود الماضية تحولات كبرى دفعت إلى إعادة التفكير في الأسس الأخلاقية التي تقوم عليها. وقد كانت القواعد التقليدية تركز على مبادئ واضحة: البحث عن الحقيقة، الالتزام بالدقة، الاعتراف بالأخطاء، الشفافية، وتجنّب تضارب المصالح، غير أنّ عالم الإعلام اليوم لم يعد كما كان، فقد تغيّرت البيئة الرقمية جذريًا.

ومع صعود وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار الأخبار المضللة، والتراجع المستمر في النماذج الاقتصادية للصحافة التقليدية، أصبح السؤال المطروح: هل لا تزال هذه المبادئ كافية لحماية المهنة أم أن هناك حاجة لإعادة تعريف الأخلاقيات بما يتناسب مع التحديات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، التزييف العميق، والتمويل غير التقليدي للمؤسسات الإعلامية؟

1- ستيفن وارد: كيف ترد على عبارة أنت متحيز؟

يقول أستاذ الأخلاقيات بجامعة كولومبيا البريطانية ستيفن وارد، إن واحدة من أكثر العبارات التي يسمعها الصحفيون اليوم من الجمهور هي: "أنتم متحيزون". وفي المقابل، يلاحظ أن الجمهور نفسه يقبل بسهولة تحيزات المؤثرين على الإنترنت. هذه المفارقة تكشف عن أزمة ثقة عميقة: لماذا يُدان الصحفي المحترف بالتهمة نفسها التي تُغتفر لغيره؟

ويؤكد وارد، أن معالجة هذه المشكلة لا تكون بفرض رقابة أو إسكات المنتقدين، بل من الاستثمار في التعليم الإعلامي للجمهور. فالمجتمع يحتاج إلى ما يسميه "بنية تحتية وطنية للتحقق"، أي مؤسسات وآليات أكثر قوة وشفافية لمواجهة التضليل المنتشر عبر الإنترنت.

إعلان

ويرى أن مهمة الصحافة في القرن الحادي والعشرين لم تعد مجرد نقل الأخبار، بل أيضًا مساعدة الجمهور على فهم ما يقرؤونه، وكيف يميزون بين الحقيقة والدعاية. وفي غياب هذا الدور – يقول وارد – إن الصحافة ستظل عرضة للتشكيك مهما التزمت بالمبادئ التقليدية.

2- توم روزنستيل: إذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي، فاذكر كيف ولماذا؟

يؤكد توم روزنستيل مؤلف كتاب "أخلاقيات الصحافة الجديدة: مبادئ للقرن الحادي والعشرين" وأحد أبرز منظري أخلاقيات الإعلام في الولايات المتحدة، أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا في غرف الأخبار، لكن الخطر الحقيقي يكمن في غياب الشفافية عند استخدامه. فالمسألة لم تعد ما إذا كان الصحفيون سيستعملون هذه الأدوات، بل كيف يشرحون للجمهور طريقة استخدامها وحدودها.

ويرى روزنستيل أن القاعدة الذهبية الجديدة يجب أن تكون: أخبر الناس بما تفعله وبما لا تفعله. أي أنه إذا استعان الصحفي بأداة للذكاء الاصطناعي لترتيب البيانات، أو لتلخيص وثائق، أو لترجمة نصوص، فعليه أن يوضح ذلك علنا. وعلى العكس، إذا قررت المؤسسة عدم استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة الأخبار أو كتابة العناوين، فهذا أيضا يستحق التصريح به.

ويشدد على أن هذه الشفافية ليست ترفا بل ضرورة، لأن أي التباس قد يهزّ الثقة بسرعة. فالجمهور لا يمانع في الغالب استخدام الأدوات الذكية، لكنه يريد أن يعرف حدودها، ومتى شعر بأن الصحفي يخفي شيئًا، فإن مصداقية المؤسسة تنهار.

كما يذكّر روزنستيل، أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الصحفي البشري، لأنه عاجز عن فهم السياق أو تقييم حساسية المعلومة. كل ما يمكن أن يقدمه هو دور "المساعد" الذي يوفر الوقت والجهد. وعليه فإن الحفاظ على الأخلاقيات يتطلب خطًا واضحا: التكنولوجيا أداة، لكنها ليست بديلا من الصحافة الإنسانية المسؤولة.

3- ستيف أدلر: التسريبات مجهولة المصدر قد تبدو كهدية.. اكشفها بحذر

يطرح ستيف أدلر، الرئيس السابق لوكالة رويترز، إشكالية التسريبات في زمن "التزييف العميق". فالصحفيون لطالما اعتمدوا على الوثائق المسربة والمصادر المجهولة لكشف قضايا فساد أو فضائح سياسية. لكن اليوم، مع قدرة أي جهة على فبركة ملفات رقمية كاملة، لم يعد من السهل التحقق من أصالة ما يصل إلى الصحفيين.

ويقول أدلر، وهو مدير مبادرة الأخلاقيات والصحافة في معهد آرثر ل. كارتر للصحافة بجامعة نيويورك، إن التحدي مزدوج: أولا، يجب التأكد من صحة التسريب بالفحص الفني، والمقارنة بمصادر أخرى موثوقة، والاستعانة بالخبراء التقنيين. ثانيا، من الضروري فهم دوافع المُسرِّب. فالمعلومة قد تكون صحيحة لكنها مُقدَّمة بطريقة تهدف إلى تضليل الجمهور أو تشويه سمعة طرف سياسي.

ويضرب مثلاً بأن بعض التسريبات في الحملات الانتخابية الأميركية لم تكن المشكلة في صدقيتها بل في توقيت نشرها الذي صُمم للتأثير على الرأي العام. لذا فالمسألة ليست فقط "هل هذا صحيح؟" بل أيضًا "لماذا الآن؟" و"من المستفيد؟".

يخلص أدلر إلى أن التعامل مع التسريبات يجب أن يكون أكثر حذرا من أي وقت مضى، وإلا ستتحول الصحافة إلى أداة بيد من يريد التلاعب بالوعي العام.

4- جون دانيسزيسكي: لا تنخدعوا بالصور المعدلة

يرى جون دانيسزيسكي، كبير مستشاري المعايير التحريرية في وكالة أسوشيتد برس، أن التلاعب بالصور أصبح من أخطر التحديات التي تواجه الصحافة اليوم. فبينما كانت الصور في الماضي دليلا دامغا على الحقيقة، صارت اليوم عرضة للتزييف بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات "التوليد العميق".

إعلان

يشير دانيسزيسكي إلى أن الصورة الواحدة يمكن أن تغيّر مجرى حدث سياسي أو رأي عام، وعليه فإن استخدامها دون تحقق دقيق قد يضعف ثقة الجمهور. لذا يجب على المؤسسات الإعلامية تطوير بروتوكولات تحقق جديدة، تشمل التدقيق في مصدر الصورة، وفحص بياناتها الوصفية (Metadata)، والاستعانة بخبراء تقنيين عند الضرورة.

كما يدعو إلى التفكير في حلول تقنية طويلة الأمد، مثل أنظمة "سلسلة الكتل" (Blockchain) لإثبات أصلية الصور منذ لحظة التقاطها وحتى نشرها. فالمعركة على الحقيقة البصرية أصبحت مركزية، وإذا خسرتها الصحافة ستفقد أحد أهم أسلحتها.

وبينما قد يبدو الأمر معقدا، فإن دانيسزيسكي يرى فيه أيضا فرصة لإبراز قيمة الصحافة المهنية، لأن الجمهور أصبح في أمسّ الحاجة إلى وسيلة موثوقة تفرز له ما هو حقيقي مما هو مزيف.

5- رود هيكس: إن كان السياسي يكذب، فقل إنه يكذب

يتناول رود هيكس، الصحفي الأميركي المخضرم معضلة الكذب السياسي. فالمشهد الإعلامي التقليدي لم يكن مجهزا للتعامل مع سياسي مثل دونالد ترامب، الذي بنى جزءا من إستراتيجيته على تكرار الأكاذيب.

في الماضي، كان الصحفيون يترددون في استخدام كلمة "كذبة"، ويفضّلون وصف العبارات بأنها "غير دقيقة" أو "تحتاج إلى تدقيق". لكن هيكس يقول إن هذا الأسلوب لم يعد مناسبا، لأن النتيجة العملية هي أن الصحافة ساهمت من حيث لا تدري في تضخيم الأكاذيب بإعادة نشرها بلا تفنيد واضح.

يدعو هيكس إلى قاعدة جديدة: إذا كان السياسي يكذب، قل إنه يكذب، ثم قدّم الدليل فورا. فالتراخي في تسمية الأشياء بأسمائها يضعف وظيفة الصحافة كمراقب للسلطة.

ويشير إلى أن المعركة ليست فقط في الحقائق، بل في المعايير ذاتها. فإذا اعتاد الجمهور على سماع الأكاذيب دون أن تُفضح، يصبح الكذب جزءًا مقبولاً من اللعبة السياسية، وهنا تكمن خطورة الصمت الصحفي.

6- سوبرامانيام فنسنت: الجري وراء الجدل يؤدي إلى التحيز لكلا الجانبين

ينتقد سوبرامانيام فنسنت، أستاذ الأخلاقيات الإعلامية بجامعة سانتا كلارا، ما يسميه "صحافة الجدل". ففي سعي الصحفيين وراء الإثارة والنقاش الحاد، كثيرا ما ينزلقون إلى خلق حالة من التوازن الزائف بين طرفين، حتى لو كان أحدهما مبنيا على التضليل.

ويرى فنسنت أن هذه الممارسة خطرة لأنها تمنح مساحة غير مستحقة لخطابات معادية للديمقراطية. فالتمسك الأعمى بمبدأ "عرض الرأيين" يمكن أن يحوّل الأكاذيب إلى آراء مشروعة، ويضع الحقيقة على قدم المساواة مع التضليل.

ويؤكد أن الصحافة لا يجب أن تكون مجرد منصة للصراع، بل عليها أن تميز بين الجدل الحقيقي الذي يعكس اختلافًا مشروعا في الرأي، وبين الجدل المصطنع الذي يُستخدم سلاحا سياسيا أو دعائيا.

الحل من وجهة نظره هو تطوير إطار أخلاقي جديد يجعل من خدمة الديمقراطية قيمة أساسية، وليس مجرد حياد شكلي، وبذلك يصبح الحكم على التغطية ليس بمدى توازنها العددي بين الأصوات، بل بمدى مساهمتها في حماية المجال العام من التضليل.

7- سواتي شارما: الجمهور تائه.. استمعوا إلى ما يحتاجه

تركز سواتي شارما، رئيسة تحرير موقع فوكس Vox على الفجوة بين ما ينتجه الصحفيون وما يحتاجه الجمهور. فمع تدفق الأخبار المتلاحقة من كل اتجاه، أصبح الناس يعيشون حالة من الإرهاق المعلوماتي. وكثير منهم يعبر عن شعور بالعجز والارتباك، ما يدفعهم إلى الانسحاب من متابعة الأخبار تماما.

تشير شارما إلى أن التمسك بالأشكال التقليدية مثل المقالات الطويلة قد لا يخدم القارئ دائمًا. فالجمهور يبحث اليوم عن التبسيط، السياق، وأدوات عملية لفهم ما يجري، لا عن سيل من التفاصيل.

وتقول إن الصحافة مطالبة بإعادة تخيل نفسها من منظور الجمهور: ما الأسئلة التي تشغله فعلًا؟ ما المعلومات التي تساعده على اتخاذ قرارات في حياته اليومية أو السياسية؟ بأي أسلوب يمكن إيصال هذه المعرفة من دون تعقيد أو استعلاء؟

إعلان

بمعنى آخر، الأخلاقيات هنا ليست فقط الالتزام بالدقة، بل أيضا بالمسؤولية تجاه القارئ المرهق، بتقديم محتوى يضيء الطريق بدلا من أن يؤدي إلى مضاعفة الضباب.

8- توني كافين: وسائل الإعلام فقدت تفوقها التكنولوجي

يقول توني كافين، المدير التنفيذي لـ"شبكة أخلاقيات الصحافة"، إن المؤسسات الإعلامية كانت تتمتع في ما مضى بميزة تقنية واضحة. فالكاميرات الاحترافية، وأجهزة البث، واستوديوهات التحرير، كانت تمنح الصحفيين احتكارا على إنتاج الأخبار احترافيا لا يقدر عليه الفرد العادي.

لكن هذا التفوق انهار في العصر الرقمي، فاليوم، يستطيع أي شخص يحمل هاتفا ذكيا أن ينتج فيديو بجودة عالية وينشره في لحظة ليصل إلى ملايين المشاهدين. بل إن بعض صانعي المحتوى المستقلين أصبحوا أكثر تأثيرا من المؤسسات التقليدية.

يرى كافين أن الفارق الوحيد الذي تبقى للصحافة الاحترافية هو المعايير الأخلاقية. فإذا فقدت وسائل الإعلام التزامها بالدقة، بالتحقق، وبالشفافية، فلن يكون لديها ما يميزها عن سيل المحتوى العشوائي المنتشر على المنصات.

بعبارة أخرى، التكنولوجيا لم تعد تضمن الهيمنة، بل الأخلاقيات وحدها هي ما يبقي الصحافة ذات قيمة في عيون الجمهور.

9- إيلينا تشيرني: الصحفيون جيدون بقدر جودة مصادرهم

تركز إيلينا تشيرني، المحررة التنفيذية في صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، على مسألة المصادر. تقول إن الصحفي، مهما كانت مهارته، يظل رهينا لموثوقية من يتحدث إليهم، فإذا كانت المصادر ضعيفة أو ذات دوافع خفية، فستنعكس هذه العيوب مباشرة على القصة.

تشير تشيرني إلى أن استخدام المصادر المجهولة أمر لا مفر منه أحيانا، خصوصا في التحقيقات السياسية أو الأمنية. لكن هذا الاستخدام يضع سمعة المؤسسة كلها على المحك، لأن الجمهور يعتمد على الثقة لا على الدليل المباشر.

وتقترح تشيرني الضوابط الأخلاقية التالية:

تقليل الاعتماد على المصادر المجهولة قدر الإمكان.

تقديم سياق يوضح لماذا أُخفيت هوية المصدر.

توضيح كيف جرى التحقق من المعلومة، حتى لو لم يُكشف عن تفاصيل الهوية.

وتضيف أن بناء شبكة مصادر متنوعة وموثوقة هو استثمار طويل الأمد في مصداقية المؤسسة، فالمعيار الأخلاقي هنا لا يقتصر على "ماذا نعرف؟"، بل "من أين عرفنا؟".

10- كيلي ماكبرايد: دعوا الجمهور يحدد معايير أخلاقيات الصحافة

ترى كيلي ماكبرايد، كبيرة المستشارين في مؤسسة "بوينتر"، أن النقاشات في الأخلاقيات الصحفية تدور غالبا بين الصحفيين أنفسهم، بينما يُترك الجمهور على الهامش، والنتيجة: فجوة عميقة بين ما تعتبره غرف الأخبار "معايير مهنية"، وبين ما يراه القراء والمشاهدون "انحيازًا أو فشلًا".

تقول ماكبرايد إن الأخلاقيات لا يجب أن تكون وثيقة داخلية يكتبها الصحفيون لأنفسهم، بل عقدا اجتماعيا مع الجمهور. وهذا يعني إشراك القراء في رسم الأولويات:

ما الذي يتوقعونه من الصحافة في مسائل الشفافية؟

إلى أي مدى يقبلون باستخدام المصادر المجهولة؟

كيف يريدون أن تُغطى قضايا السياسة أو العرق أو الدين؟

وتشير ماكبرايد إلى أن بعض المؤسسات بدأت فعلا تجارب واعدة، مثل نشر تقارير منتظمة للجمهور عن قرارات تحريرية مثيرة للجدل، أو عقد جلسات مفتوحة لشرح سياسات التحرير.

وتضيف أن الدرس هنا، هو أنه لا يمكن للصحافة أن تستعيد ثقة الناس إلا إذا جعلتهم شركاء في صياغة القواعد، لا مجرد متلقين لها.

11- جوِيل سيمون: الموضوعية ليست مبدأ أخلاقيا

يثير جوِيل سيمون، المدير التنفيذي السابق للجنة حماية الصحفيين جدلًا قديمًا: هل الموضوعية قاعدة أخلاقية أم مجرد أداة مهنية؟ يجيب بوضوح: الموضوعية ليست قيمة أخلاقية بحد ذاتها، بل وسيلة ابتكرها الصحفيون الأميركيون لضمان الحياد أمام جمهور متنوع.

ويضيف أن هذا النموذج ليس عالميا، ففي كثير من البلدان، تكون الصحافة بالضرورة منحازة إلى قضايا الحرية أو حقوق الإنسان أو العدالة الاجتماعية، لأنها تعمل في بيئات قمعية أو غير ديمقراطية.

حتى في الولايات المتحدة، يلاحظ سيمون أن "الحياد" غالبا ما يصبح شكلا من أشكال التهرب من المسؤولية، خصوصًا عندما توضع الحقيقة والكذب على قدم المساواة بدعوى التوازن.

لذلك، يقترح أن يُفهم الحياد كأداة، لا كمرجعية أخلاقية، ويرى أن الصحافة يجب أن تُقيَّم على أساس التزامها بالحقيقة، والدقة، والشفافية، وليس على أساس وهم "اللاموقف".

12- ماثيو واتكينز: أفصل معاييرك عن تمويلك

يتناول ماثيو واتكينز، مدير تحرير مجلة تكساس تربيون Texas Tribune، معضلة التمويل في الصحافة الحديثة، خصوصا في المؤسسات غير الربحية. ويقول إن الخطر الأكبر الذي يهدد نزاهة الصحافة ليس التكنولوجيا ولا حتى التضليل، بل الاعتماد المفرط على مصادر تمويل محدودة.

تكشف هذه الرؤى أن أخلاقيات الصحافة لم تعد مسألة قواعد ثابتة، بل ساحة نقاش مفتوحة تتفاعل مع تحديات جديدة: الذكاء الاصطناعي، الأخبار المزيفة، التمويل، فقدان الثقة، والتحولات التكنولوجية بواسطة مجلة جامعة كولومبيا للصحافة

فالصحفيون قد يجدون أنفسهم في موقف صعب إذا كان الممول الرئيسي جهة سياسية أو اقتصادية ذات أجندة واضحة. حتى لو لم تتدخل مباشرة في المحتوى، يكفي أن يشعر الجمهور بوجود علاقة غير متوازنة ليضعف الثقة.

إعلان

لذلك، يقترح واتكينز ثلاثة مبادئ أساسية:

تنويع مصادر التمويل بحيث لا يعتمد الكيان الصحفي على جهة واحدة أو مانح واحد.

الشفافية الكاملة بنشر تفاصيل الدعم المالي بانتظام.

حماية الاستقلال التحريري بفصل صارم بين فريق جمع التمويل وغرفة الأخبار.

ويختتم واتكينز: بكلمات أخرى الأخلاقيات ليست فقط في كيفية إنتاج الأخبار، بل أيضا في كيفية تمويلها، فبدون استقلال مالي، لن يكون هناك استقلال صحفي حقيقي.

13- جاي روزن: مساءلة السلطة عندما تفشل السياسة

يختتم جاي روزن أستاذ الصحافة بجامعة نيويورك، هذه السلسلة من النصائح المتعلقة بأخلاقيات الصحافة بالتأكيد على أن جوهر أخلاقيات الصحافة يكمن في محاسبة السلطة، خصوصا في أوقات الأزمات السياسية.

يقول روزن، إن الإعلام كثيرا ما يقع في فخ تغطية الخلافات السياسية كأنها مباراة رياضية، فيركز على من يكسب ومن يخسر، بدل أن يسأل: "هل تخدم هذه السياسات الناس؟".

ويضرب مثلا بأزمات مثل جائحة كورونا، حيث انشغلت وسائل الإعلام بمناكفات السياسيين بدل مساءلتهم عن نتائج قراراتهم على صحة المواطنين.

من وجهة نظر روزن، فالأخلاقيات تقتضي أن تتجاوز الصحافة "نقل ما قيل" إلى تحليل ما يعنيه ذلك للجمهور، ومحاسبة من بيدهم السلطة حين يفشلون، هذا الدور ليس خيارا جانبيا، بل هو قلب مهمة الإعلام في أي ديمقراطية.

وتكشف هذه الرؤى الثلاث عشرة أن أخلاقيات الصحافة في القرن الحادي والعشرين لم تعد مسألة قواعد ثابتة، بل ساحة نقاش مفتوحة تتفاعل مع تحديات جديدة: الذكاء الاصطناعي، الأخبار المزيفة، التمويل، فقدان الثقة، والتحولات التكنولوجية.

ومع ذلك، هناك خيط ناظم يوحد كل هذه الطروحات: الصحافة لا تستطيع أن تحافظ على قيمتها إلا إذا ظلت وفية للحقيقة، شفافة مع جمهورها، ومسؤولة أمام المجتمع لا أمام السلطة أو الممولين.