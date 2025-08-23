ناج من الهولوكوست: وسائل الإعلام الغربية شريكة في إبادة غزة

دان الناجي من المحرقة النازية "الهولوكوست" ستيفن كابوس الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك خلال لقائه في البرنامج التلفزيوني "صباح الخير بريطانيا" على قناة "آي تي في"، منوها إلى إسهام الإعلام الغربي في تبرير الإبادة والتعامي عنها.

وقال كابوس "أعتقد أن الغرب بأسره مذنب بطريقة ما، لعدم معارضته هذا الأمر بشكل حاسم وقوي بما فيه الكفاية، لا سيما وسائل الإعلام، التي إذا جاز التعبير تكذب بالتحريف من خلال عدم توفير تغطية كافية، والطريقة التي تغطي بها الأحداث في بعض الأحيان. على سبيل المثال، نقل التصريحات الإسرائيلية من دون أي اعتراض".

ووصف كابوس (88 عاما) ما يحدث في غزة بالأمر المروع للغاية، مشبها مأساة الشعب الفلسطيني بالمعاناة التي عاشها وأهله إبان الحرب العالمية الثانية.

اتهم ناجون آخرون من الهولوكوست إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ومن بينهم آرييه نير أحد مؤسسي منظمة هيومن رايتس ووتش. بواسطة الجزيرة

وانتقد ما وصفه بإساءة استخدام الهولوكوست من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) بنيامين نتنياهو، حين صرح بأنه "لن يتكرر أبدا". في إشارة إلى الهولوكوست، مشددا "لن يتكرر أبدا، يعني شيئا آخر بالنسبة لأولئك الذين عاشوه بالفعل، إنه يعني ألا يتكرر أبدا ارتكاب شيء مثل هذا ضد أي شعب في أي مكان".

وفي مقال نشر في مارس/آذار الماضي، اتهم كابوس إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وكتب أنه "من الضروري لنا جميعا في بريطانيا أن نرفع أصواتنا الآن ضد تواطؤ حكومتنا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

