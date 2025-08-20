قوة إسرائيلية خاصة تعتقل الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة

اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، المصور الصحفي معاذ عمارنة أثناء وجوده على الطريق بين مدينتي بيت لحم والخليل، في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن القوة الإسرائيلية اقتادت عمارنة إلى جهة مجهولة.

وكان الاحتلال قد اعتقل عمارنة مع بداية العدوان على قطاع غزة، قبل أن يُعاد اعتقاله اليوم.

وفقد الصحفي عمارنة إحدى عينيه عام 2019 جراء إصابتها برصاصة جندي إسرائيلي أثناء تغطيته احتجاجات فلسطينية ضد اقتلاع الاحتلال أراضي زراعية في بلدة صوريف شمالي الخليل بالضفة الغربية.

وقبل نحو عام، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن عمارنة بعد اعتقاله إداريا لمدة 9 أشهر تقريبا.