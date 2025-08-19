استياء بألمانيا من تغطية الصحافة الألمانية خبر اغتيال صحفيي الجزيرة

هاجمت شبكة "نقابيون من أجل غزة" في ألمانيا، الصحافة الألمانية، مشيرة إلى أنها شنّت حملة تشويه لمراسل الجزيرة في غزة الشهيد، أنس الشريف وفريق الشبكة، وتبنت بيانات الجيش الإسرائيلي وتبريرات اغتيالهم، بدلا من إدانة ما وصفته الشبكة بـ"الجرائم الحربية الصارخة".

واعتبرت الشبكة ذلك فشلا سياسيا في ألمانيا على عدة مستويات، مشددة على أن دور الصحفيين والنقابيين ينبغي أن يتمثل بطرح الأسئلة الصعبة، والقيام بتحقيقات صحفية دقيقة، ومساءلة السلطة، منتقدة موقفها "يرى كثيرون أن مهمتهم هي الترويج لبيانات الجيش الإسرائيلي وترديدها دون تحليل".

وقالت الشبكة التي تنسق بين النقابات العمالية لتشكيل مواقف رافضة للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، "لم يعد بإمكاننا التسامح مع نقابة الصحفيين الألمانية (DJU) في تبرير الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ومهاجمة رفاقنا وزملائنا الذين يدافعون عن الشعب الفلسطيني باتهامات باطلة".

مع المنع المفروض أمام دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة، فإن التغطية الوحيدة الممكنة هي من الصحفيين الشجعان على الأرض، الذين يعرفون أن ظهورهم مستهدف. بواسطة نقابيون من أجل غزة

وقد أيد بيان نقابة الصحفيين (DJU) ادعاءات الجيش الإسرائيلي دون الطعن في افتراضاته، وفي حين جرى تضمين نقد معتدل لجرائم جيش الاحتلال، فإن الجزء الأكبر من البيان خُصص لتشويه إرث الصحفي الشهيد الشريف دون أدلة، ولفتت الشبكة إلى أن الأكثر إثارة للقلق، كان تأييد فرع الاتحاد الألماني للصحفيين في برلين اغتيال الشريف صراحة.

ووفق الشبكة فقد حذفت التعليقات المعارضة جميعها على منشور البيان الرسمي للنقابة في موقع إنستغرام، مؤكدة "بما في ذلك تعليقاتنا".

وشددت "نقابيون من أجل غزة" على أهمية أن يحل التضامن محل "التواطؤ مع الإبادة الجماعية"، وفق تعبيرها، لافتة إلى أن الاشتراكات النقابية ينبغي أن تذهب إلى حماية الصحافة، لا إلى تمجيد جرائم الحرب.

وخلصت إلى أنه ومع المنع المفروض على دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة، فإن التغطية الوحيدة الممكنة هي من الصحفيين الشجعان على الأرض، الذين يعرفون أن ظهورهم مستهدف، وفق الشبكة.

ويذكر أن مسؤولين أمميين ومؤسسات معنية بحقوق الصحفيين أدانوا اغتيال إسرائيل مراسلي قناة الجزيرة في قطاع غزة أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل المرافقين لهما باستهداف خيمة للصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة شمال القطاع.