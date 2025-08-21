طالب 17 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو بالضغط على من أجل السماح فورا بدخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية لهم والضمانات بأن الجيش الإسرائيلي لن يستهدفهم.

وقال السيناتورات -وهم 16 ديمقراطيا والسيناتور المستقل بيرني ساندرز- في بيان أمس الأربعاء- إنه "يتعين على الولايات المتحدة أن توضح لإسرائيل أن حظر المنظمات الإعلامية وفرض رقابة عليها واستهداف أو تهديد أعضاء الصحافة أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

وفي رسالتهم إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الداعمة الكبرى لإسرائيل قال أعضاء مجلس الشيوخ إنهم "يحضّون وزارة الخارجية على مطالبة الحكومة الإسرائيلية بحماية الصحفيين في غزة، والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول إلى القطاع" الفلسطيني المدمر جراء الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.

اغتيال صحفيي الجزيرة

وأشار البيان إلى أن الاستهداف الأخير لعدد من الصحفيين العاملين ضمن فريق شبكة الجزيرة في قطاع غزة (أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورون إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة ومحمد نوفل) يكشف نمطا متبعا من قبل الجيش الإسرائيلي في استهداف وإسكات أصوات الصحفيين الناقلين للمعاناة في غزة.

وأضاف البيان أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت أن أنس الشريف كان مقاتلا في حركة حماس كما روجت سابقا، كما لم تقدم أي مبرر عسكري لاستهدافه وزملائه.

وتساءل الموقعون على البيان عما إذا كانت الخارجية الأميركية قد طالبت بتحقيق مستقل بشأن اغتيال أنس الشريف.

وخلصوا إلى أنه و"في غياب تفسير مقنع للهدف العسكري من هذا الهجوم يبدو أن إسرائيل اعترفت علنا بأنها تستهدف وتقتل الصحفيين الذين يكشفون للعالم حجم المعاناة في غزة"، مستنكرين ما قد يشكل "انتهاكا للقانون الدولي".

وشددت الرسالة على أن "تعزيز حرية الصحافة في العالم والحفاظ على سلامة الصحفيين والنهوض بالقانون الدولي أمور ضرورية لمكانة الولايات المتحدة القيادية ولتعزيز مصالحها وقيمها".

ووصف البيان أوضاع الصحفيين في غزة بالكارثية، مطالبا الولايات المتحدة بأن توضح لإسرائيل أن استهداف الصحفيين أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف.

وكان ترامب قال الأسبوع الماضي ردا على سؤال بشأن عدم سماح إسرائيل لوسائل الإعلام الدولية بدخول القطاع "سيكون أمرا جيدا جدا بالنسبة لي إذا ذهب الصحفيون" إلى قطاع غزة، مضيفا "هذا أمر خطير جدا على الصحفيين، لكني أتمنى حدوثه".

كما أدانت شبكة الجزيرة بشدة جريمة الاغتيال التي استهدفت فريقها في غزة.

وقالت الشبكة -في بيان- إن اغتيال مراسليْها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوم جديد سافر ومتعمد على حرية الصحافة.

وحمّلت جيش الاحتلال وحكومته مسؤولية استهداف واغتيال فريقها، مشيرة إلى إقرار الجيش الإسرائيلي باستهداف خيمة الصحفيين قرب مستشفى الشفاء.

إقالة مسؤول بوزارة الخارجية

ومساء أمس الأربعاء، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مدير مكتب الإعلام في لمكتب الشرق الأوسط في وزارة الخارجية شاهد قريشي أقيل من منصبه لاقتراحه تقديم تعازي واشنطن في الصحفيين الذين قُتلوا في غزة.

وكانت "مراسلون بلا حدود" قد قالت في مطلع يوليو/تموز الماضي إن أكثر من 200 صحفي محلي قُتلوا في القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبسبب الحصار المفروض على غزة يعتمد العديد من وسائل الإعلام حول العالم على الصور ومقاطع الفيديو والنصوص من المراسلين الفلسطينيين المحليين، لتغطية العدوان المتواصل منذ نحو عامين على قطاع غزة.